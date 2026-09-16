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Δραματική έκκληση προς τα κράτη-μέλη να σταματήσουν τις ενέργειες που θέτουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία και απειλούν τη ζωή των ναυτικών απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Αρσένιο Ντομίνγκεζ.

Τα στοιχεία που παρουσίασε αποτυπώνουν την ταχύτατη επιδείνωση της ασφάλειας στις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη. Από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, ο IMO έχει επιβεβαιώσει 80 επιθέσεις εναντίον της διεθνούς ναυτιλίας μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 22 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πολλοί ακόμη έχουν τραυματιστεί.

Μιλώντας στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Μεταφοράς Φορτίων και Εμπορευματοκιβωτίων του IMO στο Λονδίνο, ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ προειδοποίησε ότι η εμπορική ναυτιλία και τα πληρώματά της μετατρέπονται όλο και συχνότερα σε παράπλευρα θύματα συγκρούσεων στις οποίες δεν έχουν καμία συμμετοχή.

«Φθάνουμε σε ένα σημείο όπου οι συγκρούσεις χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και αθώους ναυτικούς», τόνισε, καλώντας τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην στρέφονται εναντίον των πληρωμάτων.

Η προειδοποίηση δεν περιορίζεται στην περιοχή του Ορμούζ. Στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ έχουν αναφερθεί δεκάδες θάνατοι από επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυτιλίας τους τελευταίους μήνες, αν και ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει δύσκολο να εξακριβωθεί.

Αντίστοιχα, στην Ερυθρά Θάλασσα οι επιθέσεις έχουν επανέλθει, με τον IMO να επιβεβαιώνει τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων κατά την τελευταία επίθεση των Χούθι εναντίον εμπορικού πλοίου, στις 11 Αυγούστου.

Ο γενικός γραμματέας του IMO υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις δεν μπορούν να αποδοθούν σε μία μόνο χώρα ή σε έναν αποκλειστικό δράστη. Όπως σημείωσε, τόσο στο Ορμούζ όσο και στη Μαύρη Θάλασσα και στη Θάλασσα του Αζόφ εμπλέκονται περισσότερες πλευρές, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και προστασίας της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών των γεωπολιτικών συγκρούσεων ξεπερνά την αρμοδιότητα του IMO. Κάλεσε, ωστόσο, τους εκπροσώπους των κρατών να μεταφέρουν στις κυβερνήσεις τους το μέγεθος των επιπτώσεων και να αναζητήσουν λύσεις μέσω των αρμόδιων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών.

Οι συνέπειες, όπως επισήμανε, δεν σταματούν στα όρια της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η διατάραξη των θαλάσσιων μεταφορών επηρεάζει τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, το κόστος της ενέργειας και των αγαθών, τις εθνικές οικονομίες και τελικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Η Γραμματεία του IMO δήλωσε έτοιμη να συμβάλει στην επεξεργασία εφαρμόσιμων τεχνικών και επιχειρησιακών λύσεων για την προστασία της ναυτιλίας. Η συνεδρίαση της αρμόδιας Υποεπιτροπής πραγματοποιείται στο Λονδίνο από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο την ασφαλή θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, χύδην φορτίων και εμπορευματοκιβωτίων.

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