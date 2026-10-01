Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι λειτουργικές συνθήκες στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών βελτιώθηκαν σημαντικά τον Σεπτέμβριο, λόγω της ταχύτερης αύξησης τόσο της παραγωγής όσο και των νέων παραγγελιών, σύμφωνα με την έκθεση της S&P Global για την ελληνική μεταποίηση.

Η ζήτηση ενισχύθηκε στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, καθώς οι νέες πωλήσεις αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο και οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν στον δριμύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα 18 μηνών. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες εξακολούθησαν να προσλαμβάνουν επιπλέον εργαζομένους με έντονο ρυθμό και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, η μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα συνέβαλε στη μείωση των αδιεκπεραίωτων εργασιών.

Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις προμηθειών ήταν οι λιγότερο έντονες που έχουν καταγραφεί από τον Φεβρουάριο, ωστόσο οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν, καθώς το κόστος εισροών και οι χρεώσεις εκροών αυξήθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς, λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και καυσίμων.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI® ) έκλεισε στις 54.0 μονάδες τον Σεπτέμβριο, ελαφρώς χαμηλότερα από τις 54.4 μονάδες του Αυγούστου. Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν μια σημαντική ανάκαμψη της υγείας του τομέα, μολονότι ήταν η ασθενέστερη βελτίωση που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου υπέδειξαν συνεχιζόμενη αύξηση των εισερχόμενων νέων παραγγελιών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών, επεκτείνοντας, με αυτόν τον τρόπο, την τρέχουσα περίοδο συνεχούς αύξησης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024. Σύμφωνα με αναφορές, η ζήτηση βελτιώθηκε λόγω της απόκτησης νέων πελατών και του εντονότερου ενδιαφέροντος από τους υφιστάμενους πελάτες. Η συνολική ανάκαμψη ήταν η δριμύτερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα έξι μηνών και υποστηρίχθηκε από την ταχύτερη αύξηση των νέων εργασιών εξαγωγών που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2025. Σύμφωνα με αναφορές, η ζήτηση από πελάτες στην Ευρώπη και στην Ασία ενίσχυσε την αύξηση των νέων πωλήσεων στο εξωτερικό.

Ως εκ τούτου, τα επίπεδα παραγωγής αυξήθηκαν με σημαντικό ρυθμό, ο οποίος ήταν ελαφρώς ταχύτερος από τον αντίστοιχο του Αυγούστου. Ο ρυθμός αύξησης ήταν επίσης εντονότερος από τον μέσο όρο της έρευνας.

Οι αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής προκάλεσαν έναν ακόμα γύρο προσλήψεων στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών τον Σεπτέμβριο. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν απότομος, παρότι εξασθένησε από το πρόσφατο υψηλό του Αυγούστου. Μέλη του πάνελ ανέφεραν αρκετές φορές ότι προσέλαβαν εργαζομένους κυρίως πλήρους απασχόλησης, για να αντεπεξέλθουν στις νέες εισροές παραγγελιών. Η αύξηση του προσωπικού συνέβαλε σε νέα μείωση των αδιεκπεραίωτων εργασιών. Η μείωση ήταν η τρίτη διάστημα τεσσάρων μηνών και η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο.

Ταυτόχρονα, η απόδοση των προμηθευτών επιδεινώθηκε εκ νέου και σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και στην υλικοτεχνική υποστήριξη, παράλληλα με τις ελλείψεις αποθεμάτων, οδήγησαν όλες σε καθυστερήσεις στις παραδόσεις, μολονότι τις ασθενέστερες που έχουν καταγραφεί από τον Φεβρουάριο.

Εν τω μεταξύ, η αύξηση των αγορών εισροών επιβραδύνθηκε με μέτριο ρυθμό, ο οποίος ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί από τον Μάιο. Επιπλέον, οι κατασκευαστές ανέφεραν γενικά την επιλογή τους να μειώσουν τα αποθέματα τον Σεπτέμβριο, λόγω των οικονομικών παραμέτρων, καθώς και τη χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων για την ενίσχυση της παραγωγής. Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων και αγορών μειώθηκαν, και μάλιστα με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάιο.

Όσον αφορά τις τιμές, το υψηλότερο κόστος πετρελαίου, καυσίμων, ενέργειας και υλικών, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενίσχυσε την πρόσφατη αύξηση των λειτουργικών δαπανών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών τον Σεπτέμβριο. Ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιταχύνθηκε σε σύγκριση με τον Αύγουστο και ήταν σε γενικές γραμμές σε αντιστοιχία με τον μέσο όρο που έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί για το 2026. Ωστόσο, οι προσπάθειες να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες οδήγησαν σε ακόμα μία αύξηση των τιμών πώλησης. Ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων ήταν σημαντικός, ωστόσο ασθενέστερος από τους αντίστοιχους που παρατηρήθηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος.

Οι προσδοκίες σχετικά με τις προοπτικές ως προς την παραγωγή κατά το επόμενο έτος ήταν ελαφρώς λιγότερο αισιόδοξες τον Σεπτέμβριο, λόγω των ανησυχιών μεταξύ των εταιρειών ως προς την τιμολογιακή ισχύ. Παρ’ όλα αυτά, ο βαθμός εμπιστοσύνης παρέμεινε ιστορικά υψηλός και υποστηρίχθηκε από τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε τεχνολογία, παράλληλα με την απόκτηση νέων πελατών και συμβολαίων.

Η Siân Jones, Επικεφαλής Οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence είπε:

«Οι Έλληνες κατασκευαστές εξακολούθησαν να καταγράφουν σημαντική ανάκαμψη της υγείας του τομέα, καθώς η αύξηση των νέων παραγγελιών επιταχύνθηκε λόγω της περαιτέρω βελτίωσης της ζήτησης. Οι εταιρείες προσέλαβαν επίσης επιπλέον προσωπικό με έντονο ρυθμό, στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως μέσω των αυξημένων τιμών πετρελαίου, επηρέασε αρνητικά τον τομέα. Τα υποκείμενα στοιχεία υπέδειξαν εντονότερη αύξηση του κόστους εισροών και σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών. Κατά συνέπεια, ορισμένες εταιρείες περιόρισαν τις αυξήσεις των αγορών εισροών και αντ’ αυτού έδωσαν προτεραιότητα στη μείωση των αποθεμάτων.

Οι ανησυχίες σχετικά με την τιμολογιακή ισχύ και την πίεση στα περιθώρια κέρδους μείωσαν την επιχειρηματική εμπιστοσύνη, ωστόσο οι εταιρείες ήταν σε γενικές γραμμές αισιόδοξες ως προς τις προοπτικές για το επόμενο έτος.»

Διαβάστε ακόμη

Από τις 72 στις 120 δόσεις: Για ποιους ανοίγει τώρα το παράθυρο ένταξης και τι αλλάζει για όσους ρυθμίζουν χρέη

Χρονιά των τιμών το 2026 για τα ‘’Airbnb’’ στην Ελλάδα – Πώς κινούνται στο 9μηνο πληρότητες και τιμές (πίνακας)

Τι συμβαίνει με το Matcha; Το τσάι που έγινε εμμονή απειλείται από την ίδια του την επιτυχία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ