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Την παραλαβή του νεότευκτου δεξαμενόπλοιου προϊόντων πετρελαίου «Nave Harmony» ανακοίνωσε η Navios Maritime Partners, συμφερόντων Αγγελικής Φράγκου, συνεχίζοντας την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος σε πλοία σύγχρονης τεχνολογίας.

Το «Nave Harmony» είναι τύπου MR2, χωρητικότητας 49.998 dwt, και ναυπηγήθηκε το 2026. Πρόκειται για δεξαμενόπλοιο σχεδιασμένο να μεταφέρει διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα, όπως βενζίνη, ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, καλύπτοντας ένα από τα πλέον εμπορεύσιμα τμήματα της διεθνούς αγοράς tankers.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο πλοίο είναι methanol-ready, δηλαδή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί στο μέλλον να προσαρμοστεί για τη χρήση μεθανόλης ως καυσίμου. Παράλληλα, διαθέτει σύγχρονα συστήματα περιβαλλοντικής τεχνολογίας, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τον περιορισμό των εκπομπών και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ασφάλειας.

Η προσθήκη του «Nave Harmony» εντάσσεται στη στρατηγική της Navios Partners για τη σταδιακή ανανέωση και αναβάθμιση του στόλου της, με έμφαση σε πλοία που μπορούν να ανταποκριθούν στις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της διεθνούς ναυτιλίας.

Η εταιρεία επισήμανε ότι το νέο MR2 ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της για την απανθρακοποίηση και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της.

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