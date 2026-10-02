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Στο επόμενο στάδιο περνά η σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία της Eurobank στην Κύπρο για τη δημιουργία Κέντρου Ημέρας για άτομα στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού, καθώς παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική πρόταση που θα δώσει μορφή στη νέα δομή.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τη Eurobank και θα ανεγερθεί στην ενορία Αγίου Δημητρίου στον Στρόβολο. Τη λειτουργία του Κέντρου, μετά την ολοκλήρωσή του, θα αναλάβει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος και κατάλληλα σχεδιασμένος χώρος για ανθρώπους που βρίσκονται στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος και χρειάζονται αυξημένη και εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους.

Η παρουσίαση της νικήτριας αρχιτεκτονικής πρότασης πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στη Λευκωσία, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνας Παύλου, καθώς και της διοίκησης της Eurobank.

Το ενδιαφέρον για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ήταν ιδιαίτερα υψηλό, καθώς συνολικά 37 αρχιτεκτονικά γραφεία και ομάδες μελέτης υπέβαλαν προτάσεις για ένα έργο που, πέρα από τις αυξημένες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του, έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα των αρχιτεκτόνων Χρυσόστομου Θεοδωρόπουλου, Ελένης Λιβάνη και Παναγιώτας Καραμανέα, ενώ συνολικά οκτώ μελέτες έλαβαν βραβεία και διακρίσεις.

Οι προτάσεις του διαγωνισμού θα εκτεθούν από τις 2 έως τις 7 Οκτωβρίου στο Κτήριο «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ένας χώρος σχεδιασμένος γύρω από τις ανάγκες των ανθρώπων

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει το Κέντρο απλώς ως έναν ακόμη χώρο παροχής υπηρεσιών, αλλά ως ένα περιβάλλον που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων που θα το χρησιμοποιούν. Η πρόκληση για τους μελετητές ήταν να δημιουργήσουν έναν χώρο που να περιορίζει τα ερεθίσματα και την πολυπλοκότητα, ενισχύοντας παράλληλα την αίσθηση ασφάλειας, προβλεψιμότητας και ελέγχου.

Όπως ανέφερε ο αρχιτέκτων και μέλος της νικήτριας ομάδας Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος, ο σχεδιασμός του κτηρίου επιδιώκει «να συμβάλλει στη μείωση της πολυπλοκότητας και στην ενίσχυση της αίσθησης ελέγχου και ασφάλειας» για τα άτομα στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού.

Πρόκειται για μια προσέγγιση που μεταφέρει το βάρος από την απλή παροχή ενός ασφαλούς χώρου στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στις δυνατότητες, τις ανάγκες και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον χώρο οι άνθρωποι που θα φιλοξενεί.

Αυτό ακριβώς είναι και το ζητούμενο που έθεσε η Πολιτεία για τη λειτουργία του Κέντρου. Όπως τόνισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνα Παύλου, στόχος δεν είναι απλώς η παραμονή των ατόμων σε έναν ασφαλή χώρο, αλλά η διαμόρφωση μιας καθημερινότητας με νόημα, μέσα από εξατομικευμένη υποστήριξη, ευκαιρίες συμμετοχής και σεβασμό στις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε προσώπου.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία συναντά την κοινωνική πολιτική

Για τη Eurobank, το έργο αποτελεί μια από τις πρωτοβουλίες με τις οποίες επιχειρεί να μετατρέψει την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε παρέμβαση με συγκεκριμένο και διαρκές κοινωνικό αποτύπωμα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Μιχάλης Λούης, συγχαίροντας τη νικήτρια ομάδα και όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, σημείωσε ότι το έργο ξεκίνησε από μια πραγματική κοινωνική ανάγκη και πλέον αρχίζει να αποκτά συγκεκριμένη μορφή.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις υποδομές και τις προϋποθέσεις που θα προσφέρουν φροντίδα, στήριξη, ανεξάρτητη διαβίωση και προοπτική στα άτομα με αυτισμό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία πρωτοβουλιών που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το έργο ενδεικτικό της διαχρονικής δέσμευσης του Ομίλου Eurobank για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με ίσες ευκαιρίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, σημειώνοντας ότι το Κέντρο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η Πολιτεία και ο ιδιωτικός τομέας συντονίζουν τις δυνάμεις τους γύρω από έναν κοινό κοινωνικό στόχο.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τη Eurobank για τη δωρεά και για την ανάληψη της εποπτείας και διαχείρισης της υλοποίησης του έργου. Όπως σημείωσε, μια προσφορά αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική αξία όταν ανταποκρίνεται σε μια πραγματική και διαπιστωμένη ανάγκη, εντάσσεται σε οργανωμένο σχέδιο και δημιουργεί σταθερή κοινωνική ωφέλεια.

Με την ολοκλήρωσή του, το Κέντρο Ημέρας στον Στρόβολο φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στις υποδομές υποστήριξης ατόμων στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού, προσφέροντας όχι μόνο έναν ασφαλή χώρο, αλλά ένα οργανωμένο περιβάλλον καθημερινής φροντίδας, συμμετοχής και ανάπτυξης δυνατοτήτων.

Η αρχιτεκτονική πρόταση είναι πλέον το πρώτο ορατό βήμα ενός έργου που μετατρέπει μια κοινωνική ανάγκη σε συγκεκριμένη υποδομή, με τη Eurobank να αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των 2 εκατ. ευρώ και την Πολιτεία τη μελλοντική λειτουργία της δομής.

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