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Η Euronext έχει πλέον παρουσία σε δύο αγορές με διαφορετικό, αλλά συμπληρωματικό ναυτιλιακό βάρος. Στο Όσλο, με την παράδοση στη χρηματιστηριακή χρηματοδότηση του κλάδου, και στην Αθήνα, δίπλα στην ελληνική εφοπλιστική κοινότητα. Η αξιοποίηση αυτής της σύνδεσης αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχήματα που ανοίγει η απόκτηση του ελέγχου του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Για τον ευρωπαϊκό όμιλο, η ευκαιρία βρίσκεται στη μικρή έως πρόσφατα παρουσία της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Ένας κλάδος με ισχυρή επιχειρηματική βάση στην Ελλάδα, διεθνή δραστηριότητα και μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες διαθέτει περιθώρια να αποκτήσει ευρύτερη εκπροσώπηση στο ταμπλό της Αθήνας. Η εξαγορά του Χ.Α. προσφέρει στη Euronext την υποδομή για να διεκδικήσει αυτή τη δραστηριότητα. Στην ανακοίνωση της επιτυχούς δημόσιας πρότασης, τον Νοέμβριο του 2025, ο όμιλος έθεσε ως προτεραιότητες τη διεθνή προβολή της ελληνικής αγοράς και την αναβάθμιση των συστημάτων συναλλαγών και μετασυναλλακτικών υπηρεσιών. Για τις ναυτιλιακές, η πρακτική αξία αυτών των αλλαγών θα κριθεί από το κατά πόσο μπορούν να φέρουν περισσότερους επενδυτές και ανταγωνιστικούς όρους άντλησης κεφαλαίων.

Οι κινήσεις του 2026 αποτυπώνουν δύο διαφορετικές χρήσεις της ελληνικής αγοράς. Η Safe Bulkers εισήχθη στις 2 Ιουνίου στην Euronext Athens, διατηρώντας την παρουσία της και στη Νέα Υόρκη. Η παράλληλη εισαγωγή δημιούργησε έναν επιπλέον δρόμο πρόσβασης στη μετοχή της και αποτέλεσε την πρώτη εισαγωγή εταιρείας ποντοπόρου ναυτιλίας στην αγορά της Αθήνας. Η Star Bulk έκανε το επόμενο βήμα στις 16 Σεπτεμβρίου, συνδυάζοντας την εισαγωγή της με άντληση 107,8 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή έδωσε ένα συγκεκριμένο μέτρο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της αγοράς και ένα αποτέλεσμα πάνω στο οποίο η Euronext μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια προσέλκυσης νέων εταιρειών.

Μεγαλύτερη βαρύτητα για τη συνέχεια αποκτά το σχεδιαζόμενο εγχείρημα της Capital Maritime Finance. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η εταιρεία προετοιμάζει δημόσια προσφορά με στόχο έως 200 εκατ. ευρώ και αποκλειστική εισαγωγή στην Αθήνα. Η ολοκλήρωσή της θα αποτελούσε ένα ακόμη βήμα στην καθιέρωση της ελληνικής αγοράς ως έδρας άντλησης μετοχικών κεφαλαίων για τη ναυτιλία. Το ποσό παραμένει στόχος της σχεδιαζόμενης προσφοράς.

Στο μεταξύ, η εμπειρία της νορβηγικής αγοράς δείχνει τι χρειάζεται για να αποκτήσει διάρκεια η προσπάθεια. Στο Όσλο, η ναυτιλία υποστηρίζεται από εξειδικευμένη επενδυτική έρευνα και ένα κοινό που παρακολουθεί συστηματικά τον κλάδο. Η Euronext παρουσιάζει αυτόν τον συνδυασμό ως βασικό πλεονέκτημα της αγοράς για τις επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση και ρευστότητα για τις μετοχές τους.

Η Αθήνα χρειάζεται να αναπτύξει αντίστοιχο βάθος. Περισσότερες εισηγμένες μπορούν να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών. Η συστηματικότερη παρακολούθηση μπορεί, με τη σειρά της, να διευκολύνει την αξιολόγηση νέων εκδόσεων. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και συνεχή δραστηριότητα, πέρα από τις τελετές εισαγωγής.

Το κρίσιμο ερώτημα για τη Euronext είναι επομένως τι θα ακολουθήσει μετά τις πρώτες συναλλαγές. Αν οι μετοχές θα αποκτήσουν επαρκή εμπορευσιμότητα, αν οι εταιρείες θα επιστρέψουν στην αγορά για νέες χρηματοδοτήσεις και αν θα διευρυνθεί η συμμετοχή εξειδικευμένων κεφαλαίων. Η ίδια η φύση της ναυτιλίας κάνει αυτή τη δοκιμασία απαιτητική. Οι ναύλοι, οι αξίες των πλοίων και το κόστος χρηματοδότησης επηρεάζουν τις αποτιμήσεις, ενώ κάθε εταιρεία έχει διαφορετική έκθεση ανάλογα με τον στόλο, τον δανεισμό και τις συμβάσεις της. Η ποιότητα της πληροφόρησης θα έχει συνεπώς καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Η Euronext διαθέτει πλέον μια βάση για να αναπτύξει τη ναυτιλιακή της δραστηριότητα στην Ελλάδα. Οι πρώτες εισαγωγές αποδεικνύουν ότι υπάρχει κίνηση. Η επόμενη φάση θα δείξει αν η Αθήνα μπορεί να μετατρέψει αυτή την κινητικότητα σε σταθερή χρηματιστηριακή σχέση με την ποντοπόρο ναυτιλία.

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