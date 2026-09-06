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Σε ένα ασυνήθιστο περιβάλλον, όπου η μείωση των διαθέσιμων φορτίων συνυπάρχει με την εκρηκτική άνοδο των ναύλων, κινείται η αγορά των δεξαμενόπλοιων. Η MB Shipbrokers καταγράφει στο εβδομαδιαίο report της για την περίοδο 29 Αυγούστου–4 Σεπτεμβρίου 2026 ότι το καλάθι spot ναύλων για eco VLCC εκτινάχθηκε στα $386.198 ημερησίως, αυξημένο κατά $39.184 μέσα σε μία εβδομάδα.

Η άνοδος ξεπερνά το 11% και αποτυπώνει την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των πλοιοκτητών απέναντι στους κινδύνους που επικρατούν στο Στενό του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα. Το γεωπολιτικό και ασφαλιστικό premium φαίνεται να υπερισχύει της υποχώρησης της πραγματικής ζήτησης για μεταφορές.

Οι αναλυτές της MB Shipbrokers επισημαίνουν ότι «η αγορά των VLCC βρίσκεται σε ασυνήθιστη θέση». Τα λιγότερα φορτία από τη Μέση Ανατολή αποδυναμώνουν τη ζήτηση, ωστόσο οι γεωπολιτικοί και επιχειρησιακοί κίνδυνοι περιορίζουν την προσφορά πρόθυμων και άμεσα διαθέσιμων πλοίων, διατηρώντας τους ναύλους σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Στα 10 εκατ. βαρέλια οι εξαγωγές του Κόλπου

Οι ορατές εξαγωγές πετρελαίου από τον Αραβικό Κόλπο διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Μέρος των ροών μέσω του Ορμούζ έχει ανακάμψει, με τη βοήθεια διελεύσεων χωρίς ενεργό AIS και μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο.

Την ίδια ώρα, όμως, οι συνολικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας μειώθηκαν κατά 4,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως μέσα σε έναν μήνα, καθώς η Σαουδική Αραβία άρχισε να ανακατευθύνει φορτία λόγω της απειλής των Χούθι.

Σύμφωνα με την έκθεση, τουλάχιστον έξι περιστατικά επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια επιβεβαιώθηκαν μέσα σε δέκα ημέρες στον Περσικό Κόλπο και κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, το Ιράν έχει εντάξει 35 tankers σε μαύρη λίστα, ενώ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός περιορίζει τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου επί επτά συνεχόμενες εβδομάδες.

Η ένταση πέρασε και στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent ανήλθε στα $95,4 ανά βαρέλι, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 6,6%, ενώ το WTI έφθασε στα $90,9, ενισχυμένο κατά 8,8%.

Διαφορετική εικόνα σε Suezmax και Aframax Η άνοδος δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλες τις κατηγορίες. Οι spot ναύλοι των eco Suezmax υποχώρησαν κατά $39.966, στα $142.201 ημερησίως, ενώ στα Aframax μειώθηκαν κατά $3.482, στα $63.295.

Στα product tankers, αντίθετα, επικράτησαν ανοδικές τάσεις. Τα LR2 έφθασαν στα $141.531 ημερησίως και τα LR1 στα $123.107. Στα MR, η αγορά ανατολικά του Σουέζ κινήθηκε στα $47.895, έναντι μόλις $19.019 ημερησίως στη Δύση.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η αγορά των χρονοναυλώσεων. Η εκτίμηση για μονοετή ναύλωση eco VLCC αυξήθηκε κατά $10.000, στα $130.000 ημερησίως, ενώ η τριετής περίοδος διαμορφώθηκε στα $78.000, ενισχυμένη κατά $5.500.

Στα πρόσφατα fixtures περιλαμβάνεται η τριετής ναύλωση του VLCC New Odyssey, κατασκευής 2016, στην Trafigura έναντι $76.000 ημερησίως. Το Maran Mira εμφανίστηκε σε δωδεκάμηνη συμφωνία στα $140.000 ημερησίως με την Clearlake Shipping, ωστόσο η έκθεση σημειώνει ότι το συγκεκριμένο fixture δεν ολοκληρώθηκε.

Premium στα άμεσα διαθέσιμα πλοία

Ενδεικτική της πίεσης για άμεση χωρητικότητα είναι και η εικόνα στις αξίες των πλοίων. Ένα VLCC ηλικίας πέντε ετών αποτιμάται από την MB Shipbrokers στα $157 εκατ., δηλαδή $27 εκατ. ακριβότερα από ένα αντίστοιχο νεότευκτο κορεατικής κατασκευής, η τιμή του οποίου υπολογίζεται στα $130 εκατ.

Ανάλογο premium εμφανίζεται στα πενταετή Suezmax, τα οποία αποτιμώνται στα $103 εκατ., έναντι $90 εκατ. για ένα νεότευκτο, αλλά και στα Aframax, με αξία $84 εκατ. για πλοίο πέντε ετών, έναντι $77 εκατ. για νέα παραγγελία. Η διαφορά υποδηλώνει πόσο ακριβά αποτιμάται πλέον η άμεση διαθεσιμότητα ενός πλοίου που μπορεί να αξιοποιήσει τους σημερινούς ναύλους.

Στις πρόσφατες αγοπωλησίες περιλαμβάνεται η απόκτηση από τη Delta Tankers του υπό ναυπήγηση Daehan 5112 από την Exmar έναντι $107 εκατ. Επίσης, η Minerva Marine πούλησε το κατασκευής 2006 Aframax Minerva Nounou σε κινεζικά συμφέροντα για $40,2 εκατ., ενώ το PM Regent άλλαξε χέρια στα $45,5 εκατ., περνώντας από την Paragon Mobility στην Castor.

Οι αναλυτές της MB Shipbrokers βλέπουν πλέον «ενδείξεις σύσφιξης στην παγκόσμια αγορά αργού». Οι θαλάσσιες εξαγωγές έχουν μειωθεί από τον Ιούλιο και βρίσκονται περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως κάτω από τα εποχικά επίπεδα. Εάν οι περιορισμοί σε Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και Μαύρη Θάλασσα παραμείνουν, ο ανταγωνισμός για φορτία και διαθέσιμη χωρητικότητα αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω.

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