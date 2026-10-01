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Νέο κύμα ηλεκτρονικών απατών βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους να στέλνουν μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν ειδοποιήσεις της Τροχαίας και ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι έχουν υποπέσει σε τροχαία παράβαση.

Η νέα απάτη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς τα μηνύματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να μοιάζουν με πραγματικές ενημερώσεις των Αρχών. Περιλαμβάνουν ημερομηνία, ώρα και σημείο της υποτιθέμενης παράβασης, αριθμό φακέλου, αναφορές σε διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ακόμη και την ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούνταν το όχημα.

Στη συνέχεια, οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν την αίσθηση του επείγοντος. Προσφέρουν στον παραλήπτη έκπτωση έως 50% στο υποτιθέμενο πρόστιμο, υπό την προϋπόθεση ότι θα το πληρώσει άμεσα, και τον παραπέμπουν μέσω συνδέσμου σε ιστοσελίδα που εμφανίζεται ως επίσημη.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για παγίδα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), με στόχο την υποκλοπή στοιχείων τραπεζικών καρτών, κωδικών e-banking και άλλων προσωπικών δεδομένων.

Η «έκπτωση» που αποκαλύπτει την απάτη

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και στέλεχος της Τροχαίας, Νίκος Ρήγας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εφιστά την προσοχή των πολιτών και επισημαίνει ένα στοιχείο που μπορεί να αποκαλύψει άμεσα την απάτη: την υποτιθέμενη έκπτωση στο πρόστιμο.

Όπως εξηγεί, δεν προβλέπονται εκπτώσεις στα πρόστιμα με τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ως εκ τούτου, ένα μήνυμα που ενημερώνει τον πολίτη ότι μπορεί να πληρώσει μικρότερο ποσό εφόσον βιαστεί να καταβάλει το πρόστιμο θα πρέπει να προκαλεί υποψίες.

Σε χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι απατεώνες εμφανίζουν πρόστιμο ύψους 310 ευρώ, το οποίο υποτίθεται ότι μειώνεται στα 150 ευρώ, εφόσον ο παραλήπτης προχωρήσει στην πληρωμή μέχρι μια συγκεκριμένη «τελευταία ημέρα».

Σε άλλο μήνυμα, δεν αναφέρεται καν συγκεκριμένο ποσό. Ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι το όχημά του έχει δήθεν ελεγχθεί και καλείται να πατήσει σε έναν σύνδεσμο προκειμένου να πληροφορηθεί περισσότερα για την παράβαση.

Κοινό στοιχείο και στις δύο περιπτώσεις είναι η προσπάθεια να οδηγηθεί ο πολίτης σε σύνδεσμο που δεν πρέπει να ανοίξει.

Πώς λειτουργεί η παγίδα

Οι επιτήδειοι αξιοποιούν την ανησυχία που μπορεί να προκαλέσει μια υποτιθέμενη παράβαση και την πιθανότητα επιβολής προστίμου. Παράλληλα, η προσφορά για άμεση πληρωμή με μειωμένο ποσό δημιουργεί επιπλέον πίεση, ώστε ο παραλήπτης να ενεργήσει γρήγορα και χωρίς να ελέγξει την αυθεντικότητα του μηνύματος.

Όπως επισημαίνει ο Νίκος Ρήγας, η Τροχαία δεν πρόκειται να ζητήσει από έναν πολίτη να καταβάλει άμεσα ένα πρόστιμο μέσω συνδέσμου, ούτε να του ζητήσει να επιβεβαιώσει τραπεζικά στοιχεία με αυτόν τον τρόπο.

Επομένως, ένα SMS που ζητεί άμεση πληρωμή, περιέχει ηλεκτρονικό σύνδεσμο και παράλληλα υπόσχεται έκπτωση αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ο παραλήπτης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός.

Η επίσημη ενημέρωση γίνεται μέσω της Θυρίδας Πολίτη

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει προειδοποιήσει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν SMS με συνδέσμους που ζητούν από τους πολίτες να προχωρήσουν σε άμεση πληρωμή προστίμων ή να καταχωρίσουν ευαίσθητα προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.

Για όσους θέλουν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει πράγματι κάποια βεβαιωμένη παράβαση στο όνομά τους, ο ασφαλής τρόπος είναι να συνδεθούν οι ίδιοι στην προσωπική τους Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr ή στο Gov.gr Wallet.

Ιδιαίτερα όσον αφορά τις παραβάσεις που καταγράφονται από τις νέες κάμερες, η σχετική ενημέρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη.

Η σύσταση προς τους πολίτες είναι να αποκτήσουν τη συνήθεια να ελέγχουν τακτικά την προσωπική τους θυρίδα, αντί να χρησιμοποιούν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε SMS ή email.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Σε περίπτωση που φτάσει ένα τέτοιο μήνυμα, το πρώτο βήμα είναι να μην πατηθεί ο σύνδεσμος. Επίσης, δεν πρέπει να καταχωρίζονται σε ιστοσελίδα που προκύπτει από το μήνυμα στοιχεία κάρτας, κωδικοί e-banking, PIN ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν το μήνυμα:

εμφανίζεται να προέρχεται από δημόσια υπηρεσία,

ζητεί άμεση πληρωμή ,

, περιέχει σύνδεσμο,

υπόσχεται έκπτωση στο πρόστιμο ,

, ζητεί τραπεζικά ή προσωπικά στοιχεία.

Ο ασφαλέστερος τρόπος ελέγχου είναι η απευθείας είσοδος στις επίσημες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χωρίς χρήση του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στο ύποπτο μήνυμα.

Οι Αρχές διερευνούν τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιχειρήσεις για τον εντοπισμό δραστών. Σε πρόσφατη περίπτωση στα Σπάτα, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χρησιμοποιούσαν ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης ως βάση για την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων.

Το βασικό μήνυμα προς τους πολίτες είναι απλό: κανένα SMS δεν πρέπει να θεωρείται αυθεντικό μόνο και μόνο επειδή περιλαμβάνει λεπτομέρειες για μια υποτιθέμενη παράβαση. Η ύπαρξη ημερομηνίας, ώρας, τοποθεσίας, αριθμού φακέλου ή αναφοράς στον ΚΟΚ μπορεί να αποτελεί μέρος της προσπάθειας των απατεώνων να κάνουν την παγίδα περισσότερο πειστική.

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