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Μόλις 20 ημέρες χρειάστηκε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Star Bulk Carriers για να αποκομίσει μικτό κέρδος 15.450 ευρώ από τη συμμετοχή του στην ελληνική έκδοση μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας.

Η συναλλαγή, η οποία γνωστοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2026, αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: ο ανεξάρτητος σύμβουλος Albert Koert Erhardt πούλησε ακριβώς τον ίδιο αριθμό μετοχών που είχε αποκτήσει κατά την πρόσφατη εισαγωγή της εταιρείας στο ελληνικό χρηματιστήριο, αξιοποιώντας την άνοδο της χρηματιστηριακής τιμής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο Erhardt προχώρησε στις 5 Οκτωβρίου στην πώληση 6.000 μετοχών της Star Bulk μέσω της Euronext Athens, σε τιμή 27,075 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 162.450 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 182.340 δολάρια, με βάση την αναφερόμενη μετατροπή.

Το στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερο χρηματιστηριακό ενδιαφέρον βρίσκεται στην προηγούμενη συναλλαγή του ίδιου προσώπου.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο ανεξάρτητος σύμβουλος είχε συμμετάσχει στην ελληνική έκδοση της Star Bulk, αποκτώντας 6.000 νέες μετοχές στην τιμή των 24,50 ευρώ ανά μετοχή. Η αρχική επένδυσή του είχε διαμορφωθεί στα 147.000 ευρώ.

Είκοσι ημέρες αργότερα, με την τιμή της μετοχής να έχει ενισχυθεί, προχώρησε στην πώληση ισάριθμων τίτλων, εξασφαλίζοντας μικτό κέρδος 15.450 ευρώ και απόδοση περίπου 10,5%, πριν από προμήθειες, φόρους και λοιπά έξοδα συναλλαγών.

Επέστρεψε στην αρχική του συμμετοχή

Η πώληση δεν σηματοδοτεί την πλήρη αποχώρηση του Erhardt από το μετοχικό κεφάλαιο της Star Bulk.

Μετά τη συναλλαγή εξακολουθεί να κατέχει 10.080 μετοχές, αριθμό που αντιστοιχεί ακριβώς στη συμμετοχή του πριν από την απόκτηση των νέων τίτλων τον Σεπτέμβριο.

Ουσιαστικά, η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να μηδενιστεί η καθαρή αύξηση της συμμετοχής του που προέκυψε από την ελληνική έκδοση, χωρίς να επηρεαστεί η προϋπάρχουσα μετοχική του θέση.

Η χρονική αλληλουχία παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς η ρευστοποίηση πραγματοποιήθηκε λιγότερο από έναν μήνα μετά τη συμμετοχή του στην προσφορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Star Bulk επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική κεφαλαιαγορά μέσω της παράλληλης διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε Nasdaq και Euronext Athens.

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