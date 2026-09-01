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Η εικόνα μιας σχεδόν άδειας θαλάσσιας λωρίδας αποτυπώνει πλέον πιο καθαρά από οποιαδήποτε ανακοίνωση την έκταση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου καταγράφηκαν μόλις πέντε διελεύσεις εμπορικών πλοίων, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 64% σε σύγκριση με τον ημερήσιο μέσο όρο των 14 πλοίων κατά το τελευταίο δεκαήμερο.

Το ανησυχητικότερο στοιχείο είναι ότι μεταξύ των πλοίων που πέρασαν από τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο δεν υπήρχε ούτε ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγρού φορτίου. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα της Kpler, τα οποία δημοσιοποίησε το Reuters τέσσερα πλοία κινήθηκαν προς το εσωτερικό του Κόλπου και μόλις ένα ακολούθησε αντίθετη πορεία.

Στις εισερχόμενες διελεύσεις περιλαμβάνονταν ένα κενό πλοίο μεταφοράς υγραερίου τύπου handy-size, το οποίο ακολούθησε την ιρανική διαδρομή, καθώς και τρία έμφορτα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Η απουσία δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου και προϊόντων δείχνει ότι οι ενεργειακές μεταφορές εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε εξαιρετικά περιορισμένη κλίμακα.

Τα στοιχεία χρειάζονται, πάντως, προσεκτική ανάγνωση. Η καταγραφή της Kpler βασίζεται στα σήματα των συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης των πλοίων. Όσα κινούνται με απενεργοποιημένο AIS δεν περιλαμβάνονται στον ημερήσιο απολογισμό. Επομένως, οι πέντε διελεύσεις δεν αποτελούν το σύνολο της πραγματικής κίνησης, αλλά τον αριθμό των πλοίων των οποίων η πορεία μπορούσε να εντοπιστεί.

Ακόμη και με αυτή την επιφύλαξη, η τάση παραμένει σαφής. Το Ορμούζ, από το οποίο πριν από την πολεμική κρίση περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, εξακολουθεί να λειτουργεί πολύ κάτω από τα κανονικά του επίπεδα. Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών οι ροές αργού και πετρελαϊκών προϊόντων μέσω των Στενών περιορίστηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στα 4,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από 21,6 εκατ. βαρέλια το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για πτώση άνω του 77%.

Το σκηνικό επιβαρύνεται και από νέες πληροφορίες για περιστατικά ασφαλείας. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν την Τρίτη ότι σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο σταμάτησε ενώ κινούνταν στον νότιο διάδρομο του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία ούτε επαρκή στοιχεία για τις συνθήκες του περιστατικού. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί κατάσχεση, επίθεση ή αναγκαστική ακινητοποίηση.

Ξεχωριστά, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο που έβγαινε από τα Στενά ανέφερε πλήγμα από τρία άγνωστα βλήματα, περίπου 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Χασάμπ στο Ομάν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση, ενώ η υπόθεση διερευνάται.

Η αγορά πετρελαίου αντιδρά ήδη στη νέα κλιμάκωση. Το Brent ενισχύθηκε την Τρίτη στα 91,05 δολάρια το βαρέλι, έχοντας κλείσει την προηγούμενη συνεδρίαση με άνοδο 2,7%. Η αύξηση δεν αποδίδεται μόνο στη μειωμένη κίνηση των πλοίων, αλλά στη συνολικότερη επανατιμολόγηση του κινδύνου για τις ενεργειακές υποδομές και τις εξαγωγές του Περσικού Κόλπου.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η απειλή δεν περιορίζεται πλέον στο ενδεχόμενο μιας νέας επίθεσης. Η ίδια η καθημερινή κίνηση αποδεικνύει ότι η σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη παραμένει επιχειρησιακά ασφυκτική, με άμεσες συνέπειες στις τιμές, στη διαθεσιμότητα πλοίων, στο κόστος ασφάλισης και στη χάραξη των παγκόσμιων πετρελαϊκών ροών.

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