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Η αποδυνάμωση του παραδοσιακού εμπορικού άξονα Ιράν–Ντουμπάι δημιουργεί ένα κενό που η Τουρκία βρίσκεται σε ιδιαίτερα καλή θέση να αξιοποιήσει. Ρεπορτάζ των Financial Times αναφέρει ότι Ιρανοί έμποροι, μπροστά στο κλείσιμο ή στον περιορισμό των καναλιών μέσω ΗΑΕ, μεταφέρουν ήδη εμπορεύματα και αποθέματα προς την Τουρκία, ενώ χρησιμοποιείται παράλληλα το Ομάν για μέρος των θαλάσσιων ροών. Η διαφορά είναι ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απλώς προσωρινό καταφύγιο. Διαθέτει απευθείας χερσαία σύνορα με το Ιράν, πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο και, κυρίως, σύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

Ήδη από τους πρώτους μήνες της κρίσης η Τεχεράνη χρησιμοποιούσε χερσαίες διαδρομές μέσω Τουρκίας για να περιορίσει τις συνέπειες του ναυτικού αποκλεισμού. Η τουρκική κυβέρνηση είχε διατηρήσει ελεγχόμενη τη διέλευση εμπορικών φορτίων από τα τρία βασικά συνοριακά περάσματα Γκιουρμπουλάκ, Καπίκιοϊ και Εσεντέρε, ακόμη και όταν είχαν ανασταλεί ορισμένες μετακινήσεις επιβατών.

Το νέο στοιχείο είναι ότι αυτή η λύση ανάγκης μπορεί πλέον να αποκτήσει μόνιμη εμπορική διάσταση. Πριν από την τελευταία κλιμάκωση, τα ΗΑΕ, η Κίνα και η Τουρκία κάλυπταν σχεδόν τα τρία τέταρτα των εισαγωγών εμπορευμάτων του Ιράν, ενώ Κίνα, Ιράκ, ΗΑΕ και Τουρκία απορροφούσαν πάνω από τα δύο τρίτα των μη πετρελαϊκών εξαγωγών του. Η αποδυνάμωση επομένως του Ντουμπάι δεν δημιουργεί μια εντελώς νέα σχέση Ιράν–Τουρκίας, αλλά ενισχύει έναν εμπορικό άξονα που υπήρχε ήδη.

Η Τουρκία μπορεί να λειτουργήσει ως το δυτικό άκρο μιας νέας multimodal αλυσίδας: φορτία από το Ιράν να περνούν οδικώς ή σιδηροδρομικώς στην Τουρκία και από εκεί να διοχετεύονται είτε προς την ευρωπαϊκή αγορά είτε προς τουρκικά λιμάνια για επαναφόρτωση. Παράλληλα, η Άγκυρα βρίσκεται ήδη στο κέντρο δύο μεγάλων projects συνδεσιμότητας, του Middle Corridor και του Iraq Development Road. Αναλυτές του Chatham House εκτιμούν ότι η κρίση του Ορμούζ μπορεί να ενισχύσει ακριβώς αυτόν τον ρόλο της Τουρκίας, καθώς η περιοχή αναζητεί εμπορικούς διαδρόμους που δεν εξαρτώνται από τα Στενά. Άρα η ιστορία μπορεί να στηθεί όχι ως «τα ιρανικά φορτία φεύγουν από το Ντουμπάι», αλλά πολύ πιο δυνατά.

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