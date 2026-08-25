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Οι ΗΠΑ ανεβάζουν επίπεδο στην προσπάθεια να περιορίσουν τις ιρανικές πετρελαϊκές ροές, μεταφέροντας πλέον το βάρος των κυρώσεων από τα ίδια τα tankers στο εμπορικό και χρηματοδοτικό δίκτυο που βρίσκεται πίσω από τα πλοία. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της νέας αμερικανικής κίνησης, καθώς στο πακέτο κυρώσεων εντάχθηκε η Wellbred Capital, commodity trader με έδρα τη Σιγκαπούρη και παρουσία σε σημαντικά διεθνή εμπορικά κέντρα. Μαζί της στοχοποιούνται η Wellbred Trading FZCO στο Ντουμπάι, η Wellbred Trading SA στη Γενεύη και η γαλλική La Nivernaise de Raffinage.

Η OFAC συνδέει τη Wellbred με το δίκτυο του Mohammad Hossein Shamkhani, τον οποίο οι αμερικανικές αρχές θεωρούν κεντρικό πρόσωπο σε ένα ευρύ σύστημα εταιρειών και πλοίων που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση ιρανικού και ρωσικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται πίσω από τα ονόματα της νέας λίστας. Με την Operation Economic Outcast, η Ουάσιγκτον διευρύνει ρητά τον κίνδυνο δευτερογενών κυρώσεων στον ιρανικό shipping sector. Με απλά λόγια, οι αμερικανικές αρχές αποκτούν μεγαλύτερο περιθώριο να κινηθούν όχι μόνο εναντίον ενός tanker ή του registered owner του, αλλά και εναντίον όσων οργανώνουν και υποστηρίζουν εμπορικά τη μεταφορά. Στο ραντάρ μπαίνουν έτσι charterers, brokers, traders, STS providers και άλλοι πάροχοι ναυτιλιακών υπηρεσιών, αυξάνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις compliance για τη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Η επιλογή της Wellbred έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Η αμερικανική στρατηγική δείχνει να μετακινείται από το κυνήγι των πλοίων του λεγόμενου shadow fleet —τα οποία μπορούν να αλλάζουν όνομα, σημαία, ownership και management— προς τους εμπορικούς κόμβους που εξασφαλίζουν στα πλοία φορτίο, χρηματοδότηση και πρόσβαση στην αγορά.

Για τους μεγάλους operators, μεταξύ αυτών και τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες με παρουσία στις διεθνείς αγορές tankers, αυτό αλλάζει το επίπεδο του due diligence. Δεν αρκεί πλέον να είναι «καθαρό» το πλοίο. Πρέπει να είναι καθαρή ολόκληρη η αλυσίδα της συναλλαγής. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η σημασία της αμερικανικής κίνησης: η OFAC δεν ψάχνει πλέον μόνο ποιο tanker μεταφέρει το πετρέλαιο, αλλά ποιος κλείνει το φορτίο, ποιος το χρηματοδοτεί και ποιος οργανώνει το ταξίδι.

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