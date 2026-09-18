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Ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο πίσω από την ελληνική έκδοση της Star Bulk Carriers αποκαλύπτουν οι τελευταίες γνωστοποιήσεις προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), καθώς στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης ναυτιλιακής έβαλαν προσωπικά κεφάλαια για να αποκτήσουν μετοχές στο πλαίσιο της δημόσιας και παράλληλης προσφοράς στην Αθήνα.

Τα διαδοχικά Forms 4 που κατατέθηκαν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2026 καταγράφουν αγορές από insiders στην τιμή των 24,50 ευρώ ανά μετοχή, η οποία για τις ανάγκες των αμερικανικών γνωστοποιήσεων αντιστοιχεί σε 28,27 δολάρια.

Οι μεγαλύτερες τοποθετήσεις προέρχονται από τη Μιλένα Μαρία Παππά και τον Raffaele Zagari, οι οποίοι επένδυσαν αθροιστικά περισσότερα από 3,8 εκατ. δολάρια.

Η Μιλένα Μαρία Παππά, μέλος του Δ.Σ. της Star Bulk, απέκτησε 74.400 νέες μετοχές, διαθέτοντας περίπου 2,10 εκατ. δολάρια. Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε μέσω εταιρειών που ελέγχει, ενώ μετά τη συναλλαγή οι άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 3,17 εκατ. μετοχές.

Σημαντική ήταν και η κίνηση του Raffaele Zagari. Ο director της Star Bulk απέκτησε συνολικά 60.000 μετοχές, επενδύοντας περίπου 1,70 εκατ. δολάρια. Από αυτές, οι 10.000 αποκτήθηκαν απευθείας και οι υπόλοιπες 50.000 μέσω της Augustea Med. Μετά τις συγκεκριμένες συναλλαγές, οι συμμετοχές που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον ίδιο διαμορφώνονται σε περίπου 1,99 εκατ. μετοχές.

Η λίστα των insiders που συμμετείχαν στην ελληνική έκδοση είναι, όμως, μεγαλύτερη. Ο COO Νικόλαος Ρέσκος απέκτησε 10.000 μετοχές, επενδύοντας περίπου 283.000 δολάρια, ενώ ο co-CFO Symeon Spyrou αγόρασε 15.000 μετοχές, που αντιστοιχούν σε τοποθέτηση περίπου 424.000 δολαρίων.

Στην προσφορά συμμετείχαν επίσης δύο μέλη του Δ.Σ. Ο Erhardt Koert απέκτησε 6.000 μετοχές, αξίας περίπου 170.000 δολαρίων, ενώ ο Νικόλαος Καρέλλης αγόρασε άλλες 2.000 μετοχές, διαθέτοντας περίπου 56.500 δολάρια.

Συνολικά, οι έξι συγκεκριμένες περιπτώσεις αντιστοιχούν σε 167.400 μετοχές και, με βάση την αποτίμηση των 28,27 δολαρίων ανά μετοχή που αναγράφεται στις γνωστοποιήσεις, σε κεφάλαια περίπου 4,73 εκατ. δολαρίων.

Η χρονική στιγμή των γνωστοποιήσεων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι αγορές συνδέονται άμεσα με την έκδοση των 4,4 εκατ. νέων μετοχών που συνόδευσε την παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk στην Euronext Athens, σε μια διαδικασία η οποία προσέλκυσε ισχυρή επενδυτική ζήτηση.

Υπάρχει, ωστόσο, μία κρίσιμη διάκριση. Οι συναλλαγές των στελεχών και των directors δεν αποτελούν αγορές μετοχών από το χρηματιστηριακό ταμπλό μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης στην Αθήνα. Πρόκειται για συμμετοχές στην ίδια την προσφορά και στην προκαθορισμένη τιμή διάθεσης των 24,50 ευρώ.

Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που δίνει διαφορετική διάσταση στις νέες καταχωρίσεις της SEC. Πέρα από τα κεφάλαια που άντλησε η Star Bulk και την επενδυτική ζήτηση που καταγράφηκε στην Ελλάδα, τα filings αποτυπώνουν πλέον με συγκεκριμένους αριθμούς και τη συμμετοχή ανθρώπων από το εσωτερικό της εταιρείας στην έκδοση, με τις μεγαλύτερες προσωπικές τοποθετήσεις να προέρχονται από Παππά και Zagari.

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