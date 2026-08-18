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Σε υποχρεωτικό ηλεκτρονικό επαναπροσδιορισμό οδηγούνται χιλιάδες δικαστικές υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα για χρόνια και αφορούν διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμούς και άλλες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Η νέα διαδικασία βάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις υποθέσεις με δικάσιμο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 και μετά, με στόχο να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις και να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανακοπών, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται ο επαναπροσδιορισμός, η ηλεκτρονική επίδοση των σχετικών αιτήσεων και η συγκρότηση του ψηφιακού φακέλου κάθε υπόθεσης. Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρές προθεσμίες τόσο για την εγγραφή στην πλατφόρμα όσο και για την κατάθεση των αιτήσεων.

Η διαδικασία αφορά υποχρεωτικά τις ανακοπές που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 και εφεξής. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, αλλά και ανακοπές κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως πλειστηριασμοί και πίνακες κατάταξης πιστωτών.

Αντίθετα, οι υποθέσεις με δικάσιμο πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 δεν εντάσσονται στον νέο μηχανισμό. Η εκδίκασή τους θα γίνει κανονικά κατά την ημερομηνία που έχει ήδη οριστεί, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού.

Για να διαπιστωθεί εάν μια ανακοπή υπάγεται ή όχι στη νέα διαδικασία, καθοριστική είναι η τελευταία δικάσιμος που έχει οριστεί για την υπόθεση. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν η συγκεκριμένη ημερομηνία προέκυψε μετά από αναβολή, αίτηση προτίμησης ή νέα κλήση έπειτα από ματαίωση της προηγούμενης συζήτησης.

Εγγραφή στην πλατφόρμα έως τις 25 Αυγούστου

Το πρώτο κρίσιμο ορόσημο είναι η 25η Αυγούστου 2026. Μέχρι τότε, οι φορείς και οι διάδικοι για τους οποίους προβλέπεται υποχρεωτική συμμετοχή θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Κατά την εγγραφή θα δηλώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα αποστέλλονται οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού και οι σχετικές κοινοποιήσεις. Η πρόσβαση θα γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet του φορέα, ενώ ως email επικοινωνίας θα μπορεί να χρησιμοποιείται είτε εκείνο του ίδιου του διαδίκου είτε του πληρεξούσιου δικηγόρου ή του αντικλήτου.

Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού προβλέπεται επιπλέον ενημέρωση μέσω εγκυκλίου από τους αρμόδιους εποπτεύοντες φορείς.

Δυνατότητα πρόσβασης θα έχουν και ιδιώτες για τους οποίους η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούν να εγγραφούν προαιρετικά με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet και με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

Τέσσερα «κύματα» για τον επαναπροσδιορισμό

Η υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνει ταυτόχρονα για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις. Προβλέπονται τέσσερις διαφορετικές περίοδοι, ανάλογα με την ημερομηνία της ήδη προσδιορισμένης δικασίμου.

Για δικασίμους από 17 Σεπτεμβρίου 2027 έως 31 Δεκεμβρίου 2029, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026. Για υποθέσεις με δικάσιμο από 1 Ιανουαρίου 2030 έως 31 Δεκεμβρίου 2032, η προθεσμία θα είναι από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2026.

Ακολουθούν οι ανακοπές με δικασίμους από 1 Ιανουαρίου 2033 έως 31 Δεκεμβρίου 2035, για τις οποίες η αίτηση θα υποβάλλεται από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2026. Τέλος, για τις υποθέσεις που έχουν οριστεί από 1 Ιανουαρίου 2036 έως 31 Δεκεμβρίου 2039, η διαδικασία θα πραγματοποιείται από 1 έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ειδικός κανόνας ισχύει όταν υπάρχουν περισσότερες ανακοπές που συνδέονται με τον ίδιο εκτελεστό τίτλο, την ίδια διαταγή πληρωμής ή τον ίδιο πίνακα κατάταξης, αλλά οι δικάσιμοί τους εμπίπτουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση πρέπει να κατατεθεί μέσα στην προθεσμία που αντιστοιχεί στη συντομότερη δικάσιμο.

Η τήρηση των προθεσμιών είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς οι συνέπειες της αδράνειας είναι ιδιαίτερα σοβαρές: εάν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού, η ανακοπή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε ποτέ.

Ηλεκτρονικές επιδόσεις και ψηφιακός φάκελος

Η νέα διαδικασία μεταφέρει μεγάλο μέρος των απαιτούμενων ενεργειών σε ψηφιακό περιβάλλον. Οι δικηγόροι και οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα συνδέονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του πληροφοριακού συστήματος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Μέσα από το σύστημα θα έχουν πρόσβαση στις εκκρεμείς ανακοπές που έχουν καταθέσει και θα μπορούν να προχωρούν στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης επαναπροσδιορισμού.

Με την οριστική κατάθεση, κάθε αίτηση θα αποκτά μοναδικό αριθμό και ηλεκτρονική χρονοσήμανση, ενώ θα αποδίδονται αυτοματοποιημένα Γενικός και Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ηλεκτρονικό αποτύπωμα της διαδικασίας από τη στιγμή της υποβολής.

Αντίστοιχα, οι επιδόσεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, ενώ το πιστοποιητικό που παράγεται από την πλατφόρμα θα έχει θέση έκθεσης επίδοσης. Έτσι περιορίζεται σημαντικά η ανάγκη για διαδικασίες και έγγραφα σε φυσική μορφή.

Το επόμενο βήμα θα είναι η συγκρότηση του ηλεκτρονικού φακέλου της δικογραφίας, στον οποίο θα εντάσσονται οι προτάσεις των διαδίκων, τα αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα διαδικαστικά έγγραφα.

Ο νέος μηχανισμός δημιουργεί επομένως ένα διαφορετικό πλαίσιο για έναν μεγάλο όγκο εκκρεμών υποθέσεων, επιχειρώντας αφενός να επισπεύσει την εκδίκασή τους και αφετέρου να μεταφέρει σε ψηφιακό περιβάλλον κρίσιμα στάδια της δικαστικής διαδικασίας. Για τους εμπλεκομένους, πάντως, το βασικό ζητούμενο είναι η έγκαιρη κινητοποίηση, καθώς η απώλεια των προβλεπόμενων προθεσμιών μπορεί να έχει οριστικές δικονομικές συνέπειες.

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