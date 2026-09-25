Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα δεδομένα στην αγορά πρώτης κατοικίας φέρνει το «Σπίτι μου 3», καθώς ο νέος κύκλος σχεδιάζεται με σημαντικά διευρυμένα κριτήρια σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα προγράμματα. Βασικός στόχος είναι να αυξηθούν οι επιλογές των υποψήφιων αγοραστών, σε μια περίοδο κατά την οποία η άνοδος των τιμών των ακινήτων έχει περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των κατοικιών που μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις επιδοτούμενης χρηματοδότησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει σε 2 δισ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση να αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας και τα κριτήρια συμμετοχής να γίνονται πιο ευέλικτα.

Στις 300.000 ευρώ η αξία του ακινήτου

Μία από τις βασικότερες αλλαγές αφορά το ανώτατο όριο της αξίας της κατοικίας. Στο «Σπίτι μου 3» αυξάνεται στις 300.000 ευρώ, από 250.000 ευρώ που ίσχυε στους προηγούμενους κύκλους.

Η προσαρμογή θεωρείται σημαντική λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών στην κτηματαγορά, η οποία είχε περιορίσει αισθητά τις διαθέσιμες επιλογές για τους δικαιούχους. Με το υψηλότερο πλαφόν, περισσότερα ακίνητα θα μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία αναζήτησης των νοικοκυριών.

Αυξημένο θα είναι και το ανώτατο ύψος του στεγαστικού δανείου, το οποίο διαμορφώνεται στις 230.000 ευρώ, έναντι 190.000 ευρώ προηγουμένως.

Χρηματοδότηση έως το 90%

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ποσοστό κάλυψης της αγοράς. Μέσω του νέου προγράμματος, η χρηματοδότηση θα μπορεί να φτάνει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, μειώνοντας σημαντικά το ποσό που χρειάζεται να διαθέσει ο αγοραστής από δικούς του πόρους.

Η δυνατότητα αυτή θεωρείται κρίσιμη για πολλά νοικοκυριά, καθώς η συγκέντρωση της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την αγορά κατοικίας, ιδιαίτερα μετά τη σημαντική άνοδο των τιμών τα τελευταία χρόνια.

Στα 55 έτη το ηλικιακό όριο

Διεύρυνση προβλέπεται και ως προς την ηλικία των δικαιούχων. Το ανώτατο ηλικιακό όριο αυξάνεται στα 55 έτη, από 50 έτη που ίσχυε προηγουμένως.

Η αλλαγή ανοίγει το πρόγραμμα σε μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων, διατηρώντας παράλληλα τον βασικό του χαρακτήρα ως εργαλείο στήριξης όσων επιδιώκουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Ευνοϊκότερα κριτήρια για οικογένειες

Περισσότερα περιθώρια προβλέπονται και για τις οικογένειες με παιδιά μέσω της διεύρυνσης των εισοδηματικών ορίων. Ειδικότερα, η προσαύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου αυξάνεται στις 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 5.000 ευρώ στους προηγούμενους κύκλους.

Με τη συγκεκριμένη αλλαγή περισσότερες οικογένειες θα μπορούν να πληρούν τις εισοδηματικές προϋποθέσεις, χωρίς να αποκλείονται εξαιτίας της αύξησης του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος.

Στόχος έως 20.000 νοικοκυριά

Το «Σπίτι μου 3» ακολουθεί τους δύο προηγούμενους κύκλους, οι οποίοι κατέγραψαν ισχυρή ζήτηση και υψηλή απορρόφηση, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για προγράμματα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην ιδιόκτητη κατοικία.

Ο νέος κύκλος, με συνολικούς πόρους 2 δισ. ευρώ, σχεδιάζεται ώστε να στηρίξει περισσότερους ενδιαφερόμενους. Ο στόχος είναι μέσω του προγράμματος να αποκτήσουν πρώτη κατοικία περίπου 15.000 έως 20.000 νοικοκυριά.

Με τη διεύρυνση των ορίων επιχειρείται παράλληλα να αντιμετωπιστεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που εμφανίστηκαν στους προηγούμενους κύκλους: η δυσκολία εύρεσης κατοικιών που να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια μέσα σε μια αγορά με συνεχώς υψηλότερες τιμές.

Το «Σπίτι μου 3» διευρύνει έτσι τις δυνατότητες συμμετοχής σε τέσσερα βασικά επίπεδα: στην αξία του ακινήτου, στο ύψος του δανείου, στην ηλικία και στα εισοδηματικά όρια. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μεγαλύτερη δεξαμενή επιλέξιμων κατοικιών και να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση περισσότερα νοικοκυριά.

Διαβάστε ακόμη

«Κόκκινος συναγερμός» για το ντίζελ στην Ευρώπη

Treasuries: Σε νέα πολυετή υψηλά οι αποδόσεις – Πάνω από το φράγμα του 5,5% το 30ετές

Μπιλ Γκέιτς: Η AI μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο δισεκατομμυρίων ανθρώπων – «Χρειάζονται έλεγχοι»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ