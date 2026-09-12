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«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Star Bulk», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πέτρος Παππάς, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με προσφορές συνολικού ύψους 656 εκατ. ευρώ και υπερκάλυψη μεγαλύτερη των έξι φορών. Περισσότεροι από 7.500 επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ενώ η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 24,50 ευρώ ανά μετοχή.

Συνολικά διατέθηκαν 4,4 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές. Με βάση την τελική τιμή, τα ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης διαμορφώνονται σε 107,8 εκατ. ευρώ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Star Bulk στη Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Πέτρος Παππάς επισήμανε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Star Bulk, μιας εταιρείας με διεθνή παρουσία και ελληνικές ρίζες. Η παράλληλη εισαγωγή στη Euronext Athens σηματοδοτεί τη νέα μας πορεία στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και μια νέα αρχή για την ελληνική ναυτιλία, η οποία αποκτά ενεργό ρόλο στην εγχώρια κεφαλαιαγορά – μια εξέλιξη στην οποία είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε. Πλέον η Star Bulk θα είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ και μια εκ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στη Euronext Athens. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους μετόχους μας. Ευχαριστώ το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη, ευχαριστώ τους συμβούλους, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της Star Bulk για τη συνεισφορά τους σε αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία».

Η συμμετοχή θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτυπώνει, σύμφωνα με την εταιρεία, την εμπιστοσύνη της αγοράς στα θεμελιώδη μεγέθη, στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις προοπτικές της Star Bulk. Παράλληλα, ενισχύει τη θέση της ναυτιλίας ως επενδυτικής επιλογής και τη σύνδεσή της με την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, δήλωσε:

«Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του ελληνικού επενδυτικού κοινού επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη στο όραμά μας να αποτελούμε κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου παγκοσμίως. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και αισιόδοξοι για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας στην ελληνική και την ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συμβούλους και συνεργάτες μας καθώς και τη διοικητική ομάδα και τους εργαζομένους της Star Bulk για την πολύτιμη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους επενδυτές που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους».

Επικεφαλής σύμβουλος και συντονιστής κύριος ανάδοχος ήταν η AXIA Ventures Group Ltd, μέλος του ομίλου Alpha Bank. Σύμβουλος και συντονιστής κύριος ανάδοχος ήταν η Εθνική Τράπεζα, ενώ κύριοι ανάδοχοι ήταν η CrediaBank και η Optima bank. Ως ανάδοχοι συμμετείχαν η Ambrosia Capital Hellas και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Η Star Bulk είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ, βάσει χρηματιστηριακής αξίας, αριθμού πλοίων και συνολικής μεταφορικής ικανότητας του στόλου της. Η μετοχή της διαπραγματεύεται στον Nasdaq με το σύμβολο SBLK.

Με την παράλληλη εισαγωγή στη Euronext Athens, η εταιρεία αποκτά παρουσία σε δύο διεθνείς κεφαλαιαγορές, διευρύνει τη μετοχική της βάση και ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία, την επενδυτική προβολή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής της.

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