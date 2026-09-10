Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την επανεπένδυση των 9 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα καταβάλει η ναυτιλία στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS) σε έργα παραγωγής καθαρών καυσίμων και τεχνολογίες απανθρακοποίησης ζήτησε ο γενικός γραμματέας των Ευρωπαίων Εφοπλιστών, Σωτήρης Ράπτης. Μιλώντας στο πρώτο Mare Forum Germany, στο περιθώριο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης SMM στο Αμβούργο, ο κ. Ράπτης επισήμανε ότι οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες προηγούνται διεθνώς στις παραγγελίες πλοίων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν βιώσιμα καύσιμα. Ωστόσο, όπως τόνισε, η ίδια η Ευρώπη μένει πίσω στην παραγωγή και τη διάθεση των αναγκαίων καυσίμων.

«Οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ηγούνται του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών για πλοία που λειτουργούν με βιώσιμα καύσιμα, αλλά η Ευρώπη υστερεί ως προς τη διαθεσιμότητά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έσοδα που προέρχονται από την ένταξη της ναυτιλίας στο EU ETS πρέπει να κατευθυνθούν ξανά στον κλάδο, χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη καθαρών ναυτιλιακών καυσίμων και νέων τεχνολογιών.

Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε παράλληλα ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία αποτελεί στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για την ήπειρο, καθώς στηρίζει τόσο την ενεργειακή ασφάλεια όσο και την ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων. Τα πλοία μεταφέρουν, όπως σημείωσε, τρόφιμα, ενεργειακά προϊόντα, πρώτες ύλες απαραίτητες για την πράσινη μετάβαση και αγαθά καθημερινής χρήσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας ότι σε περιόδους έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας είναι απαραίτητη η τήρηση των διεθνών κανόνων. Το ανοικτό εμπόριο, πρόσθεσε, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο κ. Ράπτης έθεσε, τέλος, και το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού. Τόνισε ότι η ναυτιλία πρέπει να προσελκύσει και να διατηρήσει περισσότερα στελέχη, διευρύνοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή διαφορετικών κοινωνικών ομάδων στον κλάδο. Πρόκειται, όπως ανέφερε, όχι μόνο για ζήτημα αρχής, αλλά και για αναγκαία συνθήκη ενίσχυσης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Διαβάστε ακόμη

Επιτόκια: Έρχεται νέα αύξηση από την ΕΚΤ

Η κυβέρνηση κρατάει «καύσιμα» για νέα παρέμβαση στην αντλία τον Οκτώβριο (vid)

GSI: Το γαλλικό restart για το καλώδιο – Η Meridiam, η νέα NAVTEX και το δύσκολο 40% στην Κάσο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ