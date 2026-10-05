Νέο σοβαρό περιστατικό με εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο κινδύνου για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Το general cargo Royad Mammadov (IMO 9356969), υπό σημαία Σεντ Κιτς και Νέβις, βυθίστηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ενώ έπλεε από το ουκρανικό λιμάνι του Ιζμαΐλ προς τη Ραβέννα της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν κατά τη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που οργανώθηκε στην περιοχή. Το πλήρωμα αποτελούνταν από υπηκόους του Αζερμπαϊτζάν και της Ινδίας.

Το πλοίο μετέφερε καλαμπόκι από την Ουκρανία προς την Ιταλία και βρισκόταν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, περίπου 30 ναυτικά μίλια νότια του Sfântu Gheorghe, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Η περιοχή βρίσκεται κοντά στην offshore πετρελαϊκή πλατφόρμα Pescăruș.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το εμπορικό πλοίο επλήγη από δύο ρωσικά drones, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση εναντίον της πολιτικής ναυσιπλοΐας σε ουδέτερα ύδατα.

Οι ρουμανικές αρχές είχαν αρχικά επιβεβαιώσει την πυρκαγιά, τη βύθιση και τις ανθρώπινες απώλειες, χωρίς όμως να προσδιορίσουν επίσημα την αιτία του συμβάντος. Ως εκ τούτου, η απόδοση της επίθεσης στη Ρωσία προέρχεται σε αυτή τη φάση από την ουκρανική πλευρά.

Το Royad Mammadov, κατασκευής 2006, είναι general cargo μήκους περίπου 139 μέτρων και χωρητικότητας 5.684 gt, με σημαία Σεντ Κιτς και Νέβις.

Συναγερμός για την εμπορική ναυτιλία

Το περιστατικό επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας των εμπορικών πλοίων που προσεγγίζουν ή αναχωρούν από τα ουκρανικά λιμάνια και τις εγκαταστάσεις του Δούναβη. Η Μαύρη Θάλασσα παραμένει περιοχή αυξημένου πολεμικού κινδύνου, με τις απειλές να περιλαμβάνουν εναέρια και θαλάσσια drones, πυραύλους και παρασυρόμενες νάρκες.

Μετά το νέο συμβάν, οι οδηγίες ασφαλείας προς τα πλοία που κινούνται στην περιοχή δίνουν έμφαση στη συνεχή 24ωρη οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ, στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας που προβλέπουν οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες BMP και στην άμεση αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές θαλάσσιας ασφάλειας.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά επίσης η παρακολούθηση των εθνικών και τοπικών προειδοποιήσεων για εναέριες απειλές. Σε περίπτωση επίθεσης με περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions) ή πυραύλους, τα πληρώματα καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των στρατιωτικών και ναυτικών αρχών, όπου αυτές είναι διαθέσιμες.

Η βύθιση του Royad Mammadov δείχνει ότι ο πόλεμος εξακολουθεί να δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για την εμπορική ναυτιλία της Μαύρης Θάλασσας και, κυρίως, για τα πλοία που εξυπηρετούν τις εξαγωγικές ροές από τα ουκρανικά λιμάνια προς τη Μεσόγειο και την υπόλοιπη Ευρώπη.