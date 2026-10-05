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Δύο διαφορετικές πρωτιές αποτυπώνουν τον σημερινό χάρτη των παγκόσμιων ναυπηγήσεων: η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ των χωρών προέλευσης των αγοραστών νέων πλοίων, ενώ η Κίνα κυριαρχεί συντριπτικά ως χώρα κατασκευής. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Allied QuantumSea για το τελευταίο 12μηνο, τα οποία περιλαμβάνονται στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου.

Στην κατάταξη ανά εθνικότητα αγοραστή, τα ελληνικά συμφέροντα εμφανίζονται με 318 νεότευκτα, οριακά περισσότερα από τα 312 που αντιστοιχούν σε κινεζικά συμφέροντα. Ακολουθούν η Σιγκαπούρη με 120 πλοία, η Ιαπωνία με 110 και η Ελβετία με 99.

Το μεγαλύτερο βάρος του ελληνικού orderbook εντοπίζεται στα δεξαμενόπλοια. Από τις καταγεγραμμένες ελληνικές παραγγελίες, 153 αφορούν tankers, 71 containerships, 62 bulk carriers και 31 gas carriers. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στα δύο πλοία που συνδέονται με ελληνικά συμφέροντα αφορά τον κλάδο των δεξαμενόπλοιων. QuantumSea ALLIED – Weekly Mark…

Απέναντι στην ελληνική πρωτιά των αγοραστών βρίσκεται η σαφώς μεγαλύτερη κυριαρχία της Κίνας στη ναυπήγηση. Τα κινεζικά ναυπηγεία συγκεντρώνουν 2.022 από τις συνολικά 3.077 παραγγελίες που καταγράφει η Allied QuantumSea στο τελευταίο 12μηνο — δηλαδή περίπου το 66% του συνόλου. Η κινεζική υπεροχή εκτείνεται στις βασικές κατηγορίες της εμπορικής ναυτιλίας: 630 containerships, 512 tankers, 486 bulk carriers και 76 gas carriers κατασκευάζονται σε κινεζικές γιάρδες. Η απόσταση από τους ανταγωνιστές είναι μεγάλη. Η Νότια Κορέα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 362 πλοία και η Ιαπωνία στην τρίτη με 143, σύμφωνα με τον πίνακα της Allied QuantumSea.

Η συνολική δραστηριότητα στις νέες παραγγελίες παρουσιάζει πάντως αισθητή επιβράδυνση μετά το ιδιαίτερα ισχυρό ξεκίνημα του 2026. Στο πρώτο τρίμηνο καταγράφηκαν 1.354 παραγγελίες, συνολικής χωρητικότητας 101,7 εκατ. dwt. Στο δεύτερο τρίμηνο ο αριθμός περιορίστηκε στις 586 και στο τρίτο τρίμηνο, μέχρι την ημερομηνία αναφοράς, στις 242 μονάδες. Συνολικά, για το 2026 καταγράφονται 2.182 πλοία και περίπου 166 εκατ. dwt. QuantumSea ALLIED – Weekly Mark…

Μόνο την τελευταία εβδομάδα, η δραστηριότητα περιλαμβάνει νέες παραγγελίες σε διαφορετικούς κλάδους. Μεταξύ άλλων, η MSC συνδέεται με έξι containerships μεταφορικής ικανότητας 21.700 teu, αξίας περίπου $225 εκατ. το καθένα, ενώ η Navios Maritime Partners εμφανίζεται με τέσσερα containerships 10.100 teu στη νοτιοκορεατική HJ Shipbuilding, στα $122,6 εκατ. ανά πλοίο.

Στα tankers καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, δύο παραγγελίες πλοίων 75.000 dwt στην Yangzijiang, με ενδεικτικό τίμημα περίπου $61 εκατ. ανά μονάδα, καθώς και σειρά μικρότερων δεξαμενόπλοιων σε κινεζικά και ιαπωνικά ναυπηγεία. Στο dry bulk, δύο πλοία 211.000 dwt παραγγέλθηκαν στη Wuhu Shipyard στην Κίνα με τιμή περίπου $76 εκατ. το καθένα. QuantumSea ALLIED – Weekly Mark…

Οι τιμές των νεότευκτων παραμένουν παράλληλα σε υψηλά επίπεδα. Η Allied QuantumSea τοποθετεί ένα νέο VLCC στα $130 εκατ., ένα Suezmax στα $89 εκατ., ένα Aframax στα $75 εκατ. και ένα MR στα $51 εκατ. Στα bulkers, ένα νεότευκτο Capesize αποτιμάται στα $75 εκατ., ένα Kamsarmax στα $37,5 εκατ., ένα Ultramax στα $34,5 εκατ. και ένα Handysize στα $31 εκατ.

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