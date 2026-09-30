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Σε διαδικασία εκκαθάρισης των εκκρεμοτήτων για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 προχωρά η ΑΑΔΕ, δίνοντας στους ιδιοκτήτες οχημάτων τη δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λανθασμένες εγγραφές και να αποδείξουν, όπου απαιτείται, ότι δεν υπήρχε υποχρέωση πληρωμής.

Στόχος της διαδικασίας είναι να ενημερωθεί σωστά το Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων πριν ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστίμων για όσους εμφανίζονται ως υπόχρεοι χωρίς να έχουν εξοφλήσει τα τέλη.

Η ΑΑΔΕ έχει ξεκινήσει ήδη την αποστολή ειδοποιήσεων προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες, ενώ η ειδική εφαρμογή στο myCar θα παραμείνει διαθέσιμη για διορθώσεις από 1η έως 30 Οκτωβρίου 2026.

Όσοι δεν προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ή δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα στοιχεία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη διαδικασία βεβαίωσης των τελών και των προστίμων, η οποία θα ολοκληρωθεί από την ΑΑΔΕ έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ και η διαδικασία στο myCar

Με βάση την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, από τις 14 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται να έχουν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας για το 2021.

Στην ενημέρωση επισημαίνεται η ύπαρξη της εκκρεμότητας, αλλά και η δυνατότητα του ιδιοκτήτη να δηλώσει την πραγματική κατάσταση του οχήματος μέσω της εφαρμογής myCar, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία, η ενημέρωση μπορεί να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μέσω συστημένων επιστολών.

Η εφαρμογή στο myCar ανοίγει την 1η Οκτωβρίου 2026 και οι ιδιοκτήτες θα εισέρχονται με τους κωδικούς Taxisnet για να δουν τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές.

Στη συνέχεια θα μπορούν να δηλώσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το όχημα κατά το έτος της οφειλής ή και μεταγενέστερα, εφόσον αυτή επηρεάζει την υποχρέωση καταβολής τελών.

Ποιες περιπτώσεις μπορούν να απαλλαγούν από τα τέλη

Η διαδικασία αφορά οχήματα που έχουν δηλωθεί στο Ε1, ενώ εξαιρούνται τα οχήματα ατόμων με αναπηρία και τα οχήματα αποβιωσάντων.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν στοιχεία για περιπτώσεις όπου το όχημα:

είχε κλαπεί ,

, είχε διαγραφεί ,

, βρισκόταν σε ακινησία ,

, κυκλοφορούσε στο εξωτερικό ,

, ή υπαγόταν σε απαλλαγή από την καταβολή τελών κυκλοφορίας.

Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση πληρωμής.

Οι διορθώσεις από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 26 Νοεμβρίου 2026, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική βεβαίωση των οφειλών.

Τι γίνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας

Η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών δεν σταματά μετά τις 30 Οκτωβρίου 2026, ωστόσο η εκπρόθεσμη προσκόμιση στοιχείων δεν αναστέλλει τη διαδικασία βεβαίωσης των οφειλών.

Εφόσον ο ιδιοκτήτης καταφέρει να αποδείξει εκ των υστέρων ότι δεν όφειλε τα τέλη ή ότι δεν έπρεπε να επιβληθεί το πρόστιμο, η υπόθεση εξετάζεται από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία.

Για δηλώσεις που υποβάλλονται από 31 Οκτωβρίου και μετά, η διαδικασία δεν πραγματοποιείται μέσω myCar αλλά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου».

Σε περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης δεν καταφέρει να αποφύγει τη βεβαίωση των τελών και των κυρώσεων, διατηρεί τη δυνατότητα προσβολής της πράξης ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

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