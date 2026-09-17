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Ο χάρτης των σαουδαραβικών εξαγωγών πετρελαίου ξαναγράφεται πλέον πάνω στη θάλασσα. Με τον East–West Pipeline εκτός λειτουργίας και τις φορτώσεις από το Yanbu να έχουν ανασταλεί, η Σαουδική Αραβία στρέφεται στο Ομάν και ειδικότερα στην περιοχή ανοικτά του Sohar, δημιουργώντας στην πράξη έναν νέο κόμβο μεταφόρτωσης αργού για τις αγορές της Ασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Saudi Aramco προσφέρει πλέον σε μακροχρόνιους Ασιάτες πελάτες φορτία Arab Light, Arab Medium και Arab Heavy με παράδοση μέσω ship-to-ship (STS) μεταφορτώσεων ανοικτά του Sohar, το οποίο βρίσκεται έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία δεν σχολίασε τις πληροφορίες.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τη ναυτιλιακή αγορά, καθώς δεν πρόκειται απλώς για αλλαγή ενός λιμένα φόρτωσης. Διαμορφώνεται μια διαφορετική εφοδιαστική αλυσίδα, στην οποία τα δεξαμενόπλοια αναλαμβάνουν μέρος του ρόλου που μέχρι πρότινος εκτελούσε η χερσαία ενεργειακή υποδομή της Σαουδικής Αραβίας.

Μέχρι την πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του, ο East–West Pipeline –γνωστός και ως Petroline– μετέφερε σαουδαραβικό αργό από τις ανατολικές πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές προς το Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα. Η διαδρομή είχε αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική αξία καθώς επέτρεπε στο Ριάντ να παρακάμπτει το Ορμούζ.

Οι επιθέσεις με drones, όμως, προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό και οδήγησαν στην αναστολή της λειτουργίας του. Παράλληλα, οι φορτώσεις αργού από το Yanbu έχουν σταματήσει, ενώ τουλάχιστον ένας Ασιάτης αγοραστής ενημερώθηκε από την Aramco ότι προγραμματισμένα φορτία θα καθυστερήσουν και θα επαναπρογραμματιστούν. Ευρωπαίοι πελάτες έχουν επίσης ενημερωθεί για ακυρώσεις ορισμένων φορτίων Σεπτεμβρίου.

Η απάντηση του Ριάντ είναι ουσιαστικά να μεταφέρει ένα τμήμα του προβλήματος από τη στεριά στη θάλασσα. Η νέα αλυσίδα αρχίζει από τους μεγάλους τερματικούς σταθμούς Ras Tanura και Juaymah, μέσα στον Κόλπο. Tankers παραλαμβάνουν εκεί το σαουδαραβικό αργό και το μεταφέρουν μέσω του Ορμούζ προς την περιοχή του Sohar. Εκεί μπορεί να πραγματοποιηθεί STS μεταφόρτωση σε άλλα πλοία, μεταξύ αυτών VLCCs, τα οποία συνεχίζουν προς τα μεγάλα διυλιστήρια της Ασίας.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ήδη το μέγεθος της κινητοποίησης.

Σύμφωνα με δορυφορική παρακολούθηση της Energy Aspects που επικαλείται το Reuters, η Σαουδική Αραβία διπλασίασε μέσα στην τελευταία εβδομάδα τις ημερήσιες φορτώσεις αργού από Ras Tanura και Juaymah, φθάνοντας σε ποσότητα αντίστοιχη με περίπου δύο VLCCs ημερησίως ή περί τα 4 εκατ. βαρέλια.

Παράλληλα, στοιχεία της Kpler έδειξαν τέσσερα VLCCs συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 8 εκατ. βαρελιών να φορτώνουν στο Ras Tanura την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Η Aramco είχε ήδη πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο αντίστοιχες προσφορές Arab Medium και Arab Heavy σε Ασιάτες αγοραστές τις προηγούμενες εβδομάδες. Η προσθήκη του Arab Light δείχνει ότι η λύση του Sohar αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα και δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια μεμονωμένη έκτακτη μεταφόρτωση. Στην πράξη, το Sohar αρχίζει να λειτουργεί ως ένα είδος «πλωτού Yanbu».

Η βασική διαφορά είναι ότι αντί το αργό να μεταφέρεται μέσω αγωγού από την ανατολική Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα και να φορτώνεται εκεί απευθείας σε μεγάλα tankers, τώρα χρειάζεται μια πολύ πιο σύνθετη θαλάσσια επιχείρηση.

Το πετρέλαιο φορτώνεται μέσα στον Κόλπο, πρέπει να περάσει το Ορμούζ με tanker και στη συνέχεια να μεταφορτωθεί ανοικτά του Ομάν για το επόμενο σκέλος του ταξιδιού.

Η διαδικασία αυτή αυξάνει τις ανάγκες σε πλοία, δημιουργεί πρόσθετα ton-miles και απαιτεί περισσότερες STS επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα μετατρέπει τη διαθεσιμότητα των tankers σε κρίσιμο κρίκο της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Και αυτό συμβαίνει σε μια αγορά όπου η προσφορά διαθέσιμων VLCCs στον Κόλπο έχει ήδη περιοριστεί σημαντικά. Σύμφωνα με την Sparta Commodities, στις 14 Σεπτεμβρίου υπήρχαν μόλις 18 διαθέσιμα VLCCs στο παράθυρο των επόμενων 14 ημερών, έναντι 90 ημερών στα 50 πλοία.

Η μετατόπιση προς το Sohar δείχνει τελικά κάτι μεγαλύτερο από μια προσωρινή λύση logistics.

Η κρίση στο Ορμούζ και η διακοπή του East–West Pipeline αναγκάζουν έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο να δημιουργήσει εναλλακτικές διαδρομές σε πραγματικό χρόνο. Το Ομάν, λόγω της γεωγραφικής του θέσης έξω από το Ορμούζ, αποκτά έτσι έναν ρόλο που μέχρι πρόσφατα δεν είχε στις σαουδαραβικές εξαγωγές αυτού του μεγέθους. Το Yanbu παραμένει η υποδομή που μπορεί να παρακάμπτει πραγματικά το Ορμούζ μέσω ξηράς. Όσο όμως ο East–West Pipeline παραμένει εκτός λειτουργίας, η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να κατασκευάσει το υποκατάστατό του στη θάλασσα. Και η νέα διαδρομή έχει πλέον σαφή γεωγραφία: Ras Tanura και Juaymah – Ορμούζ – Sohar – Ασία.

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