Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) αναγνωρίζει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά προειδοποιεί ότι η διατήρησή της εξαρτάται από τη δημοσιονομική πειθαρχία, τον έλεγχο των δαπανών και την ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και τη λήξη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Στη Φθινοπωρινή Έκθεσή του, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, το ΕΔΣ επισημαίνει ότι «η προσήλωση στη δημοσιονομική σταθερότητα και η προστασία των αποτελεσμάτων, που έχει επιδείξει η ελληνική οικονομία μπορεί να μετατρέψει την ανθεκτικότητα των τελευταίων ετών σε διατηρήσιμη μακροχρόνια ανάπτυξη». Κατά το Συμβούλιο, μόνο έτσι «μπορεί να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για την αποτελεσματική στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

Προσοχή σε πληθωρισμό και κρατικές δαπάνες

Το πιο άμεσο ρίσκο που αναδεικνύει το ΕΔΣ αφορά την ακρίβεια. «Οι πληθωριστικές πιέσεις επανήλθαν το 2026, κυρίως λόγω της ενέργειας», σημειώνει η Έκθεση, προσθέτοντας ότι αν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές, «ο κίνδυνος είναι το κόστος να μετακυλιστεί ευρύτερα στις τιμές και να οδηγήσει σε έναν επίμονο πληθωρισμό».

Ωστόσο το Συμβούλιο τονίζει ότι «η δημοσιονομική σταθερότητα, με συγκράτηση της αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής, της εμπιστοσύνης στη χώρα μας, και άρα και της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους».

Το ΕΔΣ συνδέει επίσης την ανάγκη για δημοσιονομική προσοχή με τις εξωτερικές πιέσεις, όπως «τη συνεχώς αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τον εισαγόμενο πληθωρισμό που πλήττει τα πραγματικά εισοδήματα, το υψηλότερο κόστος δανεισμού διεθνώς, και τη λήξη των πόρων από το ΤΑΑ».

Ανάπτυξη και αντοχές

Το ΕΔΣ περιγράφει τον συνδυασμό δημοσιονομικής σταθερότητας και μέτρων στήριξης ως «ενάρετο», επισημαίνοντας ότι βασίζεται «κυρίως στην ανάπτυξη, στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και της θεσμικής αποτελεσματικότητας, που περιόρισε τη φοροδιαφυγή, και στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, που συγκρατεί το κόστος δανεισμού».

Το ΕΔΣ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 1,9% το 2026 και κατά 2,0% το 2027, αφού το 2025 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% και στο Α΄ εξάμηνο του 2026 κατά 1,9% σε ετήσια βάση. «Η Ελλάδα εξακολουθεί έτσι να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης», αναφέρει χαρακτηριστικά η Έκθεση.

Στο ίδιο διάστημα, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 9% στο Α΄ εξάμηνο του 2026, ενώ η ανεργία διαμορφώθηκε στο 7,4% τον Αύγουστο.

Στα δημοσιονομικά, το Συμβούλιο σημειώνει ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ «μειώνεται με ταχύ ρυθμό: κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 και κατά εκτιμώμενες 7,9 μονάδες το 2026». Παράλληλα, εκτιμά πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ για το 2026 και 3,3% για το 2027.

Οι κίνδυνοι

Παρά τη θετική εικόνα, το Συμβούλιο εντοπίζει σοβαρές αδυναμίες. Η ελληνική οικονομία «εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας και χαμηλή ιδιωτική αποταμίευση», ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών «παραμένει ελλειμματικό», παρά τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά περίπου 2,4 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επενδύσεις, οι οποίες «ως ποσοστό του ΑΕΠ υπολείπονται ακόμη του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το ΕΔΣ προειδοποιεί ότι «η διατήρηση της δυναμικής τους μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) θα αποτελέσει κρίσιμο ζητούμενο τα επόμενα χρόνια».

Αντίστοιχα, αν και η ανεργία υποχωρεί, «παραμένει υψηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης λόγω διαρθρωτικών παραγόντων».