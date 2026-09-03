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Σε σαφώς ασθενέστερη φάση έχει εισέλθει το εμπόριο ξηρού φορτίου από τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η εποχική υποχώρηση των αγροτικών εξαγωγών συμπίπτει με την κλιμάκωση των επιθέσεων και τη διαρκώς αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των πλοιοκτητών.

Σύμφωνα με ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers, η οποία βασίζεται σε στοιχεία της Signal Ocean, οι συνολικές εξαγωγές ξηρού φορτίου από τη Ρωσία και την Ουκρανία διαμορφώθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2026 στα 21,60 εκατ. τόνους, μειωμένες κατά 42% σε σύγκριση με τα 37,27 εκατ. τόνους της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στον αριθμό των φορτωμένων ταξιδιών, τα οποία περιορίστηκαν από 2.323 σε 1.302, καταγράφοντας πτώση 43,9%.

«Μέρος της υποχώρησης συνδέεται με τη φυσιολογική μετάβαση μεταξύ των αγροτικών περιόδων. Ωστόσο, το μέγεθος της πτώσης δείχνει ότι οι γεωπολιτικές και επιχειρησιακές διαταραχές διαδραματίζουν πλέον πολύ μεγαλύτερο ρόλο από την εποχικότητα», επισημαίνουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers.

Ο Ιούνιος αποτέλεσε τον ισχυρότερο μήνα του καλοκαιριού, με τη Ρωσία και την Ουκρανία να εξάγουν συνολικά 11,46 εκατ. τόνους μέσω 683 φορτωμένων ταξιδιών. Η Ρωσία κάλυψε 7,07 εκατ. τόνους και η Ουκρανία 4,39 εκατ. τόνους, με τις ροές να στηρίζονται στα εναπομείναντα αποθέματα της προηγούμενης σοδειάς και στις σχετικά σταθερές μεταφορές ορυκτών φορτίων.

Τον Ιούλιο, όμως, η δραστηριότητα υποχώρησε αισθητά. Οι συνδυασμένες εξαγωγές μειώθηκαν στα 8,01 εκατ. τόνους, κατά 30,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Οι ρωσικές αποστολές περιορίστηκαν στα 5,38 εκατ. τόνους και οι ουκρανικές στα 2,63 εκατ. τόνους.

Η επιδείνωση έγινε ακόμη εντονότερη τον Αύγουστο. Έως τις 26 Αυγούστου είχαν καταγραφεί φορτώσεις μόλις 2,13 εκατ. τόνων: 1,76 εκατ. τόνοι από τη Ρωσία και μόλις 370.000 τόνοι από την Ουκρανία. Η Xclusiv διευκρινίζει ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά και θα ενισχυθούν με την καταγραφή των τελευταίων ημερών του μήνα. Ωστόσο, η απόσταση από τα επίπεδα του Ιουνίου και του Ιουλίου είναι πολύ μεγάλη για να αποδοθεί αποκλειστικά στη χρονική υστέρηση των δεδομένων.

Από τον Ιούλιο και μετά έχουν ενταθεί οι επιθέσεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις, τερματικούς σταθμούς και εμπορικά πλοία. Τα ουκρανικά λιμάνια βαθέων υδάτων λειτουργούν υπό έντονη πίεση, ενώ προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στους ρωσικούς τερματικούς σταθμούς σιτηρών στην περιοχή του Νοβοροσίσκ, καθώς και σε τμήματα του συστήματος Αζοφικής και Μαύρης Θάλασσας.

Οι συνθήκες αυτές προκαλούν καθυστερήσεις στις φορτώσεις, περιορίζουν την εξαγωγική δυναμικότητα και αυξάνουν το κόστος μεταφοράς. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι πλοιοκτήτες αποφεύγουν να δεσμεύσουν πλοία στην περιοχή χωρίς σημαντικά υψηλότερους ναύλους και πρόσθετη αποζημίωση για τον πολεμικό κίνδυνο.

Η Ουκρανία έχει δεχθεί το βαρύτερο πλήγμα. Οι εξαγωγές της μειώθηκαν κατά 49%, από 14,48 εκατ. τόνους την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου σε 7,39 εκατ. τόνους το καλοκαίρι. Στη Ρωσία η αντίστοιχη πτώση έφθασε το 37,6%, με τις ποσότητες να περιορίζονται από 22,79 εκατ. σε 14,21 εκατ. τόνους.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ρωσίας στις συνδυασμένες εξαγωγές αυξήθηκε από 61,1% σε 65,8%.

«Η αύξηση του ρωσικού μεριδίου δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως ένδειξη ενίσχυσης των ρωσικών εξαγωγών. Αντανακλά κυρίως το γεγονός ότι οι ρωσικές ροές αποδείχθηκαν περισσότερο ανθεκτικές από τις ουκρανικές», υπογραμμίζουν οι αναλυτές του ναυλομεσιτικού οίκου.

Για τη ναυλαγορά ξηρού φορτίου, οι συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο στην απώλεια όγκων. Η μείωση των εξαγωγών από τη Μαύρη Θάλασσα αφαιρεί απασχόληση από πλοία Handysize, Supramax και Panamax, τα οποία εξυπηρετούν παραδοσιακά τις μεταφορές σιτηρών και άλλων μικρότερων χύδην φορτίων της περιοχής.

Υπάρχει, ωστόσο, και η αντίθετη πλευρά. Εάν οι αγοραστές στραφούν σε εναλλακτικούς προμηθευτές στη Βόρεια ή τη Νότια Αμερική, οι μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς μπορούν να αυξήσουν τα τονομίλια και να στηρίξουν τη ζήτηση για πλοία, αντισταθμίζοντας εν μέρει την απώλεια των φορτίων της Μαύρης Θάλασσας.

«Η περιοχή προσφέρει σήμερα λιγότερο φορτίο, αλλά η ανακατεύθυνση του εμπορίου μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες αποστάσεις σε άλλες διαδρομές. Αυτή η ισορροπία θα αποκτήσει αυξανόμενη σημασία για την απασχόληση του στόλου, εφόσον οι διαταραχές συνεχιστούν και κατά τη φθινοπωρινή εξαγωγική περίοδο», καταλήγουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers.

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