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Ένα βήμα πιο κοντά στη διερεύνηση της χρήσης πυρηνικής ενέργειας στην εμπορική ναυτιλία επιχειρούν να κάνουν ο Lloyd’s Register (LR) και η A.P. Moller – Maersk, μαζί με δύο μεγάλα λιμάνια στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Οι τέσσερις εταίροι δημιουργούν το Pink Corridor, ένα νέο πρόγραμμα που θα εξετάσει τι θα απαιτούνταν στην πράξη για να μπορούσε στο μέλλον ένα πυρηνοκίνητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να εκτελεί δρομολόγια μεταξύ του Felixstowe, του μεγαλύτερου container port της Βρετανίας, και του Charleston στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Προς το παρόν δεν πρόκειται για σχέδιο ναυπήγησης ή δρομολόγησης συγκεκριμένου πλοίου. Το project χρησιμοποιεί ένα θεωρητικό πυρηνοκίνητο containership προκειμένου να χαρτογραφήσει τα εμπόδια που θα έπρεπε να ξεπεραστούν προτού μια τέτοια εμπορική γραμμή γίνει πραγματικότητα.

Το ενδιαφέρον του Pink Corridor βρίσκεται κυρίως σε ένα πεδίο που μέχρι σήμερα αποτελεί ίσως μεγαλύτερη πρόκληση και από την ίδια την τεχνολογία: πώς ένα πυρηνοκίνητο εμπορικό πλοίο θα μπορεί να εισέρχεται, να εξυπηρετείται και να αναχωρεί από μεγάλα εμπορικά λιμάνια με αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν η φυσική ασφάλεια του πλοίου και των λιμενικών εγκαταστάσεων, οι πυρηνικές διασφαλίσεις, η κυβερνοανθεκτικότητα, τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και τα ασφαλιστικά καθεστώτα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί επίσης στη γεφύρωση των διαφορετικών απαιτήσεων μεταξύ της ναυτιλιακής και της πυρηνικής νομοθεσίας.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με την ευρύτερη συνεργασία ΗΠΑ και Βρετανίας στο πλαίσιο του Technology Prosperity Deal, το οποίο περιλαμβάνει τη διερεύνηση εφαρμογών πυρηνικής ενέργειας στην εμπορική ναυτιλία και την πιθανότητα δημιουργίας ενός σχετικού διατλαντικού διαδρόμου.

Ο Nick Gross, Global Containerships Segment Director του Lloyd’s Register, χαρακτηρίζει το πρόγραμμα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της πυρηνικής τεχνολογίας στα εμπορικά πλοία.

Όπως επισημαίνει, μέσω μιας πρακτικής και συνεργατικής προσέγγισης θα εξεταστούν οι απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας που πρέπει να καλυφθούν για να καταστούν δυνατές ασφαλείς επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή κορυφαίων φορέων από τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τη νηογνωμοσύνη αντανακλά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια ως πιθανή επιλογή για περισσότερο βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές.

Από την πλευρά του Felixstowe, ο εμπορικός διευθυντής Adam Ramsey τονίζει ότι το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων της Βρετανίας μπορεί να προσφέρει την πρακτική εμπειρία που απαιτείται σε αυτή την πρώιμη φάση του εγχειρήματος.

Αντίστοιχα, ο Tom Boyle, Director of Vessel Operations and Carrier Sales της SC Ports, σημειώνει ότι το Charleston αναζητεί νέους, οικονομικά αποδοτικούς και βιώσιμους τρόπους διακίνησης φορτίων και ότι το Pink Corridor επιτρέπει να διερευνηθεί στην πράξη η προοπτική ενός πυρηνοκίνητου θαλάσσιου διαδρόμου.

Το νέο πρόγραμμα δεν ξεκινά από το μηδέν. Αποτελεί συνέχεια της μελέτης κανονιστικής αξιολόγησης που πραγματοποίησαν το 2024 ο Lloyd’s Register και η CORE POWER και της μετέπειτα συνεργασίας με τη Maersk για τη διερεύνηση των απαιτήσεων ασφάλειας, λειτουργίας και κανονιστικής συμμόρφωσης προηγμένων συστημάτων πυρηνικής πρόωσης στα containerships.

Η πρώτη φάση του Pink Corridor αναμένεται να καταγράψει τα βασικά κενά και τις προϋποθέσεις που πρέπει να καλυφθούν. Τα αποτελέσματά της θα καθορίσουν εάν θα υπάρξει δεύτερη φάση, με βαθύτερη εξέταση των τεχνικών, κανονιστικών, νομοθετικών, ασφαλιστικών και ζητημάτων πυρηνικής ασφάλειας.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η συζήτηση για την πυρηνική πρόωση αρχίζει να μετακινείται από το επίπεδο της θεωρίας προς το ερώτημα της πραγματικής εφαρμογής: όχι μόνο εάν μπορεί να κατασκευαστεί ένα πυρηνοκίνητο εμπορικό πλοίο, αλλά υπό ποιους κανόνες θα μπορεί να ταξιδεύει μεταξύ μεγάλων λιμανιών και να ενταχθεί με ασφάλεια στις υφιστάμενες αλυσίδες του παγκόσμιου εμπορίου.

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