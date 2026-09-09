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Η απότομη ενίσχυση του γιεν αρχίζει να αλλάζει τις ισορροπίες στην ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς το νόμισμα κινείται πλέον σε επίπεδα ισχυρότερα από εκείνα που είχαν χρησιμοποιήσει πολλές εισηγμένες εταιρείες για να καταρτίσουν τις προβλέψεις τους για τα φετινά κέρδη.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα νέο επενδυτικό στοίχημα. Ενώ οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, και κυρίως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, κινδυνεύουν να χάσουν μέρος του οφέλους που είχαν από το αδύναμο γιεν, οι επενδυτές εξετάζουν όλο και περισσότερο εταιρείες που στηρίζονται στην εγχώρια ζήτηση και μπορούν να επωφεληθούν από ένα ισχυρότερο νόμισμα και χαμηλότερο κόστος εισαγωγών.

Το γιεν ενισχύθηκε την Τετάρτη έως τα 153,25 γιεν ανά δολάριο, ξεπερνώντας τη μέση παραδοχή των περίπου 220 εταιρειών του δείκτη Topix που δημοσιοποιούν προβλέψεις για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι εταιρείες αυτές είχαν χρησιμοποιήσει κατά μέσο όρο την ισοτιμία των 153,90 γιεν ανά δολάριο για τον υπολογισμό των οικονομικών τους προβλέψεων.

Η ανοδική κίνηση του γιεν του να υποστηρίζεται εν μέρει από δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Μπέσεντ προκάλεσε ουσιαστικά τους επενδυτές να αντισταθούν στις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να ενισχύσει το ιαπωνικό νόμισμα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συναλλαγματικές εξελίξεις βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των αγορών.

Για τις ιαπωνικές αγορές, επομένως, η πορεία του γιεν δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό: από τη μία πλευρά μπορεί να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων και να στηρίξει μετοχές τεχνολογίας και ακινήτων, από την άλλη όμως αυξάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο για κλάδους που εξαρτώνται περισσότερο από τις εξαγωγές.

Πιέσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι ιαπωνικές επιχειρήσεις παραδοσιακά χρησιμοποιούν σχετικά συντηρητικές παραδοχές για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ώστε να δημιουργούν ένα περιθώριο ασφαλείας απέναντι στις διακυμάνσεις του νομίσματος και να περιορίζουν τον κίνδυνο να χρειαστεί να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους μέσα στη χρονιά.

Τώρα, όμως, το γιεν κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η άνοδος του νομίσματος περιορίζει το όφελος που είχαν οι εξαγωγείς από το ασθενέστερο γιεν, καθώς τα έσοδα που δημιουργούνται στο εξωτερικό μεταφράζονται σε λιγότερα γιεν όταν επαναπατρίζονται.

Οι μετοχές των ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών έχουν ήδη υποχωρήσει περίπου 8% από τις αρχές του μήνα, καθώς το γιεν άρχισε να ενισχύεται.

«Βραχυπρόθεσμα, οι επενδυτές ενδέχεται να πουλήσουν εξαγωγικές εταιρείες και να μεταφέρουν κεφάλαια σε κλάδους που προσανατολίζονται στην εγχώρια αγορά και επωφελούνται από το ισχυρότερο γιεν και τα χαμηλότερα επιτόκια, όπως τα ακίνητα και οι κατασκευές», εκτιμά ο Shoji Hirakawa, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής της Tokai Tokyo Intelligence Lab.

Η εικόνα αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις αγορές. Κλάδοι όπως οι κατασκευές και η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, που εξαρτώνται περισσότερο από την εγχώρια ζήτηση, έχουν παρουσιάσει καλύτερη πορεία από την ευρύτερη αγορά.

Το γιεν «κόβει» ένα σημαντικό στήριγμα των κερδών

Το πρόβλημα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν είναι μόνο η σημερινή ισοτιμία, αλλά και το γεγονός ότι το αδύναμο γιεν αποτέλεσε σημαντικό μοχλό αύξησης των κερδών τους.

Ανάλυση της Nomura Securities σε περίπου 190 εταιρείες έδειξε ότι οι συναλλαγματικές μεταβολές συνέβαλαν κατά περίπου 830 δισ. γιεν (5,4 δισ. δολάρια) στην αύξηση των λειτουργικών κερδών τους στο πρώτο τρίμηνο. Η επίδραση αυτή ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που προέκυψε από τις αυξήσεις τιμών και την ενίσχυση των όγκων πωλήσεων.

Επομένως, εάν το γιεν συνεχίσει να ενισχύεται, οι επενδυτές είναι πιθανό να επικεντρωθούν περισσότερο στις επιπτώσεις που θα έχει η συναλλαγματική ισοτιμία στα εταιρικά αποτελέσματα.

«Εάν το γιεν ενισχυθεί περαιτέρω, οι επενδυτές είναι πιθανό να γίνουν περισσότερο ευαίσθητοι στις αρνητικές επιπτώσεις στα εταιρικά κέρδη», σημειώνει ο Shingo Ide, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στο NLI Research Institute.

Όπως εξηγεί, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων οι αυτοκινητοβιομηχανίες, δέχονται πιέσεις επειδή «το όφελος από το ασθενέστερο γιεν εξαφανίζεται», ενώ υπάρχει πλέον ο κίνδυνος η ισοτιμία να εξελιχθεί από πλεονέκτημα σε παράγοντα επιβάρυνσης.

Ποιοι κλάδοι κερδίζουν

Στην άλλη πλευρά βρίσκονται οι εταιρείες που έχουν μικρότερη εξάρτηση από τις εξαγωγές και μεγαλύτερη έκθεση στην εγχώρια αγορά.

Ένα ισχυρότερο γιεν μπορεί να μειώσει το κόστος των εισαγόμενων πρώτων υλών, ενέργειας και προϊόντων, προσφέροντας έτσι περιθώριο βελτίωσης των κερδών. Παράλληλα, μια αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων μπορεί να στηρίξει κλάδους όπως τα ακίνητα και οι κατασκευές.

Η JPMorgan Securities Japan βλέπει, μάλιστα, περιθώριο ανάκαμψης για τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών στο Τόκιο, εφόσον το ισχυρότερο γιεν συμβάλει στη μείωση των πιέσεων στις αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων.

Οι μετοχές του real estate, οι οποίες έχουν επίσης κινηθεί αδύναμα το τελευταίο διάστημα, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την ίδια εξέλιξη.

Ωστόσο, η εικόνα στον τεχνολογικό κλάδο δεν είναι ενιαία. Εταιρείες όπως οι Tokyo Electron και Screen Holdings πωλούν μεγάλο μέρος του εξοπλισμού τους σε γιεν, περιορίζοντας την επίδραση των συναλλαγματικών διακυμάνσεων. Αντίθετα, επιχειρήσεις όπως οι Advantest, Lasertec και Disco πραγματοποιούν συχνότερα πωλήσεις σε δολάρια και άλλα νομίσματα, με αποτέλεσμα τα κέρδη τους να είναι περισσότερο ευάλωτα στις μεταβολές της ισοτιμίας.

Το μεγάλο ερώτημα για την AI

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί, πάντως, έναν παράγοντα που μπορεί να αντισταθμίσει μέρος των πιέσεων από το γιεν.

Ακόμη και μετά την αφαίρεση της θετικής επίδρασης από το νόμισμα, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η ζήτηση που συνδέεται με την AI και οι αυξήσεις τιμών μπορούν να διατηρήσουν ισχυρά τα εταιρικά αποτελέσματα.

Ο Naoya Oshikubo, επικεφαλής οικονομολόγος αγορών της Mitsubishi UFJ Trust & Banking, εκτιμά ότι το γιεν μπορεί να σταθεροποιηθεί γύρω από τα 155 γιεν ανά δολάριο, εν μέσω ανησυχιών για δημοσιονομική επέκταση. Σε αυτό το επίπεδο, εκτιμά ότι οι Ιάπωνες κατασκευαστές μπορούν να διατηρήσουν τη διεθνή δυναμική τους.

Ωστόσο, όσο το γιεν παραμένει ισχυρότερο από τις αρχικές εταιρικές παραδοχές, η συναλλαγματική ισοτιμία θα αποτελεί ολοένα σημαντικότερο παράγοντα στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Το στοίχημα των επενδυτών

Η μεταβολή αυτή δημιουργεί ουσιαστικά μια νέα διάκριση στην ιαπωνική αγορά. Οι εταιρείες που είχαν στηριχθεί επί χρόνια στο ασθενέστερο γιεν για να ενισχύσουν τα κέρδη τους βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα διαφορετικό περιβάλλον, ενώ οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται περισσότερο από την εγχώρια οικονομία αποκτούν μεγαλύτερη ελκυστικότητα.

Η αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου και η παραγωγή στο εξωτερικό μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις, δεν μπορούν όμως να τις εξαλείψουν εάν η άνοδος του γιεν αποκτήσει διάρκεια.

Όπως προειδοποιεί η Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo Bank, οι κινήσεις αντιστάθμισης και η παραγωγή εκτός Ιαπωνίας μπορούν να μετριάσουν την επίδραση, αλλά μια παρατεταμένη ενίσχυση του γιεν θα μπορούσε και πάλι να οδηγήσει σε υποβαθμίσεις των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη.

Έτσι, το ερώτημα για το ιαπωνικό χρηματιστήριο δεν είναι πλέον μόνο αν θα συνεχίσει να ανεβαίνει το γιεν. Είναι και ποιοι κλάδοι μπορούν να μετατρέψουν αυτή την αλλαγή από απειλή σε ευκαιρία.

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