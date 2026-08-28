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Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα καταγράφεται τόσο στην αγορά μεταχειρισμένων bulk carriers όσο και στις νέες ναυπηγήσεις, σε μία περίοδο κατά την οποία οι αξίες των πλοίων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και οι ναυλαγορές εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικές αποδόσεις. Σύμφωνα με το τελευταίο Weekly Market Intelligence του ναυλομεσιτικού οίκου WeberSeas (Hellas) S.A., οι Έλληνες έχουν αναδειχθεί στη μεγαλύτερη ομάδα αγοραστών μεταχειρισμένων Kamsarmax, μπροστά ακόμη και από τους ιδιαίτερα δραστήριους Κινέζους. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι, παρά το υψηλό κόστος εισόδου στην αγορά, το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο εξακολουθεί να τοποθετείται επιθετικά στο dry bulk.

Στα Kamsarmax, οι Έλληνες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στις καταγεγραμμένες συναλλαγές της WeberSeas και ακολουθούν οι Κινέζοι και οι επενδυτές από τη Μέση Ανατολή. Στη δεύτερη γραμμή βρίσκονται Ιταλοί, Ινδοί και Νοτιοκορεάτες, ενώ μικρότερη παρουσία εμφανίζουν τουρκικά, γερμανικά και νορβηγικά συμφέροντα. Στα Panamax, αντίθετα, η Κίνα έχει σαφές προβάδισμα, με τους Έλληνες και τους Νοτιοκορεάτες να ακολουθούν.

Η επενδυτική κινητικότητα συμπίπτει με μία ακόμη ισχυρή εβδομάδα για το dry bulk. Ο Baltic Dry Index διαμορφώθηκε στις 3.107 μονάδες, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 11,92%, ενώ τα μέσα έσοδα των Capesize έφθασαν τα 46.601 δολάρια ημερησίως, αυξημένα κατά 16,01%.

Στα Kamsarmax τα έσοδα κινήθηκαν στα 20.632 δολάρια ημερησίως, με εβδομαδιαία άνοδο 9,80%, ενώ στα Ultramax και Handysize η εικόνα ήταν σαφώς πιο σταθερή. Το ενδιαφέρον έχει μεταφερθεί, επομένως, όχι μόνο στο ύψος των ναύλων αλλά και στο πόσο ακριβά είναι πλέον τα ίδια τα πλοία. Ο πίνακας αποτιμήσεων της WeberSeas στη σελίδα 4 δείχνει ότι ένα πενταετές Kamsarmax αποτιμάται στα 40 εκατ. δολάρια, έναντι μέσου όρου 33 εκατ. δολαρίων της τελευταίας πενταετίας. Η διαφορά φθάνει το 21,2%. Αντίστοιχα, ένα πενταετές Capesize αποτιμάται στα 72 εκατ. δολάρια, 33,3% πάνω από τον πενταετή μέσο όρο.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι αποκλίσεις στα tankers. Ένα πενταετές VLCC αποτιμάται στα 156 εκατ. δολάρια, περίπου 48,6% υψηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, ενώ στα Suezmax η αντίστοιχη αξία βρίσκεται στα 107 εκατ. δολάρια.

Το δεύτερο στοιχείο που ξεχωρίζει στην έκθεση είναι η έντονη ελληνική παρουσία στο newbuilding. Στον πίνακα των πρόσφατων παραγγελιών της WeberSeas στη σελίδα 5, ελληνικά συμφέροντα συνδέονται με τέσσερα LR1 tankers των 73.500 dwt, με τιμή περίπου 55 εκατ. δολάρια το καθένα και παράδοση το 2029. Παράλληλα καταγράφονται ελληνικές παραγγελίες για δύο Ultramax των 64.000 dwt, με κόστος 31-32 εκατ. δολάρια ανά πλοίο και παράδοση το 2030, καθώς και για δύο containerships των 6.400 TEU, επίσης με παράδοση το 2030. Η εικόνα δείχνει ότι οι ελληνικές τοποθετήσεις δεν περιορίζονται σε έναν κλάδο, αλλά απλώνονται σε tankers, bulk carriers και containerships.

Στα μεγάλα δεξαμενόπλοια, πάντως, το παιχνίδι αυτή την περίοδο καθορίζεται από την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Η WeberSeas τοποθετεί τους Νοτιοκορεάτες στην πρώτη θέση μεταξύ των αγοραστών VLCC, κυρίως λόγω της επιθετικής στρατηγικής της Sinokor. Σύμφωνα με την έκθεση, η Sinokor έχει αποκτήσει περίπου 70 VLCC από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν άρχισε το μεγάλο πρόγραμμα αγορών της, και εκτιμάται ότι έχει δαπανήσει περισσότερα από 6 δισ. δολάρια για μεταχειρισμένα πλοία. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα συμφέροντα της Μέσης Ανατολής, με την ADNOC να έχει αγοράσει περίπου 11 VLCC μέσα στο 2026, ενώ ακολουθούν οι Ελβετοί.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στα έσοδα: η διαδρομή VLCC US Gulf–China βρίσκεται στα 171.323 δολάρια ημερησίως, με εβδομαδιαία άνοδο 17,38%. Τα MR στον Ειρηνικό καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, 49,51%, στα 38.895 δολάρια ημερησίως. Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της WeberSeas είναι μια αγορά όπου οι υψηλές τιμές των assets δεν ανακόπτουν ακόμη την επενδυτική διάθεση. Για τους Έλληνες ειδικά, η στρατηγική κινείται σε δύο παράλληλους άξονες: αγορές μεταχειρισμένων πλοίων εκεί όπου διακρίνουν άμεση δυνατότητα παραγωγής cash flow και νέες παραγγελίες με ορίζοντα παράδοσης έως το 2030. Αυτό ακριβώς το διπλό στοίχημα είναι που τους διατηρεί στην πρώτη γραμμή της διεθνούς αγοράς πλοίων.

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