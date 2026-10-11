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Δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ με κατεύθυνση εξόδου δέχθηκε πλήγμα από βλήμα αγνώστου τύπου, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στην αριστερή πλευρά του. Σύμφωνα με το δελτίο της EOS Marine, που εκδόθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, όλα τα μέλη του πληρώματος αναφέρθηκαν ασφαλή, ενώ οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Η ενημέρωση της εταιρείας θαλάσσιας ασφάλειας, με αριθμό 10/26/436, φέρει ώρα 12:00 UTC, δηλαδή 15:00 ώρα Ελλάδας. Η συγκεκριμένη ώρα αφορά το δελτίο και δεν προσδιορίζει πότε σημειώθηκε το πλήγμα. Η αναφορά για το συμβάν προήλθε από τον υπεύθυνο ασφάλειας της ναυτιλιακής εταιρείας, χωρίς να δημοσιοποιούνται το όνομα του δεξαμενόπλοιου, η σημαία ή η πλοιοκτησία του.

Το πλήγμα σημειώθηκε ενώ το πλοίο εξερχόταν από το Στενό. Δεν παρέχονται στοιχεία για το φορτίο του, την ακριβή θέση του συμβάντος ή την έκταση των ζημιών.

Πρόσθετες πληροφορίες μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, επικαλούμενο το βρετανικό κέντρο ναυτιλιακών επιχειρήσεων UKMTO. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πλοίαρχος ανέφερε ότι το βλήμα χτύπησε την αριστερή πλευρά του δεξαμενόπλοιου και προκάλεσε φωτιά. Το πλήρωμα αναφέρεται επίσης ως ασφαλές, ενώ η έκταση των ζημιών και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραμένουν άγνωστες.

Στο δελτίο της EOS Marine σημειώνεται ότι δεν είχε αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση κατά τον χρόνο της επίθεσης. Η διατύπωση αυτή αφορά την αρχική διαθέσιμη ενημέρωση και δεν αποτελεί οριστική αποτίμηση της κατάστασης.

Παρότι η EOS Marine κατατάσσει το συμβάν στην κατηγορία πλήγματος από πύραυλο ή drone, η περιγραφή του περιστατικού κάνει λόγο για μη ταυτοποιημένο βλήμα. Επομένως, ο ακριβής τύπος του όπλου και η προέλευσή του δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Το δελτίο δεν αποδίδει ευθύνη για το πλήγμα.

Για τα εμπορικά πλοία που κινούνται στην περιοχή, η EOS Marine συστήνει αυξημένη προσοχή στις διελεύσεις και άμεση αναφορά ύποπτης δραστηριότητας στο UKMTO. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συνεχή οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ σε 24ωρη βάση, εφαρμογή των μέτρων προστασίας που προβλέπουν οι κατευθυντήριες οδηγίες BMP και παρακολούθηση των τοπικών ή εθνικών διαύλων προειδοποίησης για εναέριες απειλές.

Οι έρευνες καλούνται να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες του πλήγματος και την κατάσταση του πλοίου, καθώς οι διαθέσιμες αναφορές δεν διευκρινίζουν εάν το δεξαμενόπλοιο μπόρεσε να συνεχίσει το ταξίδι του.

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