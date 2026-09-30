Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δύο φορολογικές παρεμβάσεις που συνδέονται με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, με τα συγκεκριμένα μέτρα να παραμένουν σε ισχύ έως το τέλος του έτους και να βρίσκονται υπό αξιολόγηση για το επόμενο διάστημα.

Η πρώτη ρύθμιση προβλέπει έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ίση με το 30% των ηλεκτρονικών δαπανών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Η δεύτερη αφορά την ενίσχυση των κινήτρων για ηλεκτρονικές πληρωμές σε υπηρεσίες υγείας, καθώς οι δαπάνες για ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους υπολογίζονται με διπλάσιο ποσό για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Οι δύο ρυθμίσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης, καθώς εξετάζεται αν θα παραταθούν, θα τροποποιηθούν ή θα αντικατασταθούν μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου εφαρμογής τους.

Το «μπόνους» στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Το φορολογικό κίνητρο προβλέπει έκπτωση που μπορεί να φτάσει έως και τα 5.000 ευρώ τον χρόνο από το φορολογητέο εισόδημα, καθώς υπολογίζεται στο 30% των επιλέξιμων ηλεκτρονικών δαπανών.

Το μέτρο αφορά πληρωμές μέσω τραπεζικών μέσων σε 20 επαγγελματικές κατηγορίες και εφαρμόζεται από το 2022, ενώ εξετάζεται η συνέχισή του και μετά το 2026.

Στις δαπάνες που καλύπτονται περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων και σκυροδέματος, καθώς και υπηρεσίες ξυλουργών, στεγών, παραθύρων και μεταλλικών κατασκευών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι υπηρεσίες ταξί, κομμωτηρίων και κέντρων αισθητικής, υπηρεσίες μασάζ και ευεξίας, καθαρισμού κατοικιών, νομικές υπηρεσίες, κτηνιατρικές υπηρεσίες, φροντίδα παιδιών, γυμναστήρια, σχολές χορού, δραστηριότητες αναψυχής, υπηρεσίες κηδειών, ανάπτυξη φωτογραφιών, καθώς και υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, με εξαίρεση τις νοσοκομειακές δραστηριότητες.

Διπλή προσμέτρηση για υπηρεσίες υγείας

Ξεχωριστό κίνητρο αποτελεί η διπλή μέτρηση ορισμένων ηλεκτρονικών δαπανών που σχετίζονται με υπηρεσίες υγείας.

Οι πληρωμές προς ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους, όταν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, υπολογίζονται στο διπλάσιο ποσό για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου συναλλαγών.

Για παράδειγμα, μια ηλεκτρονική πληρωμή ύψους 500 ευρώ για τέτοιες υπηρεσίες προσμετράται σαν δαπάνη 1.000 ευρώ για την κάλυψη του ορίου ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Διαβάστε ακόμη

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Έως 50% έκπτωση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε όλα τα μεγάλα δίκτυα

Monte dei Paschi: Το σχέδιο του Λοβάλιο για έναν νέο τραπεζικό πρωταθλητή στην Ιταλία

Χρέος 52 δισ. δολαρίων – Ο μεγάλος πονοκέφαλος της Paramount μετά το deal με τη Warner

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ