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Σε εταιρικές ανακοινώσεις ρυθμιζόμενων πληροφοριών προχώρησε η ναυτιλιακή εταιρεία Safe Bulkers, συμφερόντων του εφοπλιστή Πόλυ Χατζηωάννου, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EU) 596/2014:

Η εταιρεία Moutoulas Shipping Corporation, νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο και στενά συνδεδεμένο με τον κ. Πόλυ Χατζηωάννου (Πρόεδρο, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Safe Bulkers), απέκτησε στις 11 Σεπτεμβρίου συνολικά 1.500.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου.

Η απόκτηση πραγματοποιήθηκε μέσω της συμμετοχής στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 6,70 ευρώ ανά μετοχή, διαμορφώνοντας τη συνολική αξία της συναλλαγής στα 10.050.000 ευρώ.

Mετά την παράλληλη εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 12.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (ονομαστικής αξίας $0,001 εκάστη) στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τη νέα διαμόρφωση του μετοχικού της κεφαλαίου:

Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται πλέον σε 113.833.473. Το μέγεθος αυτό αποτελεί τη βάση υπολογισμού (παρονομαστή) που οφείλουν να χρησιμοποιούν οι μέτοχοι προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπέχουν υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης για την απόκτηση ή μεταβολή σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

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