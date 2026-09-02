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Ένα ενιαίο ψηφιακό αποτύπωμα για κάθε αγρότη και αγροτική εκμετάλλευση, αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου από την παραγωγή μέχρι την εμπορία και σημαντικές αλλαγές σε αλιεία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία διαμορφώνει το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην καρδιά των αλλαγών βρίσκεται η δημιουργία ψηφιακής καρτέλας για κάθε εγγεγραμμένο αγρότη, στην οποία θα συγκεντρώνεται το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τις δραστηριότητες και τις εκμεταλλεύσεις του. Παράλληλα, η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) συνδέεται άμεσα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης myagro (ΟΣΔΕ), δημιουργώντας ουσιαστικά μία ενιαία ψηφιακή βάση για τις αγροτικές ενισχύσεις και τη δραστηριότητα των παραγωγών.

Το νέο πλαίσιο επεκτείνεται, ωστόσο, πολύ πέρα από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Περιλαμβάνει νέο Εθνικό Σύστημα Ελέγχου Αλιείας, ψηφιακή παρακολούθηση της παραγωγής και διακίνησης μελιού, αυστηρότερες ποινές για παραβιάσεις των μέτρων αντιμετώπισης ζωονόσων, παρεμβάσεις στις υδατοκαλλιέργειες και μεταφορά των πληροφοριακών υποδομών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ψηφιακή καρτέλα και σύνδεση ΜΑΑΕ – ΟΣΔΕ

Μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις αφορά την ψηφιοποίηση του προφίλ κάθε αγρότη. Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ενώ η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Η σχετική βεβαίωση θα αναρτάται απευθείας στη θυρίδα του παραγωγού στο gov.gr, περιορίζοντας τις φυσικές διαδικασίες και την ανάγκη προσκόμισης των ίδιων δικαιολογητικών σε διαφορετικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, για κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ θα δημιουργείται ατομική ψηφιακή καρτέλα, όπου θα αποτυπώνεται συνολικά η αγροτική του δραστηριότητα. Εκεί θα συγκεντρώνονται τόσο τα αλφαριθμητικά όσο και τα γεωχωρικά δεδομένα των εκμεταλλεύσεων, δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα για τη δραστηριότητα κάθε παραγωγού.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις και οι πολλαπλές διασταυρώσεις μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, καθώς τα δεδομένα θα μπορούν να αντλούνται από ένα περισσότερο ενοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον.

Νέο σύστημα ελέγχου για την αλιεία

Εκτεταμένες είναι οι παρεμβάσεις και στον χώρο της αλιείας, όπου θεσπίζεται Εθνικό Σύστημα Ελέγχου Αλιείας που θα καλύπτει τόσο τη δραστηριότητα στη θάλασσα όσο και την εμπορία των αλιευτικών προϊόντων.

Το σύστημα προβλέπεται να έχει ψηφιακή διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών-μελών και των περιφερειακών οργανώσεων, ενισχύοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και διενέργειας διασταυρωμένων ελέγχων.

Κεντρικό εργαλείο θα αποτελέσει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ), το οποίο αναβαθμίζεται και αποκτά νέα υποσυστήματα. Στο ίδιο ψηφιακό περιβάλλον θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για το αλιευτικό μητρώο, τις άδειες αλίευσης, τα σκάφη, τις παραβάσεις, τους επιθεωρητές, τις υδατοκαλλιέργειες και τη μεταποίηση.

Στο ΟΣΠΑ θα εντάσσονται ακόμη δεδομένα σχετικά με την εμπορία και την ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων, ώστε η διαδρομή τους να μπορεί να παρακολουθείται αποτελεσματικότερα.

Ταυτόχρονα ενισχύονται τα διοικητικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να διατάσσουν άμεση παύση της αλιευτικής δραστηριότητας, αλλαγή πορείας σκάφους ή μεταφορικού μέσου για τη διενέργεια ελέγχου και αναστολή αλιευτικής άδειας.

Προβλέπονται ακόμη δυνατότητα επιβολής εγγύησης και δέσμευση παράνομων αλιευτικών εργαλείων, εξοπλισμού, σκαφών και προϊόντων. Το σύστημα των κυρώσεων αναμορφώνεται, με τις παραβάσεις να κατατάσσονται σε σοβαρές, κοινές και ήσσονος σημασίας, ενώ προβλέπονται συνέπειες και για Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν ή υποστηρίζουν παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες.

Ζωονόσοι: Φυλάκιση και πρόστιμα έως 80.000 ευρώ

Σημαντική αυστηροποίηση προβλέπεται και για τις παραβάσεις των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης ζωονόσων, σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί η συμμόρφωση στις περιπτώσεις επιδημιολογικού κινδύνου.

Για παραβίαση μέτρων από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500 ευρώ.

Σε περίπτωση που η ασθένεια μεταδοθεί τελικά σε ζώα, η ποινική αντιμετώπιση γίνεται ακόμη αυστηρότερη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν παράλληλα να φθάσουν μέχρι τις 80.000 ευρώ.

Επιπλέον, διευρύνεται η δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ώστε να ενισχύονται άμεσα οι επιτόπιοι έλεγχοι. Το προσωπικό θα μπορεί να πραγματοποιεί δειγματοληψίες και καταμετρήσεις ζωικού κεφαλαίου, αλλά και να επιβλέπει τις προβλεπόμενες διαδικασίες θανάτωσης ζώων.

Ψηφιακό «διαβατήριο» για το μέλι

Νέο κεφάλαιο ανοίγει και για τη μελισσοκομία, καθώς δημιουργείται ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα για την παρακολούθηση της πορείας του μελιού και των υπόλοιπων μελισσοκομικών προϊόντων από την παραγωγή έως την αγορά.

Μέσω της πλατφόρμας «Ισοζύγιο μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων – e-honey» θα παρακολουθείται η παραγωγή, η εμπορία και η διακίνηση, ενισχύοντας την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στην αγορά.

Το e-honey θα είναι διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο αλλά και με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Στη διαδικασία θα εμπλέκεται και η ΑΑΔΕ, η οποία θα τροφοδοτεί την πλατφόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία που προκύπτουν από ηλεκτρονικά τιμολόγια και ψηφιακά παραστατικά.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία πληρέστερη ψηφιακή εικόνα των ποσοτήτων που παράγονται και διακινούνται, επιτρέποντας αποτελεσματικότερες διασταυρώσεις σε όλα τα στάδια της εμπορικής αλυσίδας.

Στην ΑΑΔΕ τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ενίσχυση και καλύτερη οργάνωση του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, παράλληλα με σημαντικές οργανωτικές αλλαγές στη διαχείριση των πληροφοριακών υποδομών που συνδέονται με τις αγροτικές ενισχύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, στην ΑΑΔΕ μεταφέρονται τα πληροφοριακά συστήματα και οι ψηφιακές υποδομές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μεταφορά περιλαμβάνει πάγια περιουσιακά στοιχεία, φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία, λογισμικά, εφαρμογές, βάσεις δεδομένων και τον πηγαίο κώδικα των σχετικών συστημάτων.

Οι υφιστάμενες συμβάσεις θα συνεχιστούν στο όνομα της ΑΑΔΕ, ώστε να διατηρηθεί η συνέχεια στη λειτουργία των υπηρεσιών και των υποδομών.

Παράλληλα, οι ήδη εκκρεμείς διαδικασίες για την αναζήτηση παράνομων ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς να απαιτείται επανάληψη των νόμιμων διαδικαστικών ενεργειών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Το συνολικό πλαίσιο διαμορφώνει έτσι ένα περισσότερο συγκεντρωτικό και ψηφιοποιημένο μοντέλο εποπτείας του αγροτικού τομέα, με διασύνδεση μητρώων, αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις και ενισχυμένη ιχνηλασιμότητα, αλλά και αυστηρότερο σύστημα κυρώσεων στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

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