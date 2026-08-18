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Η συμφόρηση επιστρέφει στο επίκεντρο της αγοράς των containerships και εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που στηρίζουν τους ναύλους και την κερδοφορία των εταιρειών τακτικών γραμμών. Αυτή τη φορά, μάλιστα, η εικόνα δεν διαμορφώνεται αποκλειστικά από τις γεωπολιτικές ανατροπές και τις μεγαλύτερες αποστάσεις που καλύπτουν τα πλοία, αλλά και από τις καθυστερήσεις στα λιμάνια, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κινεζικές εξαγωγές διατηρούν ισχυρή δυναμική.

Η αλλαγή των συνθηκών αποτυπώνεται στις νέες προβλέψεις της Maersk. Ο δανέζικος όμιλος αναβάθμισε για δεύτερη φορά μέσα στο 2026 τις εκτιμήσεις του, τοποθετώντας πλέον το προσαρμοσμένο EBITDA για το σύνολο της χρονιάς μεταξύ 10,5 και 12,5 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 8-10 δισ. δολαρίων.

Η αναθεώρηση προς τα πάνω αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τις επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου, όταν η Maersk κατέγραψε EBITDA περίπου 3 δισ. δολαρίων. Πίσω όμως από τους αριθμούς βρίσκεται μια εξέλιξη με ευρύτερη σημασία για ολόκληρη την αγορά των containers.

Η διοίκηση της εταιρείας δείχνει ότι η σημερινή ανθεκτικότητα των ναύλων δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τον πόλεμο και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Ένας δεύτερος μηχανισμός έχει αρχίσει να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία: η συμφόρηση στα λιμάνια περιορίζει την πραγματικά διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα του παγκόσμιου στόλου.

Όταν ένα containership περιμένει περισσότερες ημέρες για να προσεγγίσει έναν τερματικό σταθμό, να εκφορτώσει και να συνεχίσει το ταξίδι του, παραμένει μεν καταγεγραμμένο στον ενεργό στόλο, αλλά πραγματοποιεί λιγότερα ταξίδια μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Έτσι, ένα μέρος της χωρητικότητας ουσιαστικά «παγιδεύεται» μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο για τους ναύλους. Η αγορά δεν επηρεάζεται μόνο από το πόσα πλοία υπάρχουν, αλλά κυρίως από το πόσα είναι διαθέσιμα τη στιγμή που οι φορτωτές τα χρειάζονται. Εάν οι καθυστερήσεις αυξάνονται, η αποτελεσματική προσφορά χωρητικότητας μειώνεται, ακόμη και όταν ο παγκόσμιος στόλος συνεχίζει να μεγαλώνει λόγω των παραδόσεων νεότευκτων.

Στην άλλη πλευρά της εξίσωσης βρίσκεται η Κίνα. Η ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας συνεχίζει να διοχετεύει μεγάλους όγκους φορτίων προς τις διεθνείς αγορές, αυξάνοντας τις απαιτήσεις από ένα δίκτυο μεταφορών που ήδη λειτουργεί υπό πίεση.

Ο συνδυασμός των δύο παραγόντων είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για τις ναυτιλιακές γραμμές: περισσότερα φορτία αναζητούν χώρο σε πλοία των οποίων η παραγωγικότητα περιορίζεται από τις καθυστερήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η συμφόρηση μετατρέπεται από λειτουργικό πρόβλημα των λιμένων σε παράγοντα που μπορεί να διατηρήσει την αγορά πιο «σφιχτή» και να στηρίξει τα έσοδα των carriers.

Η κατάσταση θυμίζει ως προς τον μηχανισμό –όχι όμως ως προς την ένταση– όσα συνέβησαν στη διάρκεια της πανδημίας. Τότε, οι μεγάλες ουρές πλοίων έξω από βασικά λιμάνια αφαίρεσαν στην πράξη σημαντικό μέρος της διαθέσιμης χωρητικότητας, συμβάλλοντας στην εκρηκτική άνοδο των ναύλων.

Σήμερα το σκηνικό είναι διαφορετικό. Ωστόσο, η βασική οικονομική λειτουργία της συμφόρησης παραμένει ίδια: όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται ένα πλοίο για να ολοκληρώσει ένα ταξίδι, τόσο λιγότερη μεταφορική ικανότητα προσφέρει στην αγορά μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή η αγορά των containerships βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο κύμα παραδόσεων νεότευκτων. Υπό κανονικές συνθήκες, η αύξηση του στόλου θα δημιουργούσε μεγαλύτερη πίεση στους ναύλους. Οι καθυστερήσεις όμως μπορούν να απορροφήσουν μέρος αυτής της πρόσθετης προσφοράς, περιορίζοντας την επίδραση των νέων πλοίων στο ισοζύγιο της αγοράς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η συμφόρηση μπορεί από μόνη της να διατηρήσει υψηλή την κερδοφορία επ’ αόριστον. Εάν τα προβλήματα στα λιμάνια υποχωρήσουν ή εάν η παγκόσμια ζήτηση για εμπορευματοκιβώτια επιβραδυνθεί αισθητά, σημαντικό μέρος της δεσμευμένης χωρητικότητας μπορεί να επιστρέψει γρήγορα στην αγορά. Τότε η αύξηση του στόλου θα γίνει πολύ περισσότερο αισθητή.

Προς το παρόν, όμως, η δεύτερη αναβάθμιση των προβλέψεων της Maersk αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το ισοζύγιο παραμένει ευνοϊκότερο από ό,τι αναμενόταν.

Το μήνυμα για τη ναυτιλία είναι ότι η σημερινή ισχύς της αγοράς των containers δεν στηρίζεται σε έναν μόνο παράγοντα. Οι γεωπολιτικές ανατροπές επιμηκύνουν διαδρομές, η Κίνα εξακολουθεί να τροφοδοτεί το παγκόσμιο εμπόριο με μεγάλους εξαγωγικούς όγκους και η συμφόρηση μειώνει την παραγωγικότητα του στόλου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα μποτιλιαρισμένα λιμάνια αποκτούν μια παράδοξη οικονομική διάσταση γιατί αποτελούν πρόβλημα για την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν ως «αόρατη απόσυρση» πλοίων από την αγορά, περιορίζοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα και δημιουργώντας πρόσθετο χώρο για ναύλους και κερδοφορία.

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