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Τα κέρδη των supertankers που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο προς την Ασία πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών, καθώς οι εξαγωγείς αναζητούν περισσότερα πλοία για τη μεταφορά φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παραμένει αβέβαιη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Baltic Exchange, τα εκτιμώμενα ημερήσια έσοδα στη διαδρομή Μέση Ανατολή – Κίνα εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα σχεδόν στα 510.000 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουνίου, όταν το Ιράν είχε επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά.

Την ίδια στιγμή, το πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού (VLCC) Mongolia Prosperity πρόκειται να φορτώσει πετρέλαιο από λιμάνι του Περσικού Κόλπου, το οποίο δεν κατονομάζεται, με προορισμό την Ανατολική Ασία. Σύμφωνα με στοιχεία ναυλομεσιτών και αναφορές για ναυλώσεις, το κόστος του ταξιδιού φθάνει τα 31 εκατ. δολάρια, με τον ναύλο να διαμορφώνεται στις 570 μονάδες της κλίμακας Worldscale.

Τα επίπεδα αναφοράς για τα έσοδα των supertankers που υπολογίζει το Baltic Exchange συνήθως αντανακλούν τις πραγματικές συναλλαγές και τις τάσεις της αγοράς. Ωστόσο, το Bloomberg σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί εάν οι πληροφορίες σχετικά με τη ναύλωση του Mongolia Prosperity επηρέασαν τη συγκεκριμένη αποτίμηση.

Οι εξαγωγείς αναζητούν πλοία

Η άνοδος των ναύλων συμπίπτει με την προσπάθεια των παραγωγών του Περσικού Κόλπου να εξασφαλίσουν περισσότερα πλοία για να παραδώσουν τις μεγάλες ποσότητες αργού που έχουν υποσχεθεί στους Ασιάτες αγοραστές.

Η Σαουδική Αραβία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του OPEC+, προσφέρει φορτία με άμεση παράδοση από τον Κόλπο, ενώ το Ιράκ αξιοποιεί τον εθνικό εξαγωγέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη μεταφορά πετρελαίου.

Η Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) διαθέτει ήδη έντονη παρουσία στο εμπόριο πετρελαίου και έχει αναπτύξει ένα σύστημα μεταφοράς φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, κατά περιόδους με τη συνδρομή της νοτιοκορεατικής ναυτιλιακής Sinokor Group.

Το ρίσκο του Ορμούζ

Η εύθραυστη εκεχειρία 60 ημερών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έληξε τη Δευτέρα, χωρίς να υπάρχουν γνωστά σχέδια μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για την επίλυση των αντικρουόμενων αξιώσεών τους σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, οι δύο πλευρές έχουν διεκδικήσει αρμοδιότητα επί της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο κρίσιμο αυτό πέρασμα. Ως αποτέλεσμα, μόνο πλοιοκτήτες διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό ρίσκο ή εταιρείες με προηγούμενη εμπειρία από επικίνδυνες διελεύσεις εξακολουθούν να προσφέρουν πλοία για φορτώσεις εντός του Περσικού Κόλπου.

Αρκετά supertankers ναυλώθηκαν ιδιωτικά τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με ναυλομεσίτες, με πλοία να εξαφανίζονται από τις λίστες διαθέσιμης χωρητικότητας χωρίς να δημοσιοποιούνται οι όροι πιθανών συμφωνιών.

Πολλά από τα ταξίδια που ξεκινούν από τον Κόλπο πραγματοποιούνται πλέον με πλοία που ελέγχονται από τους ίδιους τους εξαγωγείς ή από έναν περιορισμένο αριθμό εταιρειών δεξαμενόπλοιων, μεταξύ των οποίων η Sinokor. Η περιορισμένη προσφορά τους δίνει σημαντική διαπραγματευτική ισχύ στους ναύλους άμεσης παράδοσης.

Παράλληλα, η έλλειψη δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών για τις διαδρομές προς την Κίνα καθιστά ολοένα δυσκολότερο τον υπολογισμό του βασικού δείκτη εσόδων των supertankers.

Πολεμικό ασφάλιστρο

Το Mongolia Prosperity, το οποίο διαχειρίζεται η Sinokor, ναυλώθηκε από τον ναυτιλιακό βραχίονα κινεζικής εταιρείας διύλισης και αναμένεται να φορτώσει αργό πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο στις 21 Αυγούστου.

Ο ναυλωτής αναμένεται επίσης να καλύψει το πρόσθετο ασφάλιστρο πολεμικού κινδύνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ναύλωσης, το συγκεκριμένο κόστος βρίσκεται σήμερα σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό επί της αξίας του ίδιου του πλοίου, αποτυπώνοντας το εξαιρετικά αυξημένο ρίσκο για όσα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ.

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