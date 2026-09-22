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Μια ξεχωριστή θέση στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) στο Λονδίνο κατέχει πλέον το ελληνικό ναυαγοσωστικό ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ, το πλήρωμα του οποίου είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή μιας από τις πλέον δύσκολες επιχειρήσεις επιθαλάσσιας αρωγής στην Ερυθρά Θάλασσα. Ομοίωμα του πλοίου τοποθετήθηκε στις εγκαταστάσεις του IMO σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Arsenio Dominguez, εκπροσώπων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο και του Γραφείου Ναυτιλιακού Ακολούθου, στελεχών της MEGATUGS Salvage & Towage και εκπροσώπων της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της βράβευσης από τον IMO, τον Νοέμβριο του 2025, του πλοιάρχου και του πληρώματος του ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ για τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση διάσωσης του δεξαμενόπλοιου SOUNION. Το δεξαμενόπλοιο είχε δεχθεί επίθεση από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα τον Αύγουστο του 2024, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή είχε εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον επικίνδυνα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως. Η επιχείρηση που ακολούθησε πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με το πλήρωμα του ελληνικού ναυαγοσωστικού να καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο τους κινδύνους που συνδέονταν με την κατάσταση του πλοίου αλλά και το ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή.

«Η τοποθέτηση και η έκθεση του ομοιώματος του ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ στην έδρα του IMO αποτελεί ύψιστη τιμή για τη MEGATUGS και για όλους όσοι συνέβαλαν στην επιχείρηση του MT SOUNION», δήλωσε ο Αναστάσιος Μιχάλαρος, Διευθύνων Εταίρος της MEGATUGS Salvage & Towage. Όπως επισήμανε, η παρουσία του ομοιώματος στο Λονδίνο αποτελεί φόρο τιμής στον πλοίαρχο και στο πλήρωμα, αναδεικνύοντας «την ετοιμότητα, το θάρρος και την επαγγελματική αριστεία» των Ελλήνων ναυτικών στη διάσωση ανθρώπινων ζωών και πλοίων και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η επιχείρηση του SOUNION αποτέλεσε μία από τις πλέον απαιτητικές αποστολές στην πρόσφατη ιστορία της ελληνικής επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια θαλάσσια ζώνη όπου οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είχαν αυξήσει κατακόρυφα το επίπεδο κινδύνου. Η MEGATUGS δραστηριοποιείται στον χώρο της διάσωσης και ρυμούλκησης εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, έχοντας συμμετάσχει σε εκατοντάδες επιχειρήσεις διεθνώς. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση έκτακτων θαλάσσιων περιστατικών, τη ναυαγιαίρεση, τη ρυμούλκηση και επιχειρήσεις για την αποτροπή ή τον περιορισμό θαλάσσιας ρύπανσης.

Το ομοίωμα του ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ στην έδρα του IMO λειτουργεί πλέον ως μόνιμη υπενθύμιση της επιχείρησης του SOUNION και της παρουσίας των Ελλήνων επαγγελματιών της επιθαλάσσιας αρωγής σε αποστολές όπου η ναυτική τεχνογνωσία καλείται να λειτουργήσει κάτω από ακραίες συνθήκες.

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