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Σε νέα επένδυση στον τομέα των δεξαμενόπλοιων προχωρά η Akrotiri Tankers, συμφερόντων της Μαριέλενας Προκοπίου και του Κωνσταντίνου Λάμψια, διευρύνοντας το πρόγραμμα νεότευκτων πλοίων της.

Η εταιρεία συμφώνησε με το κινεζικό ναυπηγείο New Times Shipbuilding για την κατασκευή ενός ακόμη Suezmax, χωρητικότητας περίπου 157.000 dwt. Η αξία της παραγγελίας ανέρχεται σε περίπου 84,4 εκατ. δολάρια, ενώ η παράδοση του πλοίου έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2029.

Πρόκειται για το δεύτερο Suezmax που παραγγέλνει η Akrotiri Tankers στο ίδιο ναυπηγείο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της να επενδύσει σε μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου. Τα Suezmax έχουν χωρητικότητα που τους επιτρέπει να διέρχονται από τη διώρυγα του Σουέζ με πλήρες φορτίο, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμα στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου.

Με τη νέα παραγγελία, το νεότευκτο πρόγραμμα της Akrotiri Tankers αποκτά μεγαλύτερο εύρος. Εκτός από τα δύο Suezmax, περιλαμβάνει δύο πλοία τύπου LR1, καθώς και δύο Very Large Ammonia Carriers, τα γνωστά VLAC, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων αμμωνίας.

Η σύνθεση αυτή δημιουργεί ένα σύνθετο χαρτοφυλάκιο νεότευκτων, με παρουσία τόσο στη μεταφορά αργού πετρελαίου όσο και στα προϊόντα πετρελαίου και στα εναλλακτικά καύσιμα. Παράλληλα, οι παραδόσεις τοποθετούνται από το 2029 και μετά, επιτρέποντας στην εταιρεία να ενισχύσει σταδιακά τον στόλο της με πλοία νέας τεχνολογίας και μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν με μεγαλύτερη προσοχή τη σύνθεση των στόλων τους, καθώς οι κανονισμοί για τις εκπομπές και η ανάγκη για αποδοτικότερα πλοία επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Για την Akrotiri Tankers, η παραγγελία του δεύτερου Suezmax προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό περιουσιακό στοιχείο στο αναπτυξιακό της πλάνο και ενισχύει την παρουσία της στην αγορά των δεξαμενόπλοιων.

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