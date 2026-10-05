Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε νέο κόμβο κρουαζιέρας για την Ιαπωνία και ευρύτερα την Ανατολική Ασία φιλοδοξεί να εξελιχθεί το λιμάνι της Νάχα στην Οκινάουα, όπου ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή νέου σύγχρονου τερματικού σταθμού, με τη συμμετοχή δύο από τους μεγαλύτερους ομίλους κρουαζιέρας παγκοσμίως, της Royal Caribbean Group και της MSC Cruises.

Το έργο αναπτύσσεται μέσω της Cruise Port Naha G.K., κοινοπραξίας της CTL Maritime και της RCL Cruises Ltd., οι οποίες εκπροσωπούν αντίστοιχα τα συμφέροντα της MSC Cruises και της Royal Caribbean. Η ολοκλήρωση της κατασκευής και η έναρξη λειτουργίας του νέου terminal προγραμματίζονται για τον Μάρτιο του 2028.

Η επένδυση βασίζεται στη συμφωνία για τη δημιουργία cruise hub που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2026 με τον Οργανισμό Λιμένος Νάχα. Βάσει αυτής, η Cruise Port Naha G.K. έχει αναλάβει τόσο την ανάπτυξη όσο και τη μελλοντική λειτουργία του τερματικού.

Η επιλογή της Νάχα δεν είναι τυχαία. Η πρωτεύουσα της Οκινάουα βρίσκεται σε κομβικό γεωγραφικό σημείο μεταξύ της Ιαπωνίας και σημαντικών αγορών και προορισμών της Ανατολικής Ασίας, ενώ το λιμάνι μπορεί να εξυπηρετεί κρουαζιερόπλοια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το στοιχείο αυτό ενισχύει τις προοπτικές αξιοποίησής του ως αφετηρίας αλλά και ενδιάμεσου σταθμού περιφερειακών δρομολογίων.

Ο νέος σταθμός σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σύγχρονων μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, με αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών και μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Στόχος είναι η αύξηση της δυναμικότητας του λιμανιού και, σε βάθος χρόνου, της επιβατικής κίνησης προς την Οκινάουα.

Η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι μεγάλοι διεθνείς όμιλοι κρουαζιέρας ενισχύουν την παρουσία τους στην Ασία, αναζητώντας νέες βάσεις και προορισμούς για ανάπτυξη δρομολογίων σε ετήσια βάση.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Royal Caribbean Group, Jason Liberty, χαρακτήρισε την Ιαπωνία μία από τις σημαντικότερες αγορές κρουαζιέρας στην Ασία, επισημαίνοντας ότι ο όμιλος επιδιώκει να επενδύσει όχι μόνο στην προσέλκυση επιβατών αλλά και στις ίδιες τις υποδομές των προορισμών.

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός πρόεδρος του Cruise Division του MSC Group, Pierfrancesco Vago, υπογράμμισε τη στρατηγική θέση της Οκινάουα, σημειώνοντας ότι η επένδυση εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο σχέδιο του ομίλου για διεύρυνση της παρουσίας του στην περιοχή. Η MSC επιδιώκει να αναπτύξει περαιτέρω τα ασιατικά δρομολόγια τόσο της MSC Cruises όσο και της Explora Journeys, με στόχο την προσέλκυση διεθνών αλλά και Ασιατών ταξιδιωτών.

Το νέο terminal αποτελεί παράλληλα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το λιμάνι της Νάχα είχε ήδη χαρακτηριστεί το 2019 από το ιαπωνικό Υπουργείο Γης, Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού ως International Cruise Ship Hub Formation Port, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων υποδομών.

Η επίσημη έναρξη της κατασκευής σηματοδοτήθηκε με παραδοσιακή ιαπωνική τελετή στον χώρο του μελλοντικού τερματικού, παρουσία εκπροσώπων των ιαπωνικών αρχών, του Οργανισμού Λιμένος Νάχα, της Cruise Port Naha G.K., της MSC Cruises και της Royal Caribbean Group.

Με ορίζοντα λειτουργίας το 2028, η επένδυση στη Νάχα εντάσσεται στην ευρύτερη μάχη των μεγάλων cruise operators για ισχυρότερη παρουσία στην ασιατική αγορά, καθώς η ανάπτυξη νέων λιμενικών υποδομών εξελίσσεται σε βασική προϋπόθεση για την αύξηση της χωρητικότητας και την ανάπτυξη νέων δρομολογίων στην περιοχή.

Διαβάστε ακόμη

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Επιστρέφει ο εφιάλτης μετάδοσης της κρίσης – Η Γαλλία, η ΕΚΤ και η προειδοποίηση του «Bond King»

Bloomberg: Η Ελλάδα στην τετράδα των χωρών που θα εμφανίσουν πλεόνασμα φέτος – Δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία, Ιταλία

Πώς τα Sebago έγιναν κλασικό παπούτσι της ανδρικής γκαρνταρόμπας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ