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Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών των ακινήτων και η μεγάλη απόσταση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατοικιών διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τη στεγαστική πίεση, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών προς αγορά και ενοικίαση καθιστά ολοένα δυσκολότερη την απόκτηση στέγης, οδηγώντας την κυβέρνηση σε ένα νέο πακέτο μέτρων με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς, τη στήριξη των ιδιοκτητών που διαθέτουν ακίνητα στην αγορά και τη διευκόλυνση των πολιτών που αναζητούν πρώτη κατοικία.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν φορολογικά κίνητρα για την αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, παράταση κινήτρων για ανακαινίσεις, περιορισμούς στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά και την ενεργοποίηση ενός νέου κύκλου του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Φορολογικά κίνητρα για κλειστά ακίνητα και μακροχρόνιες μισθώσεις

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να επιστρέψουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά κατοικίας, παρατείνεται έως το 2030 η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για διάστημα τριών ετών για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστά ακίνητα προς μακροχρόνια μίσθωση.

Το ίδιο ισχύει και για όσους μετατρέπουν βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σε μακροχρόνιες μισθώσεις, καθώς δεν θα επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για την εφαρμογή της φοροαπαλλαγής προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Το ακίνητο θα πρέπει να ήταν κενό ή σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης για τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από τη νέα μίσθωση.

πριν από τη νέα μίσθωση. Η επιφάνεια της κατοικίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120 τ.μ. .

. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο παιδιά, το όριο των 120 τ.μ. αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον τέκνο .

. Η διάρκεια της μίσθωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετής.

Παράταση έκπτωσης φόρου για ανακαινίσεις ακινήτων

Παρατείνεται για την περίοδο 2027-2030 το φορολογικό κίνητρο που προβλέπει έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας για ιδιοκτήτες που πραγματοποιούν εργασίες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα.

Βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση του μέτρου είναι οι δαπάνες να έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικές πληρωμές, ενώ τα σχετικά παραστατικά θα πρέπει να έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

Παραμένει η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα

Συνεχίζεται και για την περίοδο 2027-2030 η αναστολή του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα, μέτρο που περιορίζει σημαντικά το κόστος αγοράς για τους ενδιαφερόμενους.

Οι αγοραστές επιβαρύνονται μόνο με τον φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, αντί για τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται υπό κανονικές συνθήκες.

Νέοι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Σε ισχύ θα παραμείνει και το 2027 ο περιορισμός στην έκδοση νέων αδειών για Airbnb στα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια να περιοριστεί η μετατροπή μεγάλου αριθμού κατοικιών σε τουριστικά καταλύματα και να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών για μόνιμη κατοικία.

«Σπίτι μου ΙΙΙ»: Μεγαλύτερα δάνεια και διευρυμένα κριτήρια

Από τις αρχές του 2027 ενεργοποιείται το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, για την αγορά πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων.

Το νέο πρόγραμμα διευρύνει τα κριτήρια ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι. Συγκεκριμένα:

Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη .

. Το μέγιστο ποσό δανείου αυξάνεται από 190.000 ευρώ σε 230.000 ευρώ .

. Διατηρείται το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης στο 90% .

. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται από 250.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ .

. Για κάθε παιδί άνω των τεσσάρων, το ανώτατο όριο επιφάνειας της κατοικίας αυξάνεται κατά 10 τ.μ. .

. Η εισοδηματική προσαύξηση για κάθε παιδί αυξάνεται από 5.000 ευρώ σε 7.000 ευρώ.

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε περισσότερους μικρούς οικισμούς

Από το 2027 επεκτείνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς.

Το μέτρο αφορά πλέον οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, από το προηγούμενο όριο των 1.500 κατοίκων, ενώ ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας και εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Το μέτρο επεκτείνεται σε 131 επιπλέον οικισμούς και αφορά περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Υψηλότερος φόρος μεταβίβασης για αγοραστές εκτός ΕΕ

Από την 1η Ιουλίου 2027 αυξάνεται σημαντικά ο φόρος μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συντελεστής αυξάνεται από 3% σε 15%, σε μια κίνηση που στοχεύει στη ρύθμιση της αυξημένης ζήτησης από ξένους αγοραστές και στην προστασία της πρόσβασης στη στέγη για τους εγχώριους αγοραστές.

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