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Νέα δεδομένα στη δευτερογενή αγορά δεξαμενόπλοιων δημιουργεί η συμφωνία πώλησης του Suezmax Karolos, συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου, καθώς η αξία του φέρεται να ξεπερνά τα 90 εκατ. δολάρια.

Το χωρητικότητας 150.000 dwt δεξαμενόπλοιο, κατασκευής 2009 και εξοπλισμένο με scrubber, διαχειρίζεται από την παράδοσή του η Dynacom Tankers Management. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η συμφωνία προβλέπει την άμεση παράδοσή του στον νέο ιδιοκτήτη, στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα στη Μεσόγειο.

Το τίμημα προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς υπερβαίνει σημαντικά τις αποτιμήσεις των VesselsValue και Signal Ocean, οι οποίες τοποθετούν την αξία του στα 65 και 68 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Παράλληλα, βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη μέση τιμή των 90 εκατ. δολαρίων που καταγράφει η Clarksons για ένα νεότευκτο Suezmax.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η άμεση διαθεσιμότητα του πλοίου. Οι αγοραστές πληρώνουν πλέον υψηλό premium για δεξαμενόπλοια που μπορούν να αξιοποιηθούν αμέσως, είτε στους εξαιρετικά ισχυρούς ναύλους της spot αγοράς είτε για την κάλυψη ενεργειακών συμβολαίων.

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