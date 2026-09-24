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«Η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας αποτελεί μια ευκαιρία να αναδείξουμε τη σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο και την ευημερία, με επίκεντρο τους ανθρώπους που καθημερινά υπηρετούν και στηρίζουν τη λειτουργία της». Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας, την 24η Σεπτεμβρίου 2026.

«Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), μέσα από ένα εκτεταμένο πλέγμα διεθνών κανόνων, έχει διαμορφώσει επί δεκαετίες το παγκόσμιο θεσμικό πλαίσιο για μια ασφαλέστερη, αποδοτικότερη και περιβαλλοντικά βιώσιμη ναυτιλία. O φετινός εορτασμός αναδεικνύει, ακριβώς, την ανάγκη οι διεθνείς κανόνες να εφαρμόζονται αποτελεσματικά και να αποφέρουν απτά οφέλη για τα πλοία, τους ναυτικούς, την ασφάλεια στη θάλασσα και τις κοινωνίες μας.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Ως κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη, με περίπου 5.800 ελληνόκτητα πλοία που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα ναυτιλιακά οικοσυστήματα διεθνώς.

Ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας αποτελούν κορυφαίο διεθνές κέντρο πλοιοδιαχείρισης, με περισσότερες από 1.820 εγκατεστημένες εταιρείες και περισσότερα από 5.650 ποντοπόρα πλοία να διαχειρίζονται από εδώ.

Η ναυτιλία, μαζί με τα ελληνικά λιμάνια και ένα ισχυρό πλέγμα επιχειρήσεων και υπηρεσιών, συγκροτεί ένα δυναμικό ναυτιλιακό cluster, που δημιουργεί θέσεις εργασίας, προστιθέμενη αξία και ανάπτυξη για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

Πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπάθεια είναι οι άνθρωποι της ναυτιλίας: οι ναυτικοί μας, οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και σε ολόκληρο το ναυτιλιακό οικοσύστημα.

Η Ελλάδα, ως κορυφαίο ναυτιλιακό κράτος και σταθερά εκλεγμένο μέλος στην Κατηγορία Α΄ του IMO, θα συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και στην αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των διεθνών κανόνων, με στόχο μια ασφαλή, βιώσιμη και ανταγωνιστική παγκόσμια ναυτιλία.

Με πίστη στις δυνάμεις μας, ισχυρή φωνή στα διεθνή φόρα και αμέριστη στήριξη στους ανθρώπους της θάλασσας, συνεχίζουμε να κρατάμε την ελληνική ναυτιλία στην κορυφή του κόσμου.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας εύχομαι σε κάθε μέλος της Ελληνικής Ναυτιλιακής Κοινότητας και σε όλους του Έλληνες ναυτικούς υγεία, πρόοδο και ασφαλείς θάλασσες», καταλήγει στο μήνυμά του.

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