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Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 αρχίζει στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens η διαπραγμάτευση των 12 εκατ. νέων κοινών μετοχών της Safe Bulkers, συμφερόντων του Πόλυ Χατζηιωάννου.

Οι νέες μετοχές εκδόθηκαν στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η Euronext Athens ενέκρινε στις 11 Σεπτεμβρίου την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το μετοχικό κεφάλαιο της Safe Bulkers αποτελείται από 113.833.473 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,001 δολαρίου η καθεμία. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους.

Για την εισαγωγή τους δεν απαιτήθηκε η έκδοση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εφαρμόστηκε η σχετική εξαίρεση που προβλέπει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 2017/1129.

Ως από κοινού γενικοί συντονιστές και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ενήργησαν η Τράπεζα Πειραιώς, η DNB Carnegie –μέλος της DNB Bank– και η Fearnley Securities. Νομικός σύμβουλος της Safe Bulkers ήταν η Milbank, ενώ τους συντονιστές και διαχειριστές του βιβλίου συμβούλευσαν οι δικηγορικές εταιρείες PotamitisVekris και BAHR.

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