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Νέα κεφάλαια ύψους 80,4 εκατ. ευρώ βάζει στο «ταμείο» της η Safe Bulkers, δίνοντας στον Πόλυ Β. Χατζηωάννου μεγαλύτερη χρηματοδοτική ευελιξία για την ανανέωση αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου. Η εισηγμένη σε NYSE και Euronext Athens ολοκλήρωσε την ιδιωτική τοποθέτηση 12 εκατ. νέων κοινών μετοχών, με τιμή διάθεσης 6,70 ευρώ ανά μετοχή. Τα ακαθάριστα έσοδα ανέρχονται έτσι σε 80,4 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στην επόμενη ημέρα της συναλλαγής και συγκεκριμένα στο πού θα κατευθυνθούν τα νέα κεφάλαια.

Σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει η Safe Bulkers, τα καθαρά έσοδα προορίζονται κατά πρώτο λόγο για την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδότηση του ήδη υφιστάμενου προγράμματος ναυπήγησης νέων πλοίων. Η διοίκηση, όμως, δεν περιορίζει τη χρήση των κεφαλαίων στις ήδη συμβασιοποιημένες επενδύσεις. Αφήνει ρητά ανοικτή τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μέρος τους για νέες παραγγελίες νεότευκτων ή για αγορές μεταχειρισμένων πλοίων, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η άντληση κεφαλαίων έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Safe Bulkers βρίσκεται ήδη στη μέση ενός σημαντικού κύκλου ανανέωσης του στόλου της. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το orderbook της εταιρείας περιλαμβάνει 10 νεότευκτα πλοία, από τα οποία εννέα είναι Kamsarmax και ένα Capesize, με τις παραδόσεις να εκτείνονται έως το 2029. Δύο από τα Kamsarmax έχουν σχεδιαστεί με δυνατότητα χρήσης μεθανόλης ως καυσίμου.

Για εννέα από τα νεότευκτα –εξαιρουμένου του Capesize– η εταιρεία είχε ήδη καταβάλει 91,5 εκατ. δολάρια, ενώ απέμεναν κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις περίπου 277,2 εκατ. δολαρίων. Το Capesize χρηματοδοτείται χωριστά μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος των νέων κεφαλαίων λειτουργεί ως χρηματοδοτικό «μαξιλάρι» για ένα πρόγραμμα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα, όμως, η αναφορά της εταιρείας σε πρόσθετες ναυπηγήσεις και second-hand acquisitions δείχνει ότι ο Πόλυς Χατζηωάννου θέλει να διατηρήσει διαθέσιμα κεφάλαια ώστε να κινηθεί εφόσον παρουσιαστούν ελκυστικές ευκαιρίες στην αγορά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προσωπική συμμετοχή του επικεφαλής και μεγαλύτερου μετόχου της Safe Bulkers στην αύξηση. Ο Πόλυς Χατζηωάννου είχε αρχικά εγγραφεί για 2 εκατ. νέες μετοχές, όμως τελικά του κατανεμήθηκαν 1,5 εκατ. μετοχές, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή και άλλων επενδυτών. Με τιμή διάθεσης 6,70 ευρώ, η επένδυσή του αντιστοιχεί σε περίπου 10,05 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή επομένως δεν αποτελεί απλώς μία κίνηση ενίσχυσης του ισολογισμού. Η Safe Bulkers αποκτά πρόσθετη δύναμη πυρός σε μία περίοδο κατά την οποία καλείται αφενός να καλύψει τις σημαντικές υποχρεώσεις του υπάρχοντος orderbook και αφετέρου να αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα ανάπτυξης του στόλου της. Το μήνυμα προς την αγορά είναι ότι η εταιρεία δεν συγκεντρώνει κεφάλαια μόνο για να πληρώσει πλοία που έχει ήδη παραγγείλει. Κρατά ανοιχτή την πόρτα για νέες επενδύσεις, είτε αυτές πάρουν τη μορφή πρόσθετων νεότευκτων είτε επιλεκτικών αγορών σύγχρονων μεταχειρισμένων πλοίων. Οι νέες μετοχές αναμένεται να διακανονιστούν στις 11 Σεπτεμβρίου και να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Euronext Athens στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, παράλληλα με την παρουσία της Safe Bulkers στο NYSE.

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