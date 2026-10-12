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Νέες προοπτικές για την ελληνόκτητη ναυτιλία δημιουργεί η απόφαση της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ να επιτρέψει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εισαγωγές ρωσικού diesel στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγοντας το ενδεχόμενο αναδιάταξης των διεθνών θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών.

Η εξέλιξη φέρνει στο προσκήνιο τους ελληνικούς στόλους δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, έναν κλάδο στον οποίο οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά.

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος προβλέπει αρχικά τη διάθεση περισσότερων από 300.000 μετρικών τόνων ρωσικού diesel, με προοπτική πρόσθετων ποσοτήτων τους επόμενους μήνες. Για τη ναυτιλία, η σημασία της κίνησης δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο φορτίο, αλλά επεκτείνεται στην πιθανότητα να δημιουργηθούν νέες υπερατλαντικές μεταφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια και να επηρεάσουν τις ισορροπίες στη ναυλαγορά.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο η αμερικανική πρωτοβουλία θα αποκτήσει διάρκεια και θα μετατραπεί σε σταθερή εμπορική δραστηριότητα ή θα παραμείνει μια περιορισμένη παρέμβαση στην αγορά καυσίμων.

Οι ελληνικοί στόλοι και οι δυνατότητες αξιοποίησης

Στην αγορά των product tankers δραστηριοποιούνται ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους, μεταξύ των οποίων η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου, η Minerva Marine του Ανδρέα Μαρτίνου, η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου, η Tsakos Energy Navigation του Νίκου Τσάκου, η Navios Maritime Partners της Αγγελικής Φράγκου και η Latsco Shipping της οικογένειας Λάτση. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν ή έχουν παραγγείλει δεξαμενόπλοια κατηγοριών MR, LR1 και LR2, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά diesel, βενζίνης, αεροπορικών καυσίμων και άλλων διυλισμένων προϊόντων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons του Μαρτίου 2026, η Dynacom καταγράφεται με 22 LR1 και 16 LR2, ενώ η Minerva Marine με 18 LR2. Οι αριθμοί περιλαμβάνουν και πλοία υπό ναυπήγηση και δεν αντιστοιχούν αποκλειστικά σε μονάδες που βρίσκονται ήδη σε εμπορική λειτουργία.

Η Tsakos Energy Navigation, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του Μαρτίου 2026, διέθετε εννέα Panamax/LR1, δύο Aframax/LR2 και τέσσερα μικρότερα δεξαμενόπλοια κατηγοριών MR και MR1. Παράλληλα, η Latsco Shipping είχε ανακοινώσει στόλο 14 product tankers σε λειτουργία και πρόγραμμα πέντε επιπλέον LR2.

Η παρουσία αυτών των εταιρειών αποτυπώνει τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας στις μεταφορές διυλισμένων προϊόντων. Δεν σημαίνει, όμως, ότι οι συγκεκριμένοι όμιλοι έχουν ήδη αναλάβει φορτία ρωσικού diesel προς τις ΗΠΑ ή ότι σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στις νέες μεταφορές. Η επιλογή εξαρτάται από την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας, τη διαθεσιμότητα των πλοίων, τους όρους των ναυλώσεων και, κυρίως, τη δυνατότητα πλήρους συμμόρφωσης με τις διεθνείς κυρώσεις.

Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, το μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον βρίσκεται στις πιθανές μεταβολές της ζήτησης για μεταφορική χωρητικότητα. Η δημιουργία νέων διαδρομών από ρωσικά λιμάνια προς τις αμερικανικές ακτές μπορεί να δεσμεύσει δεξαμενόπλοια για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητά τους σε άλλες αγορές.

Καθοριστικό μέγεθος είναι τα τονομίλια, δηλαδή ο συνδυασμός της ποσότητας φορτίου και της απόστασης μεταφοράς. Εφόσον αυξηθούν, μπορούν να στηρίξουν υψηλότερους ναύλους, ακόμη και χωρίς αντίστοιχη αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης καυσίμων.

Το όφελος, πάντως, δεν είναι εξασφαλισμένο. Εάν οι νέες αποστολές αντικαταστήσουν μεγαλύτερα ταξίδια που πραγματοποιούνται σήμερα προς άλλους προορισμούς, η συνολική ζήτηση μεταφορικού έργου μπορεί να μην ενισχυθεί. Αντίθετα, μια ευρύτερη ανακατανομή φορτίων μεταξύ Ρωσίας, Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες για πλοία που δεν θα συμμετάσχουν απευθείας στις ρωσοαμερικανικές μεταφορές.

Αυτή είναι και η σημαντικότερη παράμετρος για τους ελληνικούς στόλους: οι πιθανές επιπτώσεις στη ναυλαγορά δεν περιορίζονται στις εταιρείες που θα μεταφέρουν τα συγκεκριμένα φορτία.

Η αμερικανική απόφαση δεν ισοδυναμεί με γενική άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η Γενική Άδεια 135 του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε στις 9 Οκτωβρίου, αφορά συγκεκριμένες συναλλαγές σχετικές με την εισαγωγή ρωσικού diesel. Για τους διαχειριστές δεξαμενόπλοιων, κάθε πιθανή ναύλωση απαιτεί έλεγχο της προέλευσης του φορτίου, των εμπλεκόμενων εταιρειών, των ασφαλιστικών καλύψεων και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Επιπλέον, ορισμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις μπορεί να επιλέξουν να μην αναλάβουν ρωσικά φορτία, ακόμη και όταν αυτά καλύπτονται από ειδική άδεια, προκειμένου να περιορίσουν την έκθεσή τους σε νομικούς και εμπορικούς κινδύνους. Η πολιτική αβεβαιότητα αποτελεί πρόσθετο παράγοντα, καθώς η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Μια ενδεχόμενη αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου θα μπορούσε να επηρεάσει τις ναυλώσεις και τον προγραμματισμό των εταιρειών.

Πέρα από τις πολιτικές αποφάσεις, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η πραγματική δυνατότητα της Ρωσίας να διαθέσει πρόσθετες ποσότητες diesel στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Vortexa οι ρωσικές εξαγωγές diesel και gasoil μειώθηκαν από περίπου 850.000 βαρέλια ημερησίως το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε 190.000 το τρίτο, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 78%.

Οι επανειλημμένες επιθέσεις στις ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, έχουν περιορίσει τις διαθέσιμες εξαγωγικές ποσότητες.

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ προβλέπει, πέρα από την αρχική ποσότητα των 300.000 τόνων, επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ένα εκατομμύριο τόνους σε επόμενη φάση. Η υλοποίηση αυτών των αποστολών θα εξαρτηθεί από την παραγωγή των ρωσικών διυλιστηρίων και τις συνθήκες της αγοράς.

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