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Τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής και της κυπριακής ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια, στην τροφοδοσία των αγορών και στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ανέδειξε ο πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Πόλυς Β. Χατζηωάννου, κατά την ομιλία του στο επίσημο δείπνο που διοργάνωσε η Ένωση προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η παρουσία στην εκδήλωση των Προέδρων της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και Νίκου Χριστοδουλίδη, μαζί με εκπροσώπους των δύο κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του διπλωματικού σώματος και κορυφαίους παράγοντες του ελληνικού και κυπριακού εφοπλισμού, προσέδωσε ισχυρό συμβολισμό στη βραδιά. Όπως σημείωσε ο Πόλυς Χατζηιωάννου, η παρουσία των δύο Προέδρων επισφράγισε τους αδελφικούς δεσμούς των δύο χωρών, τη σύμπλευσή τους και το κοινό τους όραμα για τη ναυτιλία.

«Ελλάδα και Κύπρος μαζί είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη της Ευρώπης και εγγυητές της ελεύθερης ναυσιπλοΐας παγκοσμίως», υπογράμμισε, τοποθετώντας τη ναυτιλία στον πυρήνα της οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύος των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών επισήμανε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εφοδιαστικές αλυσίδες και η ενεργειακή ασφάλεια δοκιμάζονται διαρκώς, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Αντιθέτως, αποτελεί μια καθημερινή κατάκτηση για τα πλοία και τα πληρώματα που επιχειρούν στα κρίσιμα στενά και στους θαλάσσιους διαδρόμους του κόσμου, συχνά μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικές γεωπολιτικές συνθήκες.

Από τη δυνατότητα των εμπορικών πλοίων να συνεχίζουν απρόσκοπτα τα ταξίδια τους εξαρτώνται, όπως ανέφερε, το διεθνές εμπόριο, η ευημερία των κοινωνιών και η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Οι ναυτικοί μεταφέρουν καθημερινά ενέργεια, τρόφιμα, σιτηρά, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα, διατηρώντας σε λειτουργία ολόκληρες οικονομίες.

«Πλοίο με πλοίο, η ναυτιλία κινεί τον σύγχρονο κόσμο. Χωρίς αυτήν, τίποτα δεν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται», τόνισε ο Πόλυς Χατζηιωάννου, αποδίδοντας παράλληλα εύσημα στους πλοιοκτήτες που αναλαμβάνουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο και την ευθύνη της λειτουργίας των στόλων σε όλες τις θάλασσες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσφορά αυτή υπερβαίνει κατά πολύ το μέγεθος της Ελλάδας και της Κύπρου. Η ναυτιλιακή ισχύς των δύο χωρών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, δηλαδή για την ικανότητά της να εξασφαλίζει την πρόσβασή της σε ενέργεια, τρόφιμα και πρώτες ύλες χωρίς να εξαρτάται πλήρως από τρίτες χώρες και κρατικά ελεγχόμενους στόλους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών. Οι στόλοι αυτοί, όπως επισήμανε, διατήρησαν ανοιχτή την τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς, προσφέροντας στην Ευρώπη τη δυνατότητα να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές ενέργειας σε μια περίοδο πρωτοφανούς αστάθειας.

Έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα πόσο πιο ευάλωτη θα ήταν η Ευρώπη απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις, εάν δεν διέθετε πρόσβαση σε έναν τόσο ισχυρό εμπορικό στόλο. Στην ίδια κατεύθυνση ανέδειξε τη σημασία των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, τα οποία μεταφέρουν σιδηρομετάλλευμα, βωξίτη, σιτηρά, λιπάσματα και άλλες βασικές πρώτες ύλες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την παραγωγή τροφίμων.

Η απώλεια της ηγετικής θέσης της ευρωπαϊκής ναυτιλίας σε αυτές τις κατηγορίες πλοίων, προειδοποίησε, θα είχε υψηλό οικονομικό και στρατηγικό κόστος τόσο για την Ευρώπη όσο και για τους πολίτες της.

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η αντίφαση ανάμεσα στην εξάρτηση της Ευρώπης από τη ναυτιλία της και στο συνεχώς αυξανόμενο κανονιστικό και οικονομικό βάρος που επιβάλλεται στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ο Πόλυς Χατζηιωάννου αναφέρθηκε ειδικά στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, στο FuelEU Maritime και στις αυξανόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Όπως υποστήριξε, τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πολύ νωρίτερα από ό,τι σε άλλες ανταγωνιστικές περιοχές του κόσμου, προκαλώντας δυσανάλογες επιβαρύνσεις. Οι συνέπειες είναι εντονότερες για τις μικρομεσαίες ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής και της κυπριακής ναυτιλίας, αλλά δεν διαθέτουν πάντοτε την ίδια οικονομική και διοικητική δυνατότητα συμμόρφωσης με τους μεγάλους διεθνείς ομίλους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι αρκετοί ευρωπαϊκοί κανόνες δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της ναυτιλίας και ιδιαίτερα των ελεύθερων φορτηγών πλοίων, τα οποία δεν εκτελούν σταθερά δρομολόγια αλλά μετακινούνται ανάλογα με τη ζήτηση φορτίων σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει τη ναυτιλιακή της ισχύ να αποδυναμωθεί», ήταν το μήνυμα του προέδρου της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία κινδυνεύει να χάσει έδαφος την ώρα που μεγάλες ναυτιλιακές δυνάμεις εκτός Ευρώπης εφαρμόζουν συντονισμένες πολιτικές ενίσχυσης των στόλων τους.

Οι χώρες αυτές προσφέρουν κρατική χρηματοδότηση και φορολογικά κίνητρα, επενδύουν στα ναυπηγεία, στα λιμάνια, στην τεχνολογία και στα νέα καύσιμα και αντιμετωπίζουν τη ναυτιλία όχι μόνο ως οικονομική δραστηριότητα, αλλά ως εθνικό πλεονέκτημα, εργαλείο στρατηγικής και μέσο διεθνούς επιρροής.

Ο Πόλυς Χατζηωάννου ξεκαθάρισε ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Διεκδικεί, όμως, ίσους όρους ανταγωνισμού, παγκόσμιους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλους και μια περιβαλλοντική μετάβαση στηριγμένη σε ώριμες τεχνολογίες και σε καύσιμα τα οποία θα είναι πραγματικά διαθέσιμα, ασφαλή και επαρκή σε παγκόσμια κλίμακα.

Τόνισε ακόμη ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια στη θάλασσα και η μέριμνα για τους ναυτικούς δεν αποτελούν για τον κλάδο μια τυπική υποχρέωση εταιρικής συμμόρφωσης. Αποτελούν δέσμευση και αξιακή αρχή απέναντι στη θάλασσα και στις επόμενες γενιές.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, εκτίμησε ότι η ναυτιλία θα μετασχηματιστεί μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση, τα νέα καύσιμα, τις αυτόνομες τεχνολογίες και τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες. Η ελληνική και η κυπριακή ναυτιλία, πρόσθεσε, πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο αυτών των εξελίξεων, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία τους στη διαχείριση εμπορικών πλοίων.

«Θα συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε, γιατί συνεργαζόμαστε, προσαρμοζόμαστε, καινοτομούμε και ηγούμαστε των εξελίξεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ξεχωριστό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στην ιστορική διαδρομή του κυπριακού νηολογίου. Το νηολόγιο δημιουργήθηκε το 1964 στην Αμμόχωστο με μόλις πέντε πλοία. Σήμερα περισσότερα από 1.000 πλοία ταξιδεύουν με την κυπριακή σημαία, ενώ η Κύπρος έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στην Ευρώπη και σε ένα από τα τρία μεγαλύτερα παγκοσμίως.

Ο Πόλυς Χατζηωάννου υπενθύμισε ότι οι πρώτοι που εμπιστεύθηκαν την κυπριακή σημαία ήταν Έλληνες πλοιοκτήτες, οι οποίοι στήριξαν το κυπριακό νηολόγιο από τα πρώτα του βήματα και εξακολουθούν να το στηρίζουν μέχρι σήμερα. «Η ιστορία αυτής της σημαίας είναι από την αρχή της κοινή ιστορία Κύπρου και Ελλάδας», υπογράμμισε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Πόλυς Χατζηιωάννου επισήμανε ότι τα κράτη που αναγνωρίζουν εγκαίρως τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας είναι εκείνα που προχωρούν μπροστά. Ελλάδα και Κύπρος, με τους στόλους τους να ταξιδεύουν σε όλους τους ωκεανούς, διαθέτουν σήμερα φωνή και επιρροή που υπερβαίνουν τη γεωγραφική και πληθυσμιακή τους κλίμακα.

Το τελικό του μήνυμα συμπύκνωσε και τον χαρακτήρα της εκδήλωσης: ενότητα Ελλάδας και Κύπρου, στήριξη της πρωτοπόρου ναυτιλίας των δύο χωρών και κοινή προσπάθεια για καθαρές και ασφαλείς θάλασσες.

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