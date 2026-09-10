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Μια νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη εστία για την παγκόσμια ναυτιλία διαμορφώνεται στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι Χούθι κατέλαβαν τη στρατηγική πόλη-λιμάνι Μόκα στη δυτική Υεμένη, φέρνοντας τις δυνάμεις τους ακόμη πιο κοντά στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Σύμφωνα με τέσσερις στρατιωτικές πηγές της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης που επικαλείται το Reuters, η Μόκα πέρασε στις 10 Σεπτεμβρίου υπό τον έλεγχο των Χούθι. Η εξέλιξη μεταβάλλει σημαντικά τα δεδομένα στην περιοχή, καθώς η προέλαση πραγματοποιείται κατά μήκος μιας ακτογραμμής που οδηγεί σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του διεθνούς εμπορίου.

Η πίεση δεν περιορίζεται στη Μόκα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επιθέσεις των Χούθι στα στρατηγικής σημασίας νησιά Χανίς στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ κυβερνητικές δυνάμεις και σύμμαχοί τους υποχωρούν νοτιότερα, προς το Ντουμπάμπ. Το Ντουμπάμπ βρίσκεται επάνω στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ και απέναντι από το νησί Περίμ. Ο έλεγχος αυτών των δύο σημείων έχει ιδιαίτερη επιχειρησιακή σημασία, καθώς μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα άσκησης στρατιωτικής πίεσης στη θαλάσσια κυκλοφορία που περνά από τη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Για τη διεθνή ναυτιλία, η χρονική στιγμή είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η νέα κλιμάκωση στην Υεμένη έρχεται ενώ το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με δραματική συρρίκνωση της εμπορικής κίνησης. Την Τετάρτη καταγράφηκαν μόλις επτά διελεύσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων, ενώ κανένα LNG carrier δεν εξήλθε από το στενό.

Η αγορά βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ακραίο: ταυτόχρονη στρατιωτική πίεση στα δύο σημαντικότερα θαλάσσια chokepoints της Μέσης Ανατολής. Στα ανατολικά, το Ορμούζ αποτελεί την πύλη των ενεργειακών εξαγωγών του Περσικού Κόλπου. Στα δυτικά, το Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελεί την είσοδο προς την Ερυθρά Θάλασσα και, μέσω αυτής, προς τη Διώρυγα του Σουέζ. Μια περαιτέρω προέλαση των Χούθι προς Ντουμπάμπ και Περίμ δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αποκτούν τον πλήρη έλεγχο του στενού. Θα μπορούσε όμως να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητά τους να απειλούν ή να διαταράσσουν τη ναυσιπλοΐα σε ένα πέρασμα από το οποίο εξαρτώνται οι γραμμές Ασίας–Ευρώπης.

Οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης ξεπερνούν τα όρια της σύγκρουσης στην Υεμένη. Tankers, LNG carriers και containerships βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, ενώ οι ασφαλιστές καλούνται να επανεκτιμήσουν το πολεμικό ρίσκο σε μια περιοχή που ήδη θεωρείται υψηλού κινδύνου. Εάν η απειλή γύρω από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ ενταθεί, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα βρεθούν εκ νέου μπροστά στο δίλημμα της διέλευσης από την Ερυθρά Θάλασσα ή της πολύ μεγαλύτερης διαδρομής γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Αυτό συνεπάγεται περισσότερες ημέρες ταξιδιού, αυξημένη κατανάλωση καυσίμων και μεγαλύτερη δέσμευση χωρητικότητας, με πιθανές επιπτώσεις στους ναύλους..

Η κατάληψη της Μόκα, επομένως, δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη μεταβολή στον στρατιωτικό χάρτη της Υεμένης. Φέρνει τη σύγκρουση πιο κοντά σε μια από τις βασικές αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου, την ώρα που στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου το Ορμούζ βρίσκεται ήδη υπό πρωτοφανή πίεση. Για τη ναυτιλία, το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι πόσο νοτιότερα μπορούν να κινηθούν οι Χούθι και εάν η κρίση των δύο στενών εξελιχθεί σε μία ενιαία γεωπολιτική κρίση για τις θαλάσσιες μεταφορές.

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