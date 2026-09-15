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Η Star Bulk Carriers ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και εισέρχεται στην Euronext Athens, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Euronext Athens ενέκρινε στις 15 Σεπτεμβρίου την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, με τον κωδικό διαπραγμάτευσης «SBLK».

Η ναυτιλιακή εταιρεία άντλησε συνολικά €107,8 εκατ. από τη διάθεση 4,4 εκατ. νέων μετοχών, εκ των οποίων €105,4 εκατ. προήλθαν από τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και €2,5 εκατ. από την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους €7,4 εκατ., τα καθαρά έσοδα διαμορφώνονται σε €100,4 εκατ.

Από τις 4,3 εκατ. μετοχές της δημόσιας προσφοράς, οι 1.743.504 μετοχές (41%) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και οι 2.556.496 μετοχές (59%) σε ειδικούς επενδυτές. Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 26,8 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας €656,3 εκατ., ενώ δύο οντότητες που ελέγχονται από μέλη της οικογένειας του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Πέτρου Παππά, ζήτησαν 248.000 νέες μετοχές και έλαβαν τελικά 148.800 μετοχές λόγω της μεγάλης υπερκάλυψης.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, με €57 εκατ. να προορίζονται για το υπόλοιπο κόστος ναυπήγησης τριών πλοίων που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, ενώ έως €43,4 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για νέες επενδύσεις σε νεότευκτα ή μεταχειρισμένα πλοία.

Η εισαγωγή στην Euronext Athens έρχεται μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των επενδυτών στη δημόσια προσφορά, η οποία υπερκαλύφθηκε περίπου έξι φορές, με την τιμή διάθεσης να έχει οριστεί στα €24,50 ανά μετοχή. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης θα διαμορφωθεί βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Nasdaq Global Select Market στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, μετά τη μετατροπή σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ισχυρή ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα χαρακτήρισε τη δημόσια προσφορά της Star Bulk Carriers για την εισαγωγή των νέων μετοχών της στην Euronext Athens, καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε περίπου έξι φορές. Η εταιρεία άντλησε συνολικά €107,8 εκατ. μέσω της διάθεσης 4,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών στην τιμή των €24,50 ανά μετοχή, με τη συνολική έγκυρη ζήτηση να φθάνει τις 26,8 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας €656,3 εκατ.

Από τις 4,3 εκατ. νέες μετοχές που διατέθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, το 41% κατευθύνθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το 59% σε ειδικούς επενδυτές. Σημαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από υφιστάμενους μετόχους που ελέγχονται από μέλη της οικογένειας του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Πέτρου Παππά, οι οποίοι ζήτησαν συνολικά 248.000 νέες μετοχές και έλαβαν τελικά 148.800 μετοχές, λόγω της μεγάλης υπερκάλυψης της έκδοσης.

Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα €24,50 (ή 28,27 δολάρια ΗΠΑ) ανά μετοχή και ήταν κοινή για ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ η εισαγωγή αφορά το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών της Star Bulk Carriers στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών της Euronext Athens.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η «AXIA Ventures Group Ltd», μέλος του ομίλου Alpha Bank, ως Επικεφαλής Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα των και την παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρείας «Star Bulk Carriers Corp.» (η «Εταιρεία»), προς διαπραγμάτευση (η «Εισαγωγή») στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών της Euronext Athens, ανακοινώνουν τα ακόλουθα:

Την Παρασκευή 11.09.2026 ολοκληρώθηκε η διάθεση των 4.400.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές») της Εταιρείας εκ των οποίων 4.300.000 διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα και 100.000 μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/379/18.04.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») της Εταιρείας ορίστηκε σε €24,50 (US$28,271 ) ανά Νέα Μετοχή και είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά και στην Παράλληλη Διάθεση.

Τα συνολικά έσοδα για την Εταιρεία από την έκδοση των Νέων Μετοχών, πριν από την αφαίρεση των δαπανών της Δημόσιας Προσφοράς, της Παράλληλης Διάθεσης και Εισαγωγής, ανέρχονται σε €107,8 εκατ. (US$124,4 εκατ.), εκ των οποίων ποσό €105,4 εκατ. (US$121,62 εκατ.) συγκεντρώθηκε από τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα (ήτοι €24,50 (US$28,271)*4.300.000 Νέες Μετοχές) και ποσό €2,5 εκατ. (US$2,82 εκατ.) συγκεντρώθηκε από την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (ήτοι €24,50 US$28,27)*100.000 Νέες Μετοχές).

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 26.788.512 μετοχές (ήτοι ποσό €656,3 εκατ. (US$757,32 εκατ.)), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 4.300.00 Νέες Μετοχές, κατά 6 φορές περίπου.

Οι συνολικά 4.300.000 Νέες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

• 1.743.504 Νέες Μετοχές (41% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 10.618.424 Νέων Μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών , και

• 2.556.496 Νέες Μετοχές (59% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 16.070.088 Νέων Μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών .

Στις δύο οντοτήτες (υφιστάμενοι μέτοχοι) που ελέγχονται από μέλη της οικογένειάς του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας κ. Παππά, που σύμφωνα με την κατ΄αρχήν πρόθεσή τους εκδήλωσαν συνολική ζήτηση για 248.000 Νέες Μετοχές, η οποία ικανοποιήθηκε κατά 60%, ήτοι τους κατανεμήθηκαν 148.800 Νέες Μετοχές, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος ειδικών και ιδιωτών επενδυτών και της σημαντικής υπερκάλυψης της έκδοσης. Εξαιρουμένων επομένως των 148.800 Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στα μέλη της οικογένειας του κ. Παππά, κατανεμήθηκαν 2.407.696 Νέες Μετοχές σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 15.822.880 Νέων Μετοχών για της οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών.

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό, με εξαίρεση την «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.», η οποία υπέβαλε αίτηση για 400.000 Νέες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό και ανέλαβε 52.000 Νέες Μετοχές.

Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί, ούτε θα καταχωριστούν, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περί κινητών αξιών ή τη νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, και οι Νέες Μετοχές δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Οι Νέες Μετοχές προσφέρθηκαν και πωλήθηκαν σε πρόσωπα που δεν αποτελούν πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών (non U.S. persons) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών βάσει του Κανονισμού S του Νόμου περί Κινητών Αξιών.

Η ανακοίνωση για τη διαπραγμάτευση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «STAR BULK CARRIERS CORP.» (η «Εταιρεία») ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα των νέων κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») της Εταιρείας, στο πλαίσιο της παράλληλης εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας (οι «Κοινές Μετοχές»), προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens (η «Εισαγωγή»).

Τα συνολικά έσοδα για την Εταιρεία, πριν από την αφαίρεση των δαπανών της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, ανέρχονται σε €107,8 εκατ. (US$124,4 εκατ.) (ποσού περίπου €105,4 εκατ. (US$121,6 εκατ.) που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και κεφάλαια ποσού περίπου €2,5 εκατ. (US$2,81 εκατ.) από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, σύμφωνα με την Απόφαση 4/379/18.04.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €7,4 εκατ. (US$8,51 εκατ.), τα συνολικά καθαρά

έσοδα για την Eταιρεία διαμορφώνονται σε €100,4 εκατ. (US$115,9 εκατ.) και θα διατεθούν από την Εταιρεία, σύμφωνα με την ενότητα 3 «REASONS FOR THE OFFER, USE OF PROCEEDS AND EXPENSES OF THE ISSUE/OFFER» του από 04.09.2026 Ενημερωτικού Δελτίου ως εξής: (α) Ποσό ύψους €57,02 εκατ. (US$65,8 εκατ.) θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου ποσού, ύψους €94,9 εκατ. (US$109,5 εκατ.) του επενδυτικού προγράμματος που αφορά τα τρία πλοία τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος υπό ναυπήγηση και (β) το εναπομείναν ποσό, ύψους έως €43,4 εκατ. (US$50,1 εκατ.), θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων που αφορούν την απόκτηση νεότευκτων και/ή μεταχειρισμένων πλοίων από τις θυγατρικές της Εταιρείας. Η διάθεση των καθαρών εσόδων που αναφέρεται στο υπό (α) ανωτέρω αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, ενώ η διάθεση των καθαρών εσόδων που αναφέρεται στο υπό (β) ανωτέρω αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών στη Euronext Athens. Εν αναμονή της οριστικής διάθεσης των εσόδων όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για συνήθεις δραστηριότητες διαχείρισης διαθεσίμων και ταμειακής ρευστότητας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να πραγματοποιήσει προσωρινές επενδύσεις σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα ή άλλα υψηλής διαβάθμισης χρηματοπιστωτικά μέσα.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνει μέσω των ηλεκτρονικών ιστότοπων της Euronext Athens και της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι η Euronext Athens την 15.09.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens. Οι Κοινές Μετοχές της Εταιρείας τηρούνται σε άυλη μορφή και θα καταχωριστούν στη Μερίδα και στον Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που δήλωσε κάθε δικαιούχος κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά και στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Η πίστωση των Κοινών Μετοχών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Euronext Securities Athens έχει ολοκληρωθεί την Τρίτη, 15.09.2026.

Το ποσό έχει μετατραπεί σε δολάρια ΗΠΑ, βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ (EUR/USD) κατά την 15.09.2026 (1 ευρώ = 1,1539 δολάρια ΗΠΑ). (Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα).

Το ποσό έχει μετατραπεί σε ευρώ, βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ (EUR/USD) κατά την 15.09.2026 (1 ευρώ = 1,1539 δολάρια ΗΠΑ). (Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα).

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στη Euronext Athens είναι «SBLK». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στη Euronext Athens θα είναι ίση με την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Nasdaq Global Select Market κατά την 15.09.2026, κατόπιν μετατροπής από δολάρια ΗΠΑ σε ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς EUR/USD που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την 15.09.2026. Ανακοίνωση σχετικά με την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στη Euronext Athens θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026, πριν από την έναρξη συνεδρίασης της Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί, ούτε θα καταχωριστούν, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περί κινητών αξιών ή τη νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, και οι Νέες Μετοχές δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Οι Νέες Μετοχές προσφέρθηκαν και πωλήθηκαν σε πρόσωπα που δεν αποτελούν πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών (non U.S. persons) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών βάσει του Κανονισμού S του Νόμου περί Κινητών Αξιών.

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