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Την παρουσία της στην ελληνική κεφαλαιαγορά εγκαινίασε σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, η Star Bulk Carriers, με τις κοινές μετοχές της να ξεκινούν να διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, υπό τον κωδικό «SBLK».

Η σημερινή πρεμιέρα ολοκληρώνει μια δημόσια προσφορά που συγκέντρωσε ζήτηση €656,3 εκατ., περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από την προσφορά, και έφερε στη Star Bulk €107,8 εκατ. νέα κεφάλαια, ή €100,4 εκατ. μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της έκδοσης.

Σπύρος Καπράλος

Η δημόσια προσφορά έκλεισε με υπερκάλυψη μεγαλύτερη των έξι φορών, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 656 εκατ. ευρώ.

Αυτό δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη δημόσια προσφορά. Είναι η απάντηση της αγοράς σε ένα ερώτημα που, μέχρι πρόσφατα, παρέμενε ανοιχτό: διαθέτει η ελληνική κεφαλαιαγορά το βάθος και την αξιοπιστία για να φιλοξενήσει τον κλάδο στον οποίο η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως;

Η απάντηση δόθηκε με σαφήνεια.

Θέλω να ευχαριστήσω ονομαστικά όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσουμε μέχρι εδώ.

Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την αυστηρότητα αλλά και, ταυτόχρονα, την ταχύτητα με την οποία χειρίστηκε ένα εγχείρημα χωρίς προηγούμενο.

Τον διευθύνοντα σύμβουλο της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος ήταν ο πρώτος που πίστεψε στην ιδέα ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται στο Χρηματιστήριο της χώρας τους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, επίσης, στον Γιάννο Κοντόπουλο και σε ολόκληρη την ομάδα των πρώην συναδέλφων μου στην Euronext Athens, οι οποίοι έφεραν εις πέρας το συγκεκριμένο project με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τους Joint Coordinators και Bookrunners — AXIA, Alpha Finance και Εθνική Τράπεζα —, τους αναδόχους CrediaBank, Optima Bank, Παντελάκης και Ambrosia, καθώς και τους νομικούς, χρηματοοικονομικούς και επικοινωνιακούς συμβούλους μας, για τη δουλειά τους μέσα σε ένα εξαιρετικά ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα.

Και, βεβαίως, την ομάδα της Star Bulk, η οποία εργάστηκε τόσο εντατικά ώστε καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την εισαγωγή μας στην Euronext Athens μέσα σε μόλις δύο μήνες από τη στιγμή που λάβαμε την απόφαση.

Δεν νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί ποτέ εισαγωγή με τόσο γρήγορες διαδικασίες.

Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλω να ευχαριστήσω τους νέους μετόχους μας.

Χιλιάδες ιδιώτες επενδυτές και δεκάδες θεσμικά χαρτοφυλάκια έβαλαν τα χρήματά τους και την εμπιστοσύνη τους στα χέρια μας.

Και ας μην ξεχνάμε τους υφιστάμενους μετόχους μας στο Nasdaq, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια της 20ετούς ιστορίας μας μάς στήριξαν και μας βοήθησαν να εξελίξουμε τη Star Bulk στη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία ξηρού φορτίου.

Είπα πριν από λίγες ημέρες ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται αργά και χάνεται γρήγορα.

Σήμερα μας δόθηκε αυτή η εμπιστοσύνη.

Από αύριο έχουμε την υποχρέωση απέναντί σας να την κερδίζουμε ξανά, κάθε ημέρα.

Η σημερινή είναι ημέρα γιορτής. Είναι όμως και ημέρα ευθύνης.

Και έχοντας αυτή την ευθύνη κατά νου, δίνω τώρα τον λόγο στον διευθύνοντα σύμβουλο και ιδρυτή της Star Bulk Carriers, κ. Πέτρο Παππά, προτού χτυπήσουμε μαζί το καμπανάκι.

Πέτρος Παππάς

«Κυρίες και κύριοι,

σήμερα κάνουμε κάτι που σημαίνει πολλά για όλους εμάς στη Star Bulk. Ανοίγουμε τις πόρτες μας στην κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία χτίστηκε αυτή η εταιρεία.

Ήρθαμε στην Αθήνα από επιλογή. Δεν επιδιώξαμε την υψηλότερη δυνατή αποτίμηση. Αφήσαμε περιθώριο ώστε οι νέοι μέτοχοί μας να μπορούν να επωφεληθούν από την πορεία της εταιρείας. Και η ανταπόκρισή τους ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε περισσότερες από έξι φορές. Ένας στους δέκα ενεργούς ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα επέλεξε να τοποθετήσει τα χρήματά του στις μετοχές της Star Bulk.

Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Euronext Athens, που υποστήριξαν ένα εγχείρημα χωρίς προηγούμενο για την ελληνική αγορά, καθώς και όλους τους συντονιστές, αναδόχους και συμβούλους που συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα της Star Bulk και ιδιαίτερα τους ανθρώπους μας εδώ στην Αθήνα, οι οποίοι εργάστηκαν νύχτες και Σαββατοκύριακα μέσα στο καλοκαίρι για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα.

Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλω να ευχαριστήσω τους νέους μετόχους μας, οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν και επένδυσαν στην εταιρεία μας.

Από σήμερα δεσμευόμαστε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας, μεταξύ άλλων, σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Πρώτον, να στηρίξουμε από την πρώτη ημέρα τη ρευστότητα της μετοχής μας στην Αθήνα.

Δεύτερον, να διατηρήσουμε το λειτουργικό κόστος των πλοίων μας στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, δείχνοντας έμπρακτα τον σεβασμό μας στα χρήματα των μετόχων μας.

Τρίτον, να λειτουργούμε πάντοτε με γνώμονα τα συμφέροντα των μετόχων και να προχωρούμε σε κινήσεις που δημιουργούν αξία κάθε φορά που παρουσιάζεται η κατάλληλη ευκαιρία.

Τέταρτον, να είμαστε απολύτως διαφανείς ως προς την εταιρεία και τις ναυτιλιακές αγορές, οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν.

Μην ξεχνάτε ότι η ναυτιλία εξαρτάται από την παγκόσμια οικονομία, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αποφάσεις χιλιάδων πλοιοκτητών.

Κανείς από εμάς δεν ελέγχει την αγορά και δεν πρόκειται να υποσχεθώ στους μετόχους μας πράγματα που δεν βρίσκονται μέσα στις δυνατότητές μας να ελέγξουμε.

Αυτό που μπορώ, όμως, να υποσχεθώ είναι σοβαρή δουλειά, πειθαρχία, εντιμότητα και πλήρη ευθυγράμμιση με τα συμφέροντα των μετόχων μας.

Κυρίες και κύριοι, αυτό που κάναμε σήμερα ελπίζω ότι είναι κάτι μεγαλύτερο από εμάς: η δημιουργία ενός ναυτιλιακού οικοσυστήματος στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ελπίζω ότι σύντομα θα δούμε και άλλες κατάλληλες ναυτιλιακές εταιρείες να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και τη δημιουργία ενός ναυτιλιακού δείκτη στην Euronext Athens.

Πριν από 20 χρόνια ξεκινήσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με οκτώ πλοία.

Σήμερα συνεχίζουμε στην Αθήνα με 145 πλοία.

Οι τοποθετήσεις των δύο επικεφαλής δίνουν και το στίγμα της επόμενης ημέρας για τη Star Bulk: η είσοδος στην ελληνική αγορά δεν αποτελεί απλώς μια δεύτερη χρηματιστηριακή παρουσία δίπλα στο Nasdaq, αλλά συνοδεύεται από νέα κεφάλαια που θα διοχετευθούν άμεσα στην ανάπτυξη και ανανέωση του στόλου.

Από τα καθαρά έσοδα της έκδοσης, περίπου €57 εκατ. προορίζονται για την κάλυψη του υπολειπόμενου κόστους ναυπήγησης τριών πλοίων που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, ενώ έως €43,4 εκατ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσθετες επενδύσεις σε νεότευκτα ή μεταχειρισμένα πλοία.

Από τις 4,3 εκατ. μετοχές που διατέθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, 1.743.504, ή 41%, κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 2.556.496, ή 59%, σε ειδικούς επενδυτές. Η συνολική έγκυρη ζήτηση έφθασε τις 26,8 εκατ. μετοχές, αξίας €656,3 εκατ., έναντι μόλις 4,3 εκατ. προσφερόμενων τίτλων.

Η τιμή διάθεσης είχε καθοριστεί στα €24,50 ανά μετοχή, ενώ συνολικά εκδόθηκαν 4,4 εκατ. νέες κοινές μετοχές. Από την έκδοση αντλήθηκαν περίπου €107,8 εκατ., εκ των οποίων €105,4 εκατ. μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και περίπου €2,5 εκατ. από την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Στη διαδικασία συμμετείχαν και δύο οντότητες που ελέγχονται από μέλη της οικογένειας του Πέτρου Παππά. Ζήτησαν συνολικά 248.000 νέες μετοχές και, λόγω της μεγάλης υπερκάλυψης, τους κατανεμήθηκαν τελικά 148.800.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης ανοίγει πλέον και μια χρηματιστηριακή γέφυρα Αθήνας–Νέας Υόρκης, καθώς η Star Bulk διατηρεί την παρουσία της στο Nasdaq Global Select Market. Η τιμή εκκίνησης στην Euronext Athens προσδιορίστηκε με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Nasdaq στις 15 Σεπτεμβρίου, μετά τη μετατροπή της σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Μετά την εντυπωσιακή ζήτηση της δημόσιας προσφοράς, το ενδιαφέρον περνά πλέον στο ταμπλό. Το πρώτο ζητούμενο είναι εάν τα €656,3 εκατ. των εγγραφών θα μεταφραστούν σε ισχυρό όγκο συναλλαγών και διατηρήσιμο επενδυτικό ενδιαφέρον στη δευτερογενή αγορά.

Για τη Star Bulk, ωστόσο, το πρώτο μεγάλο στοίχημα έχει ήδη κερδηθεί: η εταιρεία άντλησε περισσότερα από €100 εκατ. καθαρών κεφαλαίων, διεύρυνε την πρόσβασή της στην ελληνική επενδυτική βάση και συνδέει την παρουσία της στην Αθήνα με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων στον στόλο της.

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