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Σε κρίσιμο πεδίο για την προστασία των εθνικών στόλων, των θέσεων εργασίας των ναυτικών και της ασφάλειας των εφοδιαστικών αλυσίδων εξελίσσεται διεθνώς το καμποτάζ, την ώρα που η ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας δημιουργεί ένα νέο μέτωπο για τη ναυτική εργασία.

Τα ζητήματα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνεδριάσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ). Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας της ΠΝΟ, Capt. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, συνοδευόμενος από τον επιθεωρητή της ITF Κωνσταντίνο Τσικαλάκη.

Κεντρική κατεύθυνση της Ομάδας Δράσης της ITF για το Καμποτάζ είναι πλέον η σύνδεση των θαλάσσιων ενδομεταφορών όχι μόνο με την απασχόληση των ναυτικών, αλλά και με την εθνική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της προστασίας έναντι του ανταγωνισμού από πλοία με σημαίες ευκαιρίας. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις σε σειρά χωρών.

Στην Αυστραλία καταγράφηκε η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για τους μισθούς, ενώ τα συνδικάτα στηρίζουν σχέδιο δημιουργίας στρατηγικού στόλου 12 εγχώριων πλοίων. Αντίστοιχο πρόγραμμα για την εφαρμογή των μισθολογικών κανόνων αρχίζει στον Καναδά.

Στη Νέα Ζηλανδία, η ITF αντέδρασε στην απόλυση 32 ναυτικών και στην προσπάθεια αντικατάστασης πλοίου με άλλο υπό σημαία ευκαιρίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη Χιλή, όπου, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, νομοθετικές αλλαγές που θα άνοιγαν το καμποτάζ σε ξένα πλοία εκτιμάται ότι μπορούν να απειλήσουν έως και 100.000 θέσεις εργασίας. Πιέσεις προς την κατεύθυνση της απορρύθμισης καταγράφονται επίσης σε Γερμανία, Καναδά, Νορβηγία και Τρινιντάντ. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσε η αναδιοργάνωση της δράσης της ITF γύρω από το καμποτάζ και τις υπεράκτιες δραστηριότητες. Η ταχεία ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και των πράσινων ενεργειακών υποδομών αλλάζει το τοπίο, την ώρα που παραδοσιακές δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου περιορίζονται.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η ένταξη της Offshore Task Force ως εξειδικευμένης υποομάδας στην Cabotage Task Force, με στόχο πιο συντονισμένες εκστρατείες για την προστασία των τοπικών θέσεων εργασίας και των όρων αμοιβής. Το νέο μοντέλο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία στρατηγικής υποομάδας, θεματικές εκστρατείες για την υπεράκτια αιολική ενέργεια και την εργασιακή μετάβαση, περιφερειακά σχέδια δράσης, στενότερη συνεργασία ITF και IndustriALL, καθώς και κοινή βάση δεδομένων για εργοδότες, πλοία, επενδύσεις και εργασιακές συνθήκες. Η διεθνής εικόνα δείχνει παράλληλα ενίσχυση των προστατευτικών πολιτικών. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Seafarers’ Rights International (SRI), οι χώρες που εφαρμόζουν νομοθεσία σχετική με το καμποτάζ έχουν αυξηθεί από 91 σε 105.

Η συγκεκριμένη τάση συνδέεται με την προσπάθεια διατήρησης των εθνικών όρων απασχόλησης, περιορισμού του κοινωνικού ντάμπινγκ και αντιμετώπισης της χρήσης σημαιών ευκαιρίας. Παράλληλα, έρευνα του SRI σχετικά με την υφαλοκρηπίδα και τον κατώτατο μισθό αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.

Η ελληνική παρέμβαση

Ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα έδωσε στην παρέμβασή του ο Capt. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, παρουσιάζοντας το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις θαλάσσιες ενδομεταφορές στην Ελλάδα. Ο γενικός γραμματέας της ΠΝΟ υπερασπίστηκε το ισχύον προστατευτικό καθεστώς, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για τη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας Ελλήνων ναυτικών, ιδιαίτερα στα κατώτερα πληρώματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην «Πολιτική των Αθηνών» της ITF και στην αξιοποίησή της κατά το παρελθόν απέναντι σε πλοία με σημαίες ευκαιρίας, επισημαίνοντας ότι είχε θετικά αποτελέσματα για την ελληνική ναυτική εργασία. Ο ίδιος ζήτησε καλύτερο διεθνή συντονισμό για την προστασία των εθνικών σημαιών και των πληρωμάτων, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ελληνική ιδιαιτερότητα.

Όπως επισήμανε, σε μία χώρα με έντονο πολυνησιωτικό χαρακτήρα, οι θαλάσσιες ενδομεταφορές δεν αποτελούν απλώς οικονομική δραστηριότητα, αλλά βασικό μηχανισμό σύνδεσης της νησιωτικής Ελλάδας με την ηπειρωτική χώρα. Έθεσε, επίσης, τη διάσταση της πολιτικής προστασίας και της εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που μπορούν να αναλάβουν πλοία και ναυτικοί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποίησε και την πιο χαρακτηριστική φράση της ελληνικής παρέμβασης, σημειώνοντας ότι «δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηριστούν οι θαλάσσιες ενδομεταφορές ως το “τέταρτο όπλο” της χώρας».

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