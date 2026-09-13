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Σημαντική φορολογική ελάφρυνση αναμένεται το 2027 για περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, αλλά και για 161.587 φορολογουμένους που αποκτούν εισόδημα από ακίνητα. Οι αλλαγές που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στη φορολογική κλίμακα θα αποτυπωθούν για πρώτη φορά στις δηλώσεις της επόμενης χρονιάς, μειώνοντας το ποσό που θα κληθούν να καταβάλουν στην Εφορία.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η μείωση του φόρου μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 3.300 ευρώ, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση. Παράλληλα, στο πεδίο των επαγγελματιών αναμένονται επιπλέον αλλαγές που συνδέονται με το σύστημα του τεκμαρτού εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου.

Κερδισμένοι είναι και οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ετήσιες εισπράξεις από μισθώματα άνω των 12.000 ευρώ. Η εισαγωγή του νέου ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% περιορίζει το απότομο φορολογικό άλμα που ίσχυε μέχρι σήμερα για τα συγκεκριμένα εισοδήματα.

Τι αλλάζει για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Χαμηλότερο εκκαθαριστικό θα λάβουν το 2027 περίπου 400.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με καθαρά εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Η εκκαθάριση των εισοδημάτων που θα αποκτηθούν μέσα στο 2026 θα γίνει με τη νέα φορολογική κλίμακα, η οποία περιλαμβάνει μειωμένους συντελεστές.

Το ακριβές όφελος δεν θα είναι ίδιο για όλους. Θα εξαρτάται από το δηλωθέν εισόδημα, τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την ηλικία του επαγγελματία. Μεγαλύτερες μειώσεις προβλέπονται για οικογένειες με παιδιά και για νεότερους φορολογουμένους, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται μέχρι την ηλικία των 30 ετών.

Ειδικότερα, οι επαγγελματίες έως 25 ετών με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δεν θα επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος. Για όσους έχουν συμπληρώσει τα 30 έτη, δεν έχουν παιδιά και δηλώνουν από 15.000 ευρώ έως και περισσότερα από 60.000 ευρώ, η εξοικονόμηση υπολογίζεται από 100 έως 1.600 ευρώ.

Το όφελος γίνεται μεγαλύτερο όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών. Για επαγγελματίες με ένα παιδί η μείωση του φόρου κυμαίνεται από 200 έως 2.000 ευρώ, ενώ για όσους έχουν δύο παιδιά διαμορφώνεται μεταξύ 300 και 2.400 ευρώ. Ακόμη υψηλότερη είναι η ελάφρυνση για οικογένειες με τρία παιδιά, καθώς μπορεί να κινηθεί από 650 έως και 3.300 ευρώ.

Μειωμένος φόρος και στα εισοδήματα από ενοίκια

Αλλαγές στα εκκαθαριστικά του 2027 θα διαπιστώσουν και 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι εισπράττουν ενοίκια. Η νέα κλίμακα που εφαρμόζεται στα εισοδήματα του 2026 εισάγει ένα πρόσθετο φορολογικό κλιμάκιο μεταξύ του 15% και του 35%, περιορίζοντας την επιβάρυνση κυρίως για όσους βρίσκονται στη μεσαία εισοδηματική ζώνη.

Με το προηγούμενο σύστημα, το οποίο εφαρμοζόταν έως και για τα εισοδήματα του 2025, τα πρώτα 12.000 ευρώ από μισθώματα φορολογούνταν με συντελεστή 15%, ενώ οποιοδήποτε ποσό ξεπερνούσε αυτό το όριο υπαγόταν απευθείας στο 35%. Η νέα κλίμακα αλλάζει αυτή τη δομή, καθώς για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 24.000 ευρώ εφαρμόζεται πλέον συντελεστής 25%.

Έτσι, η φορολογία των μισθωμάτων διαμορφώνεται σε 15% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, 25% για το τμήμα από 12.001 έως 24.000 ευρώ, 35% για το ποσό από 24.001 έως 35.000 ευρώ και 45% για το εισόδημα που υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ.

Το οικονομικό όφελος γίνεται εμφανές στην περίπτωση ενός ιδιοκτήτη που αποκτά 20.000 ευρώ τον χρόνο από ενοίκια. Με το νέο σύστημα, τα 8.000 ευρώ που υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ θα φορολογηθούν με 25% αντί για 35%, με αποτέλεσμα ο τελικός φόρος να είναι μειωμένος κατά 800 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες ελαφρύνσεις θα γίνουν ορατές στα εκκαθαριστικά που θα εκδοθούν το 2027, όταν οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν και θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2026.

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