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Στα 14,6 εκατ. ευρώ ανέρχεται η νέα πληρωμή για την ενίσχυση του αυξημένου κόστους των λιπασμάτων, με την ΑΑΔΕ να καταβάλλει το ποσό σε 34.200 δικαιούχους της τρίτης περιόδου.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ, η τρίτη φάση αφορά τις αγορές λιπασμάτων για τις οποίες τα παραστατικά εκδόθηκαν από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη περίοδο υποβλήθηκαν από τις 7 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης ήταν όσοι είχαν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Με την τελευταία καταβολή, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την ενίσχυση ανέρχεται σε 68.000, ενώ το συνολικό ποσό των πληρωμών φτάνει τα 34 εκατ. ευρώ.

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