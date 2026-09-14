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Νέες παραγγελίες και αγορές μεταχειρισμένων πλοίων βάζει στο τραπέζι ο Πόλυς Β. Χατζηωάννου μετά την άντληση περίπου 80 εκατ. ευρώ από την αύξηση κεφαλαίου της Safe Bulkers, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η Αθήνα μπορεί να εξελιχθεί σε ουσιαστικό χρηματοδοτικό κόμβο για την ελληνική ναυτιλία.

Στη συνέντευξή του στο «business stories», ο διευθύνων σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος της Safe Bulkers αποκαλύπτει ότι η έκδοση των 12 εκατομμυρίων νέων μετοχών συνάντησε ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό, με σημαντική υπερκάλυψη. Τα νέα κεφάλαια ενισχύουν τη ρευστότητα της εταιρείας και θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του προγράμματος των 10 νεότευκτων πλοίων έως το 2029, αφήνοντας παράλληλα διαθέσιμη «δύναμη πυρός» για νέες επενδυτικές κινήσεις όταν παρουσιαστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες.

Ο Πόλυς Β. Χατζηωάννου εξηγεί επίσης τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των συναλλαγών της Safe Bulkers και της Star Bulk, καθώς η πρώτη επέλεξε ιδιωτική τοποθέτηση αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, ενώ η δεύτερη δημόσια προσφορά με επίκεντρο την ελληνική αγορά.

Το ευρύτερο μήνυμά του, ωστόσο, αφορά την επόμενη μέρα. Θεωρεί ότι οι δύο κινήσεις μπορούν να αποτελέσουν την αρχή για τη δημιουργία μιας πραγματικής ναυτιλιακής κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα, προσφέροντας στις διεθνείς ελληνικών συμφερόντων εταιρείες μια δεύτερη, ευρωπαϊκή πηγή χρηματοδότησης πέρα από τη Wall Street.

ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ηταν μια έντονη χρηματιστηριακή εβδομάδα η προηγούμενη στην Αθήνα;

ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ: Πράγματι, είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο να έχεις δύο συναλλαγές στον ίδιο τομέα σε κάποιο χρηματιστήριο, πόσο μάλλον στην Αθήνα. Βέβαια οι συναλλαγές αυτές απευθύνονταν σε διαφορετικά επενδυτικά κοινά. Το ότι ήταν και οι δύο επιτυχημένες δείχνει ότι για εκδόσεις καλών εταιρειών σε προνομιακές τιμές υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον.

Μ.ΤΣ.: Πώς διαφοροποιούνται οι δύο αυτές συναλλαγές, της Safe Bulkers και της Starbulk;

Π.Χ.: Αν και οι δύο εταιρείες με την παράλληλη εισαγωγή τους στο Euronext Athens εντάσσονται και στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, οι δύο συναλλαγές έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και απευθύνθηκαν σε διαφορετικό επενδυτικό κοινό. Η Safe Bulkers, που είναι εισηγμένη στο New York Stock Exchange, είχε κάνει την παράλληλη εισαγωγή της στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης των Ποσειδωνίων, τον περασμένο Ιούνιο, χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την προηγούμενη Τετάρτη προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με Ελληνες και Νορβηγούς αναδόχους με ιδιωτική τοποθέτηση (private placement) μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, γνωστού ως accelerated book building. Το target group ήταν πάνω από 30 επενδυτικά funds που είχαν προσεγγιστεί μετά την εισαγωγή της εταιρείας από τον Ιούνιο μέχρι και την παρουσίαση που κάναμε στη διοργάνωση προώθησης του Euronext στο Μιλάνο. Το private placement που ακολούθησε αμέσως μετά έγινε μόνο σε θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη, κυρίως στην Νορβηγία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και μόνο σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα.

Η Starbulk, που είναι εισηγμένη στον NASDAQ, έκανε παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Athens με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω δημόσιας προσφοράς από 9 έως 11 Σεπτεμβρίου με Ελληνες αναδόχους, απευθυνόμενη σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, με επίκεντρο κυρίως την Ελλάδα.

Μ.ΤΣ.: Σε ποιους απευθύνθηκε η αύξησή σας και για ποιον λόγο ήταν απαραίτητη;

Π.Χ.: Απευθυνθήκαμε μόνο σε θεσμικούς επενδυτές, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, χωρίς να προβούμε σε δημόσια προσφορά προς το ευρύ επενδυτικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι μείναμε εντυπωσιασμένοι και από το ενδιαφέρον ελληνικών επενδυτικών ταμείων και θεσμικών. Η ενημέρωση θεσμικών επενδυτών είχε ξεκινήσει αμέσως μετά την παράλληλη εισαγωγή μας, με στόχο τη δημιουργία σταδιακής ρευστότητας στη χρηματιστηριακή αγορά. Η διαδικασία του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών ήταν διάρκειας μερικών ωρών στις 9 Σεπτεμβρίου, με δεδομένο ότι οι θεσμικοί επενδυτές έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία.

Μ.ΤΣ.: Πώς κρίνετε την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Ελλάδα;

Π.Χ.: Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη διαδικασία. Σύμβουλός μας στην Ελλάδα ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έκανε πραγματικά εξαιρετική δουλειά, ενώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Euronext Athens. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου περιελάμβανε την έκδοση 12 εκατομμυρίων κοινών μετοχών, οι οποίες θα ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Euronext Athens αύριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ετσι επιτυγχάνεται ο στόχος της περαιτέρω αύξησης της ρευστότητας στην Αθήνα. Παράλληλα η εταιρεία ενισχύει την κεφαλαιακή της διάρθρωση με περίπου 80 εκατ. ευρώ, τα οποία ενισχύουν τα ταμειακά διαθέσιμα και αναμένεται να διατεθούν σταδιακά στη χρηματοδότηση του εκτεταμένου ναυπηγικού προγράμματος 10 συνολικά νεότευκτων πλοίων μέχρι το 2029 και πιθανώς σε νέες μελλοντικές παραγγελίας ή αγορές μεταχειρισμένων πλοίων, την κατάλληλη στιγμή.

Μ.ΤΣ.: Αναφέρθηκε στην ανακοίνωσή σας ότι συμμετείχατε στη αύξηση με αγορά 1,5 εκατομμυρίου μετοχών.

Π.Χ.: Σωστά. Η αρχική συμμετοχή μου με 2 εκατομμύρια μετοχές σηματοδοτούσε την εμπιστοσύνη μου στην πορεία της εταιρείας. Είμαι μάλιστα και ο μεγαλύτερος μέτοχός της, καθότι η Safe Bulkers δεν δημιουργήθηκε από το χρηματιστήριο. Προϋπήρχε με 20 νεότευκτα πλοία πριν από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το 2008. H μειωμένη τελικά συμμετοχή μου κατά τη διάρκεια της κατανομής μετοχών προήλθε λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος θεσμικών και της σημαντικής υπερκάλυψης της έκδοσης ιδιαίτερα στο εξωτερικό.

Μ.ΤΣ.: Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το επόμενο διάστημα;

Π.Χ.: Είμαστε ευχαριστημένοι που εκτός από εμάς, ακόμη μια ιδιαίτερα αξιόλογη ναυτιλιακή εταιρεία ολοκλήρωσε την παράλληλη εισαγωγή της στο Euronext Athens. Το Euronext Athens μπορεί να γίνει ο καταλύτης για τη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας όσον αφορά τις χρηματαγορές, ειδικά σε εποχές εμπορικών πολέμων όπου η δραστηριότητα αποκλειστικά στην Αμερική μπορεί να μην είναι αρεστή σε άλλες υπερδυνάμεις όπως η Κίνα. Η εμπορική ισορροπία μιας εταιρείας που τα μισά της φορτία πάνε στην Κίνα και τα πλοία της επισκευάζονται στην Κίνα είναι σίγουρα κάτι που μας βοήθησε να πάρουμε την απόφαση για την παράλληλη διαπραγμάτευση των τίτλων μας στο Euronext. Οσον αφορά το μέλλον, η αρχή που έγινε από την εταιρεία μας και τη Starbulk αποτελεί μια πρόσκληση σε ένα νέο οικοσύστημα που περιλαμβάνει επέκταση των δραστηριοτήτων των τραπεζών, εμβάθυνση των αγορών με οικονομικούς αναλυτές, καθώς και νέες δραστηριότητες για νομικές και οικονομικές υπηρεσίες. Ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες που έχουν το track record, δηλαδή την εμπειρία και τη δεοντολογική διαχείριση μέσα από μακροχρόνια παρουσία στον χώρο. Οι ανάδοχοι των παράλληλων εισαγωγών έχουν αυτή την τεχνογνωσία που απαιτείται. Ετσι, με τη δημιουργία ναυτιλιακής κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα οι διεθνείς-ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αποκτούν νέα πρόσβαση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, αναδεικνύοντας τη χώρα όχι μόνο ως ναυτιλιακό, αλλά και ως χρηματοοικονομικό κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας.

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