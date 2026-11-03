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Με μια τυπική προσφώνηση, «Αγαπητές κυρίες και κύριοι», ξεκινούν συχνά τα μηνύματα WhatsApp που στέλνει η Sinokor Group, η νοτιοκορεατική εταιρεία που ελέγχει ο εφοπλιστής Γκα-Χιουν Τσουνγκ. Μέσα σε λίγα λεπτά, το περιεχόμενό τους γίνεται αντικείμενο συζήτησης στην παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων, η οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πρωτοφανείς αναταράξεις εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Τα μηνύματα ενημερώνουν συνήθως τους ναυλομεσίτες για νέες συμφωνίες μεταφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, με ναύλους που ξεπερνούν κατά πολύ τα προηγούμενα επίπεδα. Άλλοτε περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία για το πλοίο, τον αντισυμβαλλόμενο και την τιμή, ενώ άλλες φορές αναφέρονται σε διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με ναυλομεσίτες που μίλησαν στο Bloomberg, οι ανακοινώσεις της Sinokor έχουν αποκτήσει σημαντική επιρροή στις εκτιμήσεις για το κόστος μεταφοράς πετρελαίου. Συχνά, τις ημέρες που ακολουθούν, ο βασικός διεθνής δείκτης του Baltic Exchange στο Λονδίνο καταγράφει νέα άνοδο. Οι ναύλοι των VLCC, των μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού, έχουν αυξηθεί περισσότερο από 1.600% μέσα στο 2026, δημιουργώντας εξαιρετικά υψηλά έσοδα για τον κλάδο, αλλά και σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο τιμολόγησης των θαλάσσιων μεταφορών.

Η δικαστική διαμάχη για τον δείκτη TD3C

Η αξιοπιστία του συστήματος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης στο Λονδίνο, έπειτα από αγωγή της Mercuria Energy Group κατά του Baltic Exchange. Η εταιρεία εμπορίας ενέργειας υποστηρίζει ότι ο δείκτης TD3C, ο οποίος αποτυπώνει το κόστος μεταφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς την Κίνα, δεν μπορεί πλέον να εκπληρώσει τον σκοπό του. Όπως επισημαίνει, η σχεδόν πλήρης διακοπή των συνηθισμένων εμπορικών μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει περιορίσει δραστικά τα διαθέσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό του.

Η Mercuria έχει απευθυνθεί και στη βρετανική εποπτική αρχή FCA, ενώ τουλάχιστον ένας ακόμη συμμετέχων στην αγορά έχει επικοινωνήσει με την αρχή για το ίδιο ζήτημα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg. Η αγωγή δεν αναφέρεται στη Sinokor. Ωστόσο, η αυξανόμενη επιρροή της εταιρείας έχει αναδείξει ένα ευρύτερο πρόβλημα: ο TD3C υπολογίζεται καθημερινά με βάση εκτιμήσεις εννέα ναυλομεσιτών και όχι αποκλειστικά από πραγματικές συναλλαγές.

Καθώς μεγάλο μέρος των μεταφορών από τον Περσικό Κόλπο πραγματοποιείται πλέον με περιορισμένη δημοσιοποίηση στοιχείων, οι πληροφορίες που παρέχει η Sinokor αποτελούν συχνά μία από τις βασικές πηγές αξιολόγησης της αγοράς. Ο Τζόελ Γκράου, διευθύνων σύμβουλος της Zostera Marine και καθηγητής στο National Maritime College of Ireland, επισημαίνει ότι η Sinokor ασκεί τεράστια επιρροή στη λειτουργία της αγοράς VLCC. Η άνοδος των ναύλων, πάντως, αντανακλά και πραγματική έλλειψη διαθέσιμων πλοίων, καθώς πολλά δεξαμενόπλοια πραγματοποιούν μεγαλύτερα δρομολόγια ή περιμένουν έξω από τον Περσικό Κόλπο, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον πλοίων.

Η υπόθεση έχει επαναφέρει ανησυχίες για την αξιοπιστία χρηματοοικονομικών δεικτών που στηρίζονται σε εκτιμήσεις της αγοράς, θυμίζοντας τη συζήτηση που είχε προκαλέσει το σκάνδαλο Libor. Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία ένδειξη ή καταγγελία ότι στο Baltic Exchange έχουν σημειωθεί αντίστοιχες παρατυπίες. Η Mercuria ζητά την άμεση και αναδρομική αναστολή του TD3C, υποστηρίζοντας ότι οι στρεβλώσεις του δείκτη της προκάλεσαν ζημίες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Το συγκεκριμένο ποσό αφαιρέθηκε στη συνέχεια από την αγωγή.

Από την πλευρά του, το Baltic Exchange, που ανήκει στη Singapore Exchange, προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε σοβαρές συνέπειες για την αγορά παραγώγων δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον δείκτη. Όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι του, η αναδρομική αναστολή θα ανέτρεπε περισσότερους από οκτώ μήνες τιμολόγησης, χωρίς γνωστό νομικό προηγούμενο στη Βρετανία ή, σύμφωνα με το ίδιο, σε άλλη χώρα. Ήδη, πάντως, η αγορά στρέφει σταδιακά την προσοχή της στον νέο δείκτη TD34, που αφορά τη μεταφορά πετρελαίου από περιοχές έξω από τα Στενά του Ορμούζ προς την Ασία.

Από τις 348 στις 1.350 μονάδες Worldscale

Στις 12 Μαρτίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, η Sinokor ενημέρωσε ναυλομεσίτες ότι είχε ναυλώσει πλοίο από το λιμάνι Ζίρκου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς την Ασία, με ναύλο τουλάχιστον 700 μονάδων Worldscale. Η τιμή ήταν υπερδιπλάσια από τις 348,89 μονάδες που είχε υπολογίσει εκείνη την ημέρα το Baltic Exchange. Το Worldscale αποτελεί το διεθνές σύστημα σύγκρισης ναύλων δεξαμενόπλοιων σε διαφορετικές διαδρομές.

Η Sinokor είχε ήδη προχωρήσει τους προηγούμενους μήνες σε μαζικές αγορές υπερδεξαμενόπλοιων, με τη στήριξη της MSC Mediterranean Shipping Co. Η στρατηγική αυτή έδωσε στον Τσουνγκ, γόνο κορεατικής ναυτιλιακής οικογένειας που αποφεύγει τη δημοσιότητα, πρωτοφανή επιρροή στην αγορά, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, και τη δυνατότητα να επωφεληθεί από την εκτόξευση των ναύλων όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Στις 16 Μαρτίου, ο TD3C πλησίασε τις 600 μονάδες Worldscale, που αντιστοιχούσαν σε περίπου 602.000 δολάρια ημερησίως. Την ίδια περίοδο, το Baltic Exchange προσπαθούσε να υπολογίσει ναύλους από λιμάνια του Περσικού Κόλπου που είχαν καταστεί ουσιαστικά απροσπέλαστα. Ορισμένοι ναυλομεσίτες επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία από λειτουργικό λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά το Baltic Exchange επέμεινε ότι ο δείκτης έπρεπε να συνεχίσει να αντανακλά φορτώσεις εντός του Περσικού Κόλπου.

Μέχρι το καλοκαίρι, οι μεταφορές πετρελαίου είχαν αρχίσει να σταθεροποιούνται μέσω ενός νέου συστήματος, γνωστού ως dark shuttle. Ειδικά δεξαμενόπλοια πραγματοποιούσαν επαναλαμβανόμενα δρομολόγια, κυρίως τη νύχτα, μεταφέροντας φορτία σε άλλα πλοία που περίμεναν έξω από τον Κόλπο. Η Sinokor εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους διαχειριστές πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ τα μηνύματά της προς τους ναυλομεσίτες άρχισαν να πληθαίνουν.

Στα τέλη Ιουλίου, ανακοίνωσε νέα ναύλωση στις 465 μονάδες Worldscale, περίπου 60 μονάδες υψηλότερα από την εκτίμηση της αγοράς, διαφορά που αντιστοιχούσε σε περισσότερα από 60.000 δολάρια ημερησίως. Τον Αύγουστο ακολούθησαν τουλάχιστον πέντε αντίστοιχες ανακοινώσεις, με ολοένα υψηλότερες τιμές. Στις 21 Αυγούστου, η εταιρεία γνωστοποίησε συμφωνία στις 1.350 μονάδες Worldscale, σχεδόν τριπλάσια τιμή σε σχέση με λιγότερο από έναν μήνα νωρίτερα.

Τον Οκτώβριο, ο δείκτης πλησίασε τις 1.320 μονάδες, με τα υπερδεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο και τις συμφωνίες που συνδέονταν με τον TD3C να αποφέρουν περισσότερα από 1,4 εκατ. δολάρια την ημέρα.

Τα δισεκατομμύρια της Sinokor

Τα οικονομικά οφέλη για τη Sinokor και τη συνεργάτιδά της MSC είναι δυνητικά τεράστια. Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή βάση δεδομένων Equasis, η Sinokor εμφανίζεται ως διαχειρίστρια 83 υπερδεξαμενόπλοιων, πολλά από τα οποία δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή. Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι ο αριθμός των πλοίων που ελέγχει είναι ακόμη μεγαλύτερος, εφόσον συνυπολογιστούν οι συμφωνίες ναύλωσης.

Με βάση τους μέσους παγκόσμιους ναύλους, ένας υποθετικός στόλος 83 πλοίων θα μπορούσε να αποφέρει ακαθάριστα έσοδα περίπου 143 εκατ. δολαρίων τον μήνα το 2025. Το αντίστοιχο ποσό αυξήθηκε στα 509 εκατ. δολάρια τον Ιούλιο του 2026, στα 1,4 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο και στα 2,1 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο, με βάση τον μέσο όρο του μήνα έως την ημερομηνία του δημοσιεύματος.

Οι υπολογισμοί αυτοί δεν αποτελούν πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της Sinokor. Τα έσοδα κάθε πλοίου εξαρτώνται από τη διαδρομή του, ενώ δεν έχουν αφαιρεθεί τα λειτουργικά έξοδα ή οι ημέρες χωρίς ναύλωση. Επιπλέον, ορισμένα πλοία της εταιρείας έχουν δεχθεί επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει την εμπορική τους εκμετάλλευση όσο βρίσκονται υπό επισκευή.

Για σύγκριση, τα συνολικά έσοδα της Sinokor το 2025, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, ανήλθαν σε 5,5 δισ. δολάρια. Παρά τους κινδύνους, τα δεξαμενόπλοια που συνέχισαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των παγκόσμιων ροών πετρελαίου. Η συνέχιση αυτών των μεταφορών συνέβαλε στο να μην επιβεβαιωθούν τα πιο ακραία σενάρια για εκτίναξη της τιμής του αργού στα 200 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Bloomberg, η Sinokor εκτιμάται ότι μετέφερε το 37% του πετρελαίου που πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ τον Σεπτέμβριο. Το ρεπορτάζ του Bloomberg βασίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερα από δώδεκα πρόσωπα της αγοράς δεξαμενόπλοιων, τα περισσότερα από τα οποία ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω της φύσης των εμπορικών συναλλαγών και των ιδιωτικών επικοινωνιών.

Η Sinokor δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό, ενώ το Baltic Exchange και η Mercuria αρνήθηκαν να τοποθετηθούν. Η βρετανική FCA ανέφερε ότι παρακολουθεί τις επιπτώσεις του πολέμου από την έναρξή του, χωρίς να σχολιάσει τις επαφές της με συγκεκριμένες εταιρείες.