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Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων Δόκιμων Λιμενοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του OPEN και στους δημοσιογράφους, Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι έχει ήδη δώσει από την Παρασκευή εντολή ώστε να προχωρήσει η δημοσίευση της προκήρυξης σε ΦΕΚ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για σημαντική και κρίσιμη ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σε ανθρώπινο δυναμικό.

Οι 420 θέσεις κατανέμονται σε 126 θέσεις Γενικής Κατηγορίας, 210 θέσεις για υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και 84 θέσεις για Υποβρύχιους Καταστροφείς του Πολεμικού Ναυτικού. Η επιλογή θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης και συγκεκριμένα, μετρήσιμα κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται ο βαθμός απολυτηρίου, η γνώση ξένων γλωσσών, πτυχίο ΑΕΙ, επαγγελματικές άδειες οδήγησης και άδεια χειριστή ταχυπλόου. Οι υποψήφιοι θα περάσουν από υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές εξετάσεις, ενώ προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ.

«Η διαδικασία θα είναι διαφανής και όλα θα γίνουν ψηφιακά και ηλεκτρονικά», τόνισε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η διαδικασία των προσλήψεων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να ακολουθήσει η εκπαίδευση των νέων Λιμενοφυλάκων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εκπαίδευση των νέων στελεχών. «Αποφασίσαμε με τον κύριο Αρχηγό, ότι σημαντικό κομμάτι του δόγματος θα αφορά την πρακτική εκπαίδευσή τους στα Λιμεναρχεία και στο πεδίο, έτσι όπως πρέπει να είναι», δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

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